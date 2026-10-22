सफर में आफत! यूपी में दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें रहेंगी कैंसिल, देखें लिस्ट
सर्दियों में यात्रियों को सफर में आफत होगी। दरअसल, कोहरे के चलते रेलवे ने दिसंबर से फरवरी तक कई ट्रेनें कैंसिल करने का निर्णय लिया है। इसमें यूपी से निकलने वाली ट्रेनें भी शामिल हैं। नीचे देखें ट्रेनों की लिस्ट।
बरेली, वरिष्ठ संवाददाता। रेलवे ने दिसंबर से फरवरी 2027 तक कई मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को निरस्त करने और कुछ के फेरों में कटौती करने की सूचना जारी कर दी है। रेलवे ने आनेवाले समय में कोहरे के चलते निर्णय लिया है। जिसमें बरेली से होकर गुजरने वाली भी कई ट्रेनें प्रभावित होंगी। ऐसे में दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर, चंडीगढ़ और पूर्वोत्तर की ओर यात्रा करने वाले यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना होगा।
सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया, रेलवे ने कोहरे के मौसम में डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कामाख्या-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस, अवध-असम एक्सप्रेस, दिल्ली-काठगोदाम और बनारस-देहरादून एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। (12583) लखनऊ-आनंद विहार टर्मिनल, (12584) आनंद विहार टर्मिनल-लखनऊ 15 दिसंबर से 14 फरवरी तक निरस्त रहेंगी। (15057) गोरखपुर-आनंद विहार टर्मिनल 17 दिसंबर से 11 फरवरी तक। (15058) आनंद विहार टर्मिनल-गोरखपुर 16 दिसंबर से 10 फरवरी तक निरस्त होगी।
(15059-15060) लालकुआं-आनंदविहार टर्मिनल- लालकुआं एक्सप्रेस 15 दिसंबर से 14 फरवरी तक निरस्त की जाएगी। वहीं, डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस और चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को दिसंबर, जनवरी और फरवरी में निर्धारित तारीखों पर निरस्त किया जाएगा। (15909-15910) डिब्रूगढ़-लालगढ़ अवध असम- डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के दिसंबर से फरवरी 2027 तक कुछ फेरों में कटौती की होगी। न्यू जलपाईगुड़ी-आनंद विहार टर्मिनल एक्सप्रेस के भी फेरे कम किये जाएंगे।
(15035-15036) दिल्ली-काठगोदाम-दिल्ली एक्सप्रेस के संचालन में भी दिसंबर से फरवरी तक कटौती की गई है। बनारस-देहरादून- देहरादून एक्सप्रेस और बनारस-नई दिल्ली-बनारस एक्सप्रेस के फेरों भी कटौती होगी।
त्योहार पर चारों डिपो की 723 बसों का होगा संचालन
बरेली परिवहन निगम ने दीपावली-भैया दूज पर्व के चलते संबंधित रूटों पर 723 बसें संचालन की रूपरेखा बना ली है। जिससे त्योहारी भीड़ के चलते मुसाफिरों के आवागमन में कोई दिक्कत न हो। चालकों-परिचालकों की छुट्टियां इस बीच निरस्त रहेंगी। विशेष टीमें बस स्टैंडों पर बसों की मॉनीटरिंग करेंगी। अतिरिक्त बसें बस स्टैंडों पर रखी जाएंगी। परिवहन निगम अधिकारियों का कहना है, छह नवंबर को धनतेरस, सात को छोटी दीपावली, आठ को बड़ी दीपावली, नौ को गोवर्धन पूजा और 10 नवंबर को भैया दूज का पर्व है।
ऐसे में पांच से 12 नवंबर तक अधिक भीड़भाड़ होगी। क्षेत्रीय प्रबंधक मोहम्मद अजीम ने एआरएम रुहेलखंड डिपो अरुण वाजपेई, एआरएम बरेली डिपो आयुष भटनागर और बदायूं-पीलीभीत डिपो एआरएम के नेतृत्व में 723 बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार की है। लोकल रूट में शामिल बदायूं, पीलीभीत, हल्द्वानी आदि पर 310 बसों का होगा संचालन किया जाएगा। एआरएम रुहेलखंड डिपो अरुण कुमार वाजपेई ने बताया, दीपावली के त्यौहार को देखते हुए शत प्रतिशत बसों को ऑनरोड रखने की रूपरेखा तैयार की गई है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें