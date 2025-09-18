UP Bareilly Woman given Injection Beaten Thrown on highway by lover to show death in accident प्रेमी ने महिला को बेहोश कर पीटा फिर हाईवे पर फेंका, रेप के बाद हादसे में मौत दिखाने की कोशिश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Woman given Injection Beaten Thrown on highway by lover to show death in accident

प्रेमी ने महिला को बेहोश कर पीटा फिर हाईवे पर फेंका, रेप के बाद हादसे में मौत दिखाने की कोशिश

यूपी के बरेली में महिला को इंजेक्शन देकर उसके कथित प्रेमी ने बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ मार-पीट कर उसका सिर फोड़ दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए और बिथरी-फरीदपुर हाईवे पर मंगलवार की देर रात फेंककर भाग निकला।

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेलीThu, 18 Sep 2025 12:57 PM
share Share
Follow Us on
प्रेमी ने महिला को बेहोश कर पीटा फिर हाईवे पर फेंका, रेप के बाद हादसे में मौत दिखाने की कोशिश

यूपी के बरेली में महिला को इंजेक्शन देकर उसके कथित प्रेमी ने बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ मार-पीट कर उसका सिर फोड़ दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए और बिथरी-फरीदपुर हाईवे पर मंगलवार की देर रात फेंककर भाग निकला। महिला को हाईवे पर लोगों ने पड़े देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर महिला की पहचान हुई। पुलिस ने शुरूआती जांच के बाद उसके कथित पति/प्रेमी को पकड़ लिया है और पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार मूलत: बदायूं के बिल्सी की रहने वाली महिला ने बरेली के निजी मेडिकल कालेज से एएनएम की पढ़ाई की है और नकटिया के पास एक निजी अस्पताल में करीब 6 माह तक नौकरी की। वह एक डॉक्टर के साथ लिव-इन-रिलेशन में रहती है। बीते मंगलवार की रात वह बिथरी-फरीदपुर हाईवे पर बेसुध घायल हालत में मिली। उसके शरीर पर नाममात्र के कपड़े थे। शुरूआत में दुष्कर्म की आशंका जताई गई और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने पर जब शुरूआती पूछताछ हुई तो पता चला कि डॉक्टर से उसका विवाद हुआ था। बिथरी पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ लिया है और पूछताछ कर रही है।

ये भी पढ़ें:देवरिया में लव जिहाद! प्रेम जाल में फंसाकर अजरुददीन ने किया लड़की का अपहरण

पिता ने कहा, मेरा बेटी से कोई भी संबंध नहीं

पहचान के बाद पुलिस ने महिला के घरवालों को सूचना दी तो उसके पिता आए। पिता ने पुलिस से दो टूक कह दिया कि बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ काम किया। वह लिव-इन-रिलेशन में रहने लगी थी। इससे नाराज होकर उसने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था।

पुलिस डॉक्टर से कर रही पूछताछ

बदायूं के बिल्सी की महिला जब निजी अस्पताल में काम करती थी तो इस दौरान वहां काम करने वाले एक डॉक्टर से प्रेम संबंध हो गया। दोनों लिव-इन-रिलेशन में रहने लगे। महिला के परिवार ने इस पर एतराज किया और उससे संबंध तोड़ लिया। करीब दो माह पहले महिला का प्रेमी से विवाद हो गया। आशंका है कि वह शादी के लिए दबाव बना रही थी जबकि कथित प्रेमी कमरे में उससे शादी करने का झांसा दिया था। इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई थी। मंगलवार को पेट में दर्द होने पर वह प्रेमी के पास गई तो उसने एक इंजेक्शन लगा दिया। उसे बताया कि यह दर्द का इंजेक्शन है। लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही महिला बेहोश हो गई थी।

उसके बाद क्या हुआ, उसे अधिक याद नहीं आ रहा। बाद में कपड़े फाड़कर रेप व हादसे में मौत दिखाने की कोशिश की गई। महिला के होश में आने के बाद पुलिस ने पूछताछ की। उसके बाद कथित प्रेमी को पकड़ लिया और थाने ले गई। थाने में उससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि अभी स्पष्ट नहीं है कि महिला को उसने क्यों पीटा, उसके साथ कोई और शामिल था या नहीं। घटना की जांच चल रही है।

Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |