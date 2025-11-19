Hindustan Hindi News
32 दिन प्रभावित रहेंगी कई ट्रेनें, 16 पैसेंजर ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद

32 दिन प्रभावित रहेंगी कई ट्रेनें, 16 पैसेंजर ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद

लखनऊ जंक्शन के चार और पांच नंबर प्लेटफार्म पर 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक इंजीनियरिंग कार्य के चलते ब्लॉक रहेगा। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। पढ़िए किस रूट की किन ट्रेनों के संचालन में बदलाव किया गया।

Wed, 19 Nov 2025 11:32 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
लखनऊ जंक्शन के चार और पांच नंबर प्लेटफार्म पर 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक इंजीनियरिंग कार्य के चलते ब्लॉक रहेगा। इससे ट्रेनों का संचालन प्रभावित होगा। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पंकज सिंह ने बताया कि लखनऊ जंक्शन स्टेशन का पुनर्विकास किया जाएगा।

टर्मिनल में परिवर्तन

13 से 22 दिसंबर-12180 आगरा फोर्ट-लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी ऐशबाग तक जाएगी। 13 से 22 दिसंबर-12179 लखनऊ जंक्शन-आगरा फोर्ट इंटरसिटी ऐशबाग से 15:55 बजे चलेगी। 22, 29 नवंबर, 06, 13, 20 दिसंबर 20921 बांद्रा टर्मिनस-लखनऊ एक्स. ऐशबाग तक चलेगी। 23, 30 नवंबर, 07, 14, 21 दिसंबर 20922 लखनऊ जं.-बांद्रा टर्मिनस एक्स. ऐशबाग से 17:50 बजे चलेगी। 25 नवंबर, 02, 09, 16, 23 दिसंबर 12104 पुणे-लखनऊ एक्स. गोमतीनगर तक चलेगी।

शार्ट टर्मिनेशन

20 नवंबर से 22 दिसंबर-15009/15010 गोरखपुर-पीलीभीत-एक्स.डालीगंज-लखनऊ के बीच निरस्त रहेगी।

16 पैसेंजर ट्रेनें एक दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद

रेलवे ने दिसंबर में कोहरे की वजह से मुरादाबाद रेल मंडल की मेमू-डेमू और पैसेंजर ट्रेनों के निरस्त रखने की सूची जारी कर दी है। एक दिसंबर से 28 फरवरी दोनों ट्रेनें निरस्त रहेंगी। सीनियर डीसीएम आदित्य गुप्ता ने बताया, पैसेंजर के साथ-साथ मेमो और डेमू ट्रेनों का संचालन तीन महीने बंद करने को आदेश जारी किया गया है।

यह पैसेंजर ट्रेनें निरस्त

- 64175-64176 रोजा-बरेली-रोजा

- 64177-64178 बरेली-मुरादाबाद-बरेली

- 64553-64554 मुरादाबाद-गाजियाबाद-मुरादाबाद

- 54075-54076 बरेली-दिल्ली-बरेली

- 54337-54338 लखनऊ-शाहजहांपुर-लखनऊ

- 54331-54332 लखनऊ-बालामऊ-लखनऊ

- 54329-54330 बालामऊ-शाहजहांपुर-बालामऊ

- 54327-54328-शाहजहांपुर-सीतापुर सिटी-शाहजहांपुर

लखनऊ जंक्शन पर 20 नवंबर से 22 दिसंबर तक कार्य के चलते रहेगा ब्लॉक

- 25 नवंबर से 04 दिसंबर: 12583 लखनऊ-आनंद विहार टर्मिनस प्लेटफार्म 03 से चलेगी।

- 25 नवंबर से 04 दिसंबर: 12584 आनंद विहार प्लेटफार्म 02 पर आएगी।

- 25 नवंबर से 04 दिसंबर: 22453 लखनऊ-मेरठ सिटी एक्सप्रेस प्लेटफार्म 03 से चलेगी।

- 13 से 22 दिसंबर: 22453 लखनऊ-मेरठ सिटी एक्सप्रेस प्लेटफार्म 02 से जाएगी।

- 25 नवंबर से 04 दिसंबर: 11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस लखनऊ जंक्शन पर प्लेटफार्म नंबर 03 पर आएगी।

- 25 नवंबर से 04 दिसंबर: 11110 लखनऊ जं.-वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस लखनऊ जं. से प्लेटफार्म 03 से चलेगी।

- 13 से 22 दिसंबर-11109 वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी एक्सप्रेस लखनऊ जं. पर प्लेटफार्म 02 पर आएगी।

- 13 से 22 दिसंबर: वीरांगना लक्ष्मीबाई एक्सप्रेस लखनऊ जं. से प्लेटफार्म 02 से चलेगी।

- 25 नवंबर से 04 दिसंबर:22454 मेरठ सिटी लखनऊ जं. पर प्लेटफार्म 03 पर आएगी।

- 13 से 22 दिसंबर: 22454 मेरठ सिटी एक्सप्रेस लखनऊ जं. पर प्लेटफार्म 02 पर आएगी।

- 05 से 22 दिसंबर: 15044 काठगोदाम एक्सप्रेस पर प्लेटफार्म 03 पर आएगी।

- 05 से 22 दिसंबर: 15043 काठगोदाम एक्सप्रेस लखनऊ जं. से प्लेटफार्म 03 से चलेगी।

- 05 से 22 दिसंबर: 15011 लखनऊ जं.-चंडीगढ़ एक्सप्रेस प्लेटफार्म 02 से चलेगी।

