प्रेमी ने महिला को बेहोश कर पीटा फिर हाईवे पर फेंका, रेप के बाद हादसे में मौत दिखाने की कोशिश

यूपी के बरेली में महिला को इंजेक्शन देकर उसके कथित प्रेमी ने बेहोश कर दिया और फिर उसके साथ मार-पीट कर उसका सिर फोड़ दिया। उसके कपड़े फाड़ दिए और बिथरी-फरीदपुर हाईवे पर मंगलवार की देर रात फेंककर भाग निकला। महिला को हाईवे पर लोगों ने पड़े देखा तो पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। होश में आने पर महिला की पहचान हुई। पुलिस ने शुरूआती जांच के बाद उसके कथित पति/प्रेमी को पकड़ लिया है और पूछताछ कर रही है।

जानकारी के अनुसार मूलत: बदायूं के बिल्सी की रहने वाली महिला ने बरेली के निजी मेडिकल कालेज से एएनएम की पढ़ाई की है और नकटिया के पास एक निजी अस्पताल में करीब 6 माह तक नौकरी की। वह एक डॉक्टर के साथ लिव-इन-रिलेशन में रहती है। बीते मंगलवार की रात वह बिथरी-फरीदपुर हाईवे पर बेसुध घायल हालत में मिली। उसके शरीर पर नाममात्र के कपड़े थे। शुरूआत में दुष्कर्म की आशंका जताई गई और महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। होश में आने पर जब शुरूआती पूछताछ हुई तो पता चला कि डॉक्टर से उसका विवाद हुआ था। बिथरी पुलिस ने डॉक्टर को पकड़ लिया है और पूछताछ कर रही है।

पिता ने कहा, मेरा बेटी से कोई भी संबंध नहीं पहचान के बाद पुलिस ने महिला के घरवालों को सूचना दी तो उसके पिता आए। पिता ने पुलिस से दो टूक कह दिया कि बेटी ने परिवार की मर्जी के खिलाफ काम किया। वह लिव-इन-रिलेशन में रहने लगी थी। इससे नाराज होकर उसने बेटी से रिश्ता तोड़ लिया था।

पुलिस डॉक्टर से कर रही पूछताछ बदायूं के बिल्सी की महिला जब निजी अस्पताल में काम करती थी तो इस दौरान वहां काम करने वाले एक डॉक्टर से प्रेम संबंध हो गया। दोनों लिव-इन-रिलेशन में रहने लगे। महिला के परिवार ने इस पर एतराज किया और उससे संबंध तोड़ लिया। करीब दो माह पहले महिला का प्रेमी से विवाद हो गया। आशंका है कि वह शादी के लिए दबाव बना रही थी जबकि कथित प्रेमी कमरे में उससे शादी करने का झांसा दिया था। इसी बात पर दोनों में अनबन हो गई थी। मंगलवार को पेट में दर्द होने पर वह प्रेमी के पास गई तो उसने एक इंजेक्शन लगा दिया। उसे बताया कि यह दर्द का इंजेक्शन है। लेकिन इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही महिला बेहोश हो गई थी।