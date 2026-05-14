Video: टीन के साथ हवा में कई फीट ऊंचा उड़ा युवक, बरेली में आंधी के तांडव का वीडियो वायरल
यूपी के बरेली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स तेज तूफान के दौरान हवा में उड़ता दिख रहा है। वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। वीडियो में शख्स हवा में उड़ा और फिर कई फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर आकर गिरता दिख रहा है।
यूपी के बरेली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स तेज तूफान के दौरान हवा में उड़ता दिख रहा है। वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। वीडियो में शख्स हवा में उड़ा और फिर कई फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर आकर गिरता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़ने वाला शख्स एक टीन को पकड़कर खड़ा था। तेज तूफान के कारण टीन उड़ी और उसी के साथ शख्स भी कई फीट तक हवा में ऊपर उड़ गया। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार बरेली में आए तूफान के समय कई इलाकों में पेड़, टीन और अन्य चीजें टूटीं। इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स हवा में उड़ता दिख रहा है। वीडियो में दिखने वाले शख्स की पहचान नन्हे मियां के रूप में हुई है। हवा में उड़ने वाला नन्हे मिंया बभियाना गांव का रहने वाला ई रिक्शा चालक है।
बताया जा रहा है कि तेज तूफान में नन्हे मियां बारातघर की टीनशेड का पाया पकड़े खड़े थे। आंधी तेज हुई तो टीनशेड उखड़ गई और उसके साथ नन्हे मियां हवा में उड़ गए। वीडियो में दिख रहा है कि नन्हे मियां ऐसे उड़े कि टिन जमीन पर आई लेकिन नन्हें मियां देर तक उड़ने के बाद नीचे गिरे। बताया गया है कि उनके हाथ-पांव दोनों टूट गए है। इलाज के लिए नन्हे मियां अब अस्पताल में भर्ती हैं। नन्हे मियां को देवचरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। गुरुवार को एसडीएम आंवला ने अस्पताल में उसका हाल जाना।
15 मिनट की आंधी-बारिश ने शहर में किया ब्लैकआउट
बुधवार देर रात को बरेली में आयी 15 मिनट की तेज आंधी व बारिश ने शहर में ब्लैकआउट कर दिया। शहर के सभी 26 उपकेंद्रों की 33 केवी आपूर्ति दो घंटे करीबन बंद रही। लोग जहां बिजली कटौती से परेशान हुए वहीं मुख्य अभियंता लोगों से धैर्य बनाने की अपील करते रहे वहीं जेई, एसडीओ व एक्सईएन के फोन नहीं उठे। बुधवार शाम को आयी आंधी के कारण ट्रांसमिशन से जहां सभी 33 केवी सप्लाई को ऐतिहातन बंद किया गया। वहीं लाइनों पर पेड़ गिरने, जंफर व इंसुलेटर फूंकने के साथ ही डिस पंचर होने के कारण दो घंटे से अधिक शहर में ब्लैक आउट रहा।
रात एक बजे तक सुभाष नगर के अलावा किसी भी उपकेंद्र की विद्युत आपूर्ति सुचारू नहीं हो सकी थी। मिशन कंपाउंड, हरुनगला, पवन विहार, सिविल लाइंस प्रथम, द्वितीय, तृतीय, शाहदाना, किला, कुतुबखाना, डेलापीर, राजेंद्र नगर, डीडीपुरम, दुर्गा नगर, इज्जतनगर, जगतपुर, कैंट, रामपुर बाग, मढ़ीनाथ, सीबीगंज, लोहिया विहार, परसाखेड़ा, पवन विहार सबस्टेशन देर रात तक ठप रहे। देर रात तक टीमें फॉल्ट तलाशने के लिए पेट्रोलिंग करतीं रही।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें