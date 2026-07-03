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यूपी से दिल्ली का सफर आसान, ढाई साल बाद फिर शुरू हुई बरेली से फ्लाइट सर्विस

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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यूपी से दिल्ली जाने वालों के लिए सफर आसान हो गया है। ढाई साल बाद एक बार फिर बरेली से फ्लाइट सर्विस शुरू हो गई है। बरेली से दिल्ली और दिल्ली से बरेली के लिए इंडिगो ने फ्लाइट सेवा शुरू कर दी है।

यूपी से दिल्ली का सफर आसान, ढाई साल बाद फिर शुरू हुई बरेली से फ्लाइट सर्विस

यूपी के बरेली से अब दिल्ली फ्लाइट का इंतजार खत्म हुआ। गुरुवार को बरेली-दिल्ली- बरेली फ्लाइट फिर से शुरू हो गई। पहले दिन दिल्ली से बरेली 51 यात्री आए और बरेली से दिल्ली को 37 यात्री गये। हालांकि फ्लाइट किन्हीं कारणों से पहले ही दिन लेट हो गई। दिल्ली से ही अपने निर्धारित समय 13:35 बजे न चलकर करीब 25 मिनट विलंब से चली। बरेली 15:00 बजे पहुंची। यहां से 27 मिनट के बाद रवाना हुई।

ढ़ाई साल पहले इंडिगो ने बरेली- दिल्ली फ्लाइट का बंद कर दिया था, उसके बाद से लगातार दिल्ली की फ्लाइट शुरू करने की मांग हो रही थी, आखिरकार गुरुवार से इंडिगो ने एटीआर-2 (6ई7425-7426) फ्लाइट दिल्ली-बरेली-दिल्ली फिर से चल दी है। गुरुवार को पहले ही फ्लाइट अपने निर्धारित समय पर नहीं आई। करीब 25 मिनट विलंब से बरेली पहुंची। दिल्ली से बरेली को 51 यात्रियों ने यात्रा की। यहां 25 मिनट ठहराव के बाद 325 बजे दिल्ली वापसी को फ्लाइ० रेडी हुई और 3:27 बजे 37 यात्रियों को लेकर रवाना हो गई। पहले दिल्ली-बरेली फ्लाइट का भव्य स्वागत हुआ।

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अधिकारियों और कर्मचारियों में बेहद ही उत्साह था। वहीं यात्रियों में भी एटीआर-2 पर सफर करने को उत्साह नजर आया। यह सप्ताह में मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आएगी। डायरेक्टर अवधेश कुमार अग्रवाल ने बताया, बरेली-दिल्ली- बरेली फ्लाइट का गुरुवार से शुभारंभ हो गया है। सप्ताह में तीन दिन संचालन होगा। पहले दिन फ्लाइट कुछ विलंब से आई। दिल्ली से 51 यात्री बरेली आये और बरेली से 37 यात्रियों को लेकर फ्लाइट दिल्ली को रवाना हुई।

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अब आसान हुआ दिल्ली जाना

दिल्ली की फ्लाइट को लेकर अधिक मांग थी। बरेली से व्यापारी, स्टूडेंट्स, डाक्टर, वैज्ञानिक, उद्यमियों और मरीजों का दिल्ली अधिक आना जाना होता हैं। लखनऊ की अपेक्षा इलाज को दिल्ली लोग अधिक जाते हैं। ट्रेन, बस और कार का सफर दिक्कतों वाला रहता है। दिल्ली जाने में करीब पांच घंटा लगते हैं। यात्रियों का कहना है, अब दिल्ली जाना आसान होगा। हालांकि सप्ताह में तीन दिन फ्लाइट है, इंडिगो दिल्ली-बरेली फ्लाइट को नियमित करे तो अच्छा रहेगा।

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बरेली एयरपोर्ट से बरेली-दिल्ली फ्लाइट आठ मार्च 2021 को शुरू हुई, मार्च 2024 में बंद हो गई। इंडिगो का तीन साल को अनुबंध था। अनुबंध खत्म होने पर दिल्ली-बरेली फ्लाइट का संचालन रोक दिया गया। जिससे बरेलियंस ही नहीं आसपास के कई जिलों के लोगों को दिक्कत हो गई। यहां से हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल आदि जगह से लोग दिल्ली को बरेली से फ्लाइट पकड़ते थे। ढाई साल से एयरपोर्ट प्रबंधन दिल्ली-बरेली फ्लाइट पुनः संचालन को मांग कर रहा था। अब जाकर गुरुवार से बरेली-दिल्ली फ्लाइट फिर से शुरू हो गई। यात्री राकेश, विवेक, अनुपम आदि का कहना है, फ्लाइट न चलने से दिल्ली जाने में बड़ी दिक्कतें आती थीं।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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