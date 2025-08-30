ज्यादा शराब पीने से दो की मौत और एक की हालत गंभीर, सुबह से साथ बैठ पी रहे थे दोस्त

यूपी के बरेली में ज्यादा शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई और एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। संभावना है कि शराब नकली या जहरीली हो। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मौत के बाद से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है।

यूपी के बरेली में ज्यादा शराब पीने से दो व्यक्तियों की मौत हो गई और एक अन्य की हालत गंभीर बताई जा रही है। संभावना है कि शराब नकली या जहरीली हो। हालांकि, इसकी पुष्टि जांच के बाद ही होगी। मौत के बाद से परिवारों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि एक की मौत के बाद दूसरे की इलाज के दौरान मौत हुई है। वहीं, गंभीर हालत में तीसरे व्यक्ति का इलाज जारी है। पुलिस का कहना है कि मामले में मौत की वजह पता लगाई जा रही है।

जानकारी के अनुसार मामला थाना अलीगंज के गांव तिगाई दत्तनगर का है। घटना शुक्रवार देर रात हुई है। मौके पर पहुंचे अफसरों ने बताया कि मृतकों की पहचना 35 वर्षीय रामवीर और 50 वर्षीय सूरजपाल के रूप में हुई है। वहीं भगवानदास की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि गुरुवार को भगवानदास हरियाणा से शराब लाया था। शुक्रवार सुबह से ही तीनों शराब पी रहे थे। शाम को तीनों की हालत बिगड़ने लगी। इसी बीच रामवीर की गांव में ही मौत हो गई। वहीं, आनन-फानन में अन्य दो को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। सूरजपाल ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भगवानदास की हालत गंभीर बताई जा रही है। भगवानदास का इलाज चौपुला के पास निजी अस्पताल में चल रहा है।