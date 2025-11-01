Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Woman and Friend Kept Husband Hostage Forced to sign Check Closed CCTV
पत्नी ने पति को बनाया बंधक, सीसीटीवी बंद कर हाथ-पैर और गले में रस्सी का फंदा कसा

पत्नी ने पति को बनाया बंधक, सीसीटीवी बंद कर हाथ-पैर और गले में रस्सी का फंदा कसा

संक्षेप: यूपी के बरेली में सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट ने पत्नी व उसके दोस्त पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और जबरन चेक पर साइन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

Sat, 1 Nov 2025 01:20 PMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट ने पत्नी व उसके दोस्त पर बंधक बनाकर प्रताड़ित करने और जबरन चेक पर साइन कराने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने उनकी तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दोनों आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जागृतिनगर बीडीए कॉलोनी निवासी विशाल चंद्र सक्सेना सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट हैं। उनका आरोप है कि 28 अक्तूबर की रात पत्नी शिखा सक्सेना ने उन्हें दूध दिया, जिसे पीने के बाद वह बेहोश हो गए। सुबह होश आया तो हाथ-पैर और गले में रस्सी का फंदा कसा था। सामने उनकी पत्नी शिखा सक्सेना और उसका मिलने वाला भूड़ निवासी सौरभ सक्सेना खड़ा था। वे दोनों उन्हें उठाकर पीछे वाले कमरे में ले गए, जहां से बाहर तक आवाज नहीं आती है और सीसीटीवी कैमरा भी बंद कर दिया।

ये भी पढ़ें:उसे पाताल से भी ढूंढ लाएगी पुलिस, गोली मारने की धमकी देने वाले पर गरजे रविकिशन

मौके पर पहुंची पुलिस

विशाल ने बताया कि हाथ-पैरों में रस्सी बंधी होने की अवस्था में वह बाहर पहुंचे तो पड़ोसियों ने यूपी 112 पुलिस बुलाई। उन्हें थाने जाने की सलाह दी गई, जिस पर थाना सुभाषनगर में शिकायत कर उन्होंने दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इंस्पेक्टर जितेंद्र कुमार ने बताया कि सौरभ इलेक्ट्रीशियन है और फार्मासिस्ट के घर काम करने आया था। तभी उनकी पत्नी से उसकी नजदीकी हो गई। मामले की जांच करके कार्रवाई की जा रही है।

हथौड़े से गुम चोट मारकर किया प्रताड़ित

विशाल का आरोप है कि दोनों ने हाथ-पैरों में गुम चोट मारकर उन्हें प्रताड़ित किया और चेक पर साइन करने को कहा। उनकी पत्नी ने सौरभ को शराब की बोतल दी, जिसे पीते हुए उसने बताया कि दोनों ने उन्हें दूध में नींद की गोलियां दी हैं। सौरभ ने जान से मारने की धमकी देकर कहा कि इसके बदले शिखा उसे पांच लाख रुपये देगी और उनकी संपत्ति भी वे लोग बांट लेंगे। बेहोश होकर उन्हें छत से फेंक देंगे या फंदे से लटका देंगे।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |