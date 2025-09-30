यूपी की अनोखी रामलीला, जहां बेटियां निभाती हैं राम से लेकर सीता तक के सभी किरदार

बरेली में हर साल दशहरे के मौके पर एक अनोखी रामलीला का मंचन होता है, जिसकी खासियत इसे बाकी रामलीलाओं से अलग बनाती है। दरअसल यहां पिछले 44 वर्षों से मंच पर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जैसे सभी प्रमुख पात्र बेटियां ही निभा रही हैं।

बरेली के राजेंद्र नगर में हर साल दशहरे के मौके पर एक अनोखी रामलीला का मंचन होता है, जिसकी खासियत इसे बाकी रामलीलाओं से अलग बनाती है। यहां पिछले 44 वर्षों से मंच पर श्रीराम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और सीता जैसे सभी प्रमुख पात्र बेटियां ही निभा रही हैं। दर्शक जब इन्हें मंच पर देखते हैं तो अचंभित रह जाते हैं। यह रामलीला न केवल धार्मिक आयोजन है बल्कि नारी शक्ति का भी प्रतीक बन चुकी है।

यह विशेष रामलीला उत्तराखंड सांस्कृतिक समाज के बैनर तले वर्ष 1981 में शुरू हुई थी। तब से लेकर अब तक लगातार इसका आयोजन किया जा रहा है। समिति के कोषाध्यक्ष हरिनंदन तिवारी और मीडिया प्रभारी सतीश चंद्र जोशी बताते हैं कि इसकी सबसे बड़ी खूबी यही है कि इसमें मंचन करने वाले अधिकतर कलाकार छात्राएं हैं। यहां रामचरितमानस और राधेश्याम रामायण की शैली को मिलाकर कथा प्रस्तुत की जाती है, साथ ही उत्तराखंड की पारंपरिक गायन शैली भी झलकती है।

रामलीला में मंचन करने वाली बेटियां सुबह स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई करती हैं और शाम को मंचन की तैयारी में जुट जाती हैं। बीएसी नर्सिंग की छात्रा प्रेरणा जोशी, जो कई वर्षों से राम का किरदार निभा रही हैं, कहती हैं, ‘जब मैं दसवीं में थी तभी से राम की भूमिका निभा रही हूं। पढ़ाई और मंचन दोनों को साथ लेकर चलना चुनौतीपूर्ण है, लेकिन इससे आत्मविश्वास और भी बढ़ जाता है।’ इसी तरह अन्य छात्राएं भी भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और सीता जैसे किरदारों को निभाकर अपनी प्रतिभा का परिचय देती हैं। इनके परिवार भी बेटियों को पूरा सहयोग देते हैं। बेटियों का कहना है कि रामायण के पात्रों को मंच पर उतारना उनके लिए गर्व की बात है और यह अनुभव जीवन को नई दिशा देता है।

परंपरा के साथ आधुनिकता का संगम रामलीला समिति ने समय के साथ तकनीक को भी अपनाया है ताकि मंचन और अधिक प्रभावशाली हो सके। अलग-अलग दृश्यों के दौरान शंखनाद, बिजली की गड़गड़ाहट, पहाड़ों की गर्जना और वर्षा जैसे प्रभाव साउंड व लाइटिंग सिस्टम से प्रस्तुत किए जाते हैं। इससे दर्शक हर दृश्य से भावनात्मक रूप से जुड़ पाते हैं। यह रामलीला केवल बरेली तक सीमित नहीं है। छह से 13 अक्टूबर तक चलने वाले मंचन को देखने के लिए आस-पास के शहरों से भी लोग आते हैं। प्रवासी उत्तराखंडी परिवार अपने बच्चों और परिजनों के साथ पहुंचते हैं ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़ सकें। मंचन के जरिए सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत बनाने का संकल्प भी झलकता है।