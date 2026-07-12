Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

यूपी में कांवड़ मेला के लिए इन ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच, भीड़भाड़ को लेकर अलर्ट जारी

By Srishti Kunj
वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
Follow us on Google News
share

यूपी में कांवड़ मेला के लिए कई ट्रेनों में कोच बढ़ाए जा रहे हैं। कछला, गढ़ और हरिद्वार से आने वाली भीड़भाड़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। भीड़ के लिए ट्रेनों में कोच भी बढ़ाए जा रहे हैं।

यूपी में कांवड़ मेला के लिए इन ट्रेनों में बढ़ेंगे कोच, भीड़भाड़ को लेकर अलर्ट जारी

यूपी में 30 से 11 अगस्त तक कांवड़ मेला होगा। बरेली में भी कछला, गढ़ और हरिद्वार से जल लाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी। ऐसे में रेलवे ने गढ़मुक्तेश्वर, हरिद्वार और कछला जाने वाली ट्रेनों में अतिरिक्त कोच लगाने की कवायद शुरू कर दी है। संबंधित स्टेशनों और कोचिंड डिपो अधिकारियों ने मंथन शुरू कर दिया है। 27, 28 और 29 जुलाई से ही भक्तों का आवागमन शुरू हो जाएगा। हालांकि जो अधिक भीड़भाड़ वह आठ से 11 अगस्त के बीच होगी। पूर्वोत्तर रेलवे इज्जतनगर और उत्तर रेलवे इज्जतनगर रेल मंडल की ट्रेनों में कोच बढ़ेंगे।

रेलवे अधिकारियों का कहना है, बरेली होकर हरिद्वार एक्सप्रेस, हावड़ा हरिद्वार एक्सप्रेस, देहरादून, हरिद्वार एक्सप्रेस, जनता, बरेली कासगंज पैसेंजर, लाल कुआं पैसेंजर, काठगोदाम कासगंज पैसेंजर आदि ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त कोच बढ़ाने की तैयारी चल रही है। कछला में जबर्दस्त भीड़ होती है। जो भी ट्रेन कासगंज, बदायूं जाएगी। उनमें भी अतिरिक्त लगेंगे। उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल भी गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार जाने वाली नियमित ट्रेनों में साधारण एक-एक अतिरिक्त कोच बढ़ाएगा। कछला, गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार जाने वाली सभी ट्रेनों में कांवड़ मेला के चलते स्क्वॉड की डयूटी रहेगी।

ये भी पढ़ें:UP Flood:यूपी में रामगंगा का पानी घर-खेत में घुसा, अस्थाई पुल बहने से रास्ता बंद

ए और बी श्रेणी ऐसे स्टेशन जहां से ट्रेनों में कांवड़ियां सवार होते हैं। आरपीएफ-जीआरपी की संयुक्त टीमें सुरक्षा व्यवस्था को प्लेटफार्मों पर तैनात की जाएंगी। स्टेशनों पर कांवड़ हेल्प डेस्क भी अनिवार्य की जाएगी। इसके अतिरिक्त एनाउंसमेंट पर हरिद्वार-कछला और गढ़मुक्तेश्वर जाने वाली ट्रेनों का विशेष तौर पर एनाउंसमेंट कराया जाएगा। ऑपरेटिंग और कॉमर्शियल अधिकारियों का कहना है। कछला, गढ़मुक्तेश्वर और हरिद्वार की ओर जाने वाली ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त कोच की सुविधा बढ़ाई जाएगी। जिससे कांवड़ भक्तों को असुविधा न हो। स्टेशनों पर विशेष सुरक्षा टीमें और हेल्पडेस्क बनेगी।

ये भी पढ़ें:CM योगी करेंगे पौधारोपण महायज्ञ का आगाज; यूपी में 35 करोड़ पेड़ लगाने का टारगेट

बसें भी होगी प्रभावित, गंतव्य की बढ़ेगी दूरी

कांवड़ा मेला के चलते अगस्त के दो सप्ताह को रूट डायवर्जन लोगों के लिए मुसीबत बनेगा। बदायूं, गढ़ मुक्तेश्वर और हरिद्वार जाने वाली बसों को डायवर्ट मार्गों से चलाएगा। ऐसे में रोडवेज बसों की दूरी से 35 से 100 किलोमीटर तक बढ़ जाएगी। यात्रियों की जेब पर बोझ बढ़ेगा। कांवड मेला पर हर साल रूट डायवर्जन किया जाता है।

ये भी पढ़ें:सोने की ईंटों वाले ARTO के बाद कौन? योगी सरकार के आदेश पर बड़े ऐक्शन की तैयारी

कांवड़ रूट को लेकर अफसरों का निरीक्षण

सावन के दौरान कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न कराने के लिए इस बार रूट प्लान में फेरबदल किया जा रहा है। शनिवार को एसपी साउथ और एसपी ट्रैफिक ने रूट का निरीक्षण कर तिलहर सीओ के साथ बैठक की। कछला से जल भरने के लिए मुख्य आवागमन बरेली-बदायूं रोड से होता है, जो इन दिनों निर्माणाधीन है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, Lucknow News, Meerut News, Ghaziabad News, Agra News, Kanpur News , Pareet Yadav Death Live और UP News अपडेट हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।