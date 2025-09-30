UP Bareilly unique Ramlila all the characters from Ram to Sita are played by girls यूपी की अनोखी रामलीला, जहां बेटियां निभाती हैं राम से लेकर सीता तक के सभी किरदार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly unique Ramlila all the characters from Ram to Sita are played by girls

यूपी की अनोखी रामलीला, जहां बेटियां निभाती हैं राम से लेकर सीता तक के सभी किरदार

बरेली में हर साल दशहरे के मौके पर एक अनोखी रामलीला का मंचन होता है, जिसकी खासियत इसे बाकी रामलीलाओं से अलग बनाती है। दरअसल यहां पिछले 44 वर्षों से मंच पर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जैसे सभी प्रमुख पात्र बेटियां ही निभा रही हैं।

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, बरेलीTue, 30 Sep 2025 04:26 PM
share Share
Follow Us on
यूपी की अनोखी रामलीला, जहां बेटियां निभाती हैं राम से लेकर सीता तक के सभी किरदार

बरेली के राजेंद्र नगर में हर साल दशहरे के मौके पर एक अनोखी रामलीला का मंचन होता है, जिसकी खासियत इसे बाकी रामलीलाओं से अलग बनाती है। यहां पिछले 44 वर्षों से मंच पर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जैसे सभी प्रमुख पात्र बेटियां ही निभा रही हैं। दर्शक जब इन्हें मंच पर देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। यह रामलीला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि नारी शक्ति का भी प्रतीक बन चुकी है।

यह विशेष रामलीला उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज के बैनर तले वर्ष 1981 में शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। समिति के कोषाध्यक्ष हरिनंदन तिवारी और मीडिया प्रभारी सतीश चंद्र जोशी बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें मंचन करने वाले अधिकतर कलाकार छात्राएं हैं। यहां रामचरितमानस और राधेश्याम रामायण की शैली को मिलाकर कथा प्रस्तुत की जाती है, साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक गायन शैली भी झलकती है।

रामलीला में मंचन करने वाली बेटियां सुबह स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और शाम को मंचन की तैयारी में जुट जाती हैं। बीएसी नर्सिंग की छात्रा प्रेरणा जोशी, जो कई वर्षों से राम का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं, ‘जब मैं दसवीं में थी तभी से राम की भूमिका निभा रही हूं। पढ़ाई और मंचन दोनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इससे आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है।’ इसी तरह अन्य छात्राएं भी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता जैसे किरदारों को निभाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देती हैं। इनके परिवार भी बेटियों को पूरा सहयोग देते हैं। बेटियों का कहना है कि रामायण के पात्रों को मंच पर उतारना उनके लिए गर्व की बात है और यह अनुभव जीवन को नई दिशा देता है।

ये भी पढ़ें:UP Rain: कानपुर समेत कई जिलों में झमाझम बारिश, दशहरे पर कैसा रहेगा मौसम?

परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम

रामलीला समिति ने समय के साथ तकनीक को भी अपनाया है ताकि मंचन और अधिक प्रभावशाली हो सके। अलग-अलग दृश्यों के दौरान शंखनाद, बिजली की गड़गड़ाहट, पहाड़ों की गर्जना और वर्षा जैसे प्रभाव साउंड व लाइटिंग सिस्टम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे दर्शक हर दृश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। यह रामलीला केवल बरेली तक सीमित नहीं है। छह से 13 अक्टूबर तक चलने वाले मंचन को देखने के लिए आस-पास के शहरों से भी लोग आते हैं। प्रवासी उत्तराखंडी परिवार अपने बच्चों और परिजनों के साथ पहुंचते हैं ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़ सकें। मंचन के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बनाने का संकल्प भी झलकता है।

ये भी पढ़ें:आजादी की लड़ाई से है इस जिले की मिठाई का कनेक्शन, अब बन चुकी है ब्रांड

विरासत को आगे बढ़ा रहीं बेटियां

सतीश जोशी बताते हैं कि संस्थापक सदस्य मोहन सिंह भंडारी, अंबा दत्त सुंदरी, रवि जोशी, मुरारीलाल शाह और सदानंद पांडेय ने वर्षों तक मंच पर विभिन्न पात्र निभाकर इस परंपरा की नींव रखी थी। आज नई पीढ़ी की बेटियां इस विरासत को आगे बढ़ा रही हैं। राजेंद्र नगर की यह रामलीला नारी शक्ति, शिक्षा और संस्कृति का अद्भुत संगम है। बदलते दौर में जहां परंपराओं से दूरी बढ़ रही है, वहीं यह आयोजन बेटियों के जरिए समाज को एक संदेश देता है कि संस्कृति की रक्षा में महिलाएं भी बराबर की भागीदार हैं।

Bareily News Bareilly Bareily Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |