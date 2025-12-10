आशिक संग रंगे हाथ पकड़ी गई पत्नी ने पति के साथ मिलकर प्रेमी को निपटाया, हत्या कर फेंका
यूपी में बरेली के सेंथल में प्रेमिका नगमा ने ही पति शानू अली के साथ मिलकर प्रेमी मुकेश की हत्या की थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
वह मेला जाने की बात कहकर एक दिन पहले घर से निकला था, इसके बाद लापता हो गया था। मुकेश के भाई रूपकिशोरी ने उसकी प्रेमिका नगमा, उसके पति शानू अली समेत छह लोगों के खिलाफ हाफिजगंज थाने में हत्या की रिपोर्ट लिखाई थी। मंगलवार को पुलिस ने नगमा और शानू अली निवासी टांडा सादात को जादोपुर रेलवे फाटक से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शानू ने पुलिस को बताया कि उसने अपने घर में नगमा को प्रेमी मुकेश के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था।
पहले प्रेमी के पक्ष में थी फिर बदल लिया पाला
शानू ने नगमा और मुकेश को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा तो वह बौखला गया। उसने पहले मुकेश के थप्पड़ जड़ा फिर उसका गला पकड़ लिया। इस पर नगमा ने शानू का गला पकड़ लिया। नगमा को मुकेश का साथ देते देख शानू शांत हो गया। फिर उसने नगमा से दोनों में से किसी एक को चुनने के लिए कहा तो नगमा ने कहा कि वह पति के ही साथ रहेगी मगर मुकेश के मोबाइल में उसके फोटो हैं। बातचीत के बाद दोनों ने एकराय होकर मुकेश की हत्या की योजना बनाई। इसके बाद उसे घर के बाहर छोड़ने के बहाने खेत तक ले गए और हत्या कर दी।