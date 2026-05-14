Video: टीन के साथ हवा में कई फीट ऊंचा उड़ा युवक, बरेली में आंधी के तांडव का वीडियो वायरल

यूपी के बरेली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स तेज तूफान के दौरान हवा में उड़ता दिख रहा है। वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। वीडियो में शख्स हवा में उड़ा और फिर कई फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर आकर गिरता दिख रहा है।

यूपी के बरेली की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में एक शख्स तेज तूफान के दौरान हवा में उड़ता दिख रहा है। वीडियो ने सभी को हैरान कर दिया है। वीडियो में शख्स हवा में उड़ा और फिर कई फीट की ऊंचाई से नीचे जमीन पर आकर गिरता दिख रहा है। बताया जा रहा है कि हवा में उड़ने वाला शख्स एक टीन को पकड़कर खड़ा था। तेज तूफान के कारण टीन उड़ी और उसी के साथ शख्स भी कई फीट तक हवा में ऊपर उड़ गया। हालांकि, आपका अपना अखबार हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार बरेली में आए तूफान के समय कई इलाकों में पेड़, टीन और अन्य चीजें टूटीं। इसी दौरान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक शख्स हवा में उड़ता दिख रहा है। वीडियो में दिखने वाले शख्स की पहचान नन्हे मियां के रूप में हुई है। हवा में उड़ने वाला नन्हे मिंया बभियाना गांव का रहने वाला ई रिक्शा चालक है।

‎बताया जा रहा है कि तेज तूफान में नन्हे मियां बारातघर की टीनशेड का पाया पकड़े खड़े थे। आंधी तेज हुई तो टीनशेड उखड़ गई और उसके साथ नन्हे मियां हवा में उड़ गए। वीडियो में दिख रहा है कि नन्हे मियां ऐसे उड़े कि टिन जमीन पर आई लेकिन नन्हें मियां देर तक उड़ने के बाद नीचे गिरे। बताया गया है कि उनके हाथ-पांव दोनों टूट गए है। इलाज के लिए नन्हे मियां अब अस्पताल में भर्ती हैं। नन्हे मियां को देवचरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उसके हाथ में फ्रेक्चर हुआ है। गुरुवार को एसडीएम आंवला ने अस्पताल में उसका हाल जाना।

15 मिनट की आंधी-बारिश ने शहर में किया ब्लैकआउट बुधवार देर रात को बरेली में आयी 15 मिनट की तेज आंधी व बारिश ने शहर में ब्लैकआउट कर दिया। शहर के सभी 26 उपकेंद्रों की 33 केवी आपूर्ति दो घंटे करीबन बंद रही। लोग जहां बिजली कटौती से परेशान हुए वहीं मुख्य अभियंता लोगों से धैर्य बनाने की अपील करते रहे वहीं जेई, एसडीओ व एक्सईएन के फोन नहीं उठे। ‎बुधवार शाम को आयी आंधी के कारण ट्रांसमिशन से जहां सभी 33 केवी सप्लाई को ऐतिहातन बंद किया गया। वहीं लाइनों पर पेड़ गिरने, जंफर व इंसुलेटर फूंकने के साथ ही डिस पंचर होने के कारण दो घंटे से अधिक शहर में ब्लैक आउट रहा।