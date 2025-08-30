UP bareilly two men died of drinking excess alcohol one serious Haryana Liquor Bottle found ज्यादा शराब पीने से दो की मौत और एक की हालत गंभीर, सुबह से साथ बैठ पी रहे थे दोस्त, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP bareilly two men died of drinking excess alcohol one serious Haryana Liquor Bottle found

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बरेलीSat, 30 Aug 2025 12:04 PM
यूपी के बरेली में ज्यादा शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई और एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। संभावना है कि शराब नकली या जहरीली हो। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मौत के बाद से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक की मौत के बाद दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं, गंभीर हालत में तीसरे व्यक्ति का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में मौत की वजह पता लगाई जा रही है।

जानकारी के अनुसार मामला थाना अलीगंज के गांव तिगाई दत्तनगर का है। घटना शुक्रवार देर रात हुई है। मौके पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि मृतकों की पहचना 35 वर्षीय रामवीर और 50 वर्षीय सूरजपाल के रूप में हुई है। वहीं भगवानदास की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को भगवानदास हरियाणा से शराब लाया था। शुक्रवार सुबह से ही तीनों शराब पी रहे थे। शाम को तीनों की हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच रामवीर की गांव में ही मौत हो गई। वहीं, आनन-फानन में अन्य दो को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूरजपाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भगवानदास की हालत गंभीर बताई जा रही है। भगवानदास का इलाज चौपुला के पास निजी अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भगवानदास के घर की तलाशी की। तलाशी में पुलिस को हरियाणा मार्का शराब की खाली बोतल मिली है। पुलिस अभी मौत की वजह जानने में जुटी है। जानकारी मिलते ही एसपी साउथ और सीओ आंवला मौके पर पहुंचे हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में जांच के बाद अन्य जानकारी दी जाएगी।

