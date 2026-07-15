तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, जेल से बाहर जाने को विशेष पिटीशन खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने तौकीर रजा को बड़ा झटका देते हुए एसएलपी खारिज कर दी है। तौकीर ने हाईकोर्ट से जून में खारिज जमानत अर्जी के विरुद्ध याचिका दी थी। जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने याचिका खारीज कर दी।
बरेली बवाल के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी (स्पेशल लीव पिटीशन) लगाई थी। मंगलवार को संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ ने सुनवाई के बाद एसएलपी को खारिज कर दिया। कानपुर प्रकरण को लेकर 26 सितंबर 2025 को बवाल हुआ था, जिसको लेकर पांच थानों में दस मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
तीन अन्य मुकदमे भी दर्ज हुए और इन सभी में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा को आरोपी बनाया गया है। तौकीर रजा इन दिनों फतेहगढ़ जेल में बंद है। जून माह में उसने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया। इसके विरुद्ध उसने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगाई थी। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और संजीव सचदेवा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई।
तौकीर के अधिवक्ता ने एक ही प्रकरण में अलग-अलग एफआईआर दर्ज होने का तर्क देते हुए यह याचिका लगाई गई थी। वहीं, सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसवी राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ ने पक्ष रखा। बताया कि तौकीर ने इस रिट में अपनी क्रिमिनल हिस्ट्री को छिपाया है। तौकीर के विरुद्ध अब तक 24 अभियोग पंजीकृत हो चुके हैं और कई केस ऐसे हैं जो इसी प्रकार के हैं। वह इस तरह के अपराध कारित करने का अभ्यस्त है।
20 और 21 जुलाई को शुरू होगा ट्रायल
बवाल को लेकर कोतवाली और बारादरी में तत्कालीन इंस्पेक्टरों की ओर दर्ज कराए गए दोनों प्रमुख मुकदमों में भी अब ट्रायल शुरू हो रहा है।
तौकीर की याचिका पर भारी पड़ा 24 मुकदमों का इतिहास
हाईकोर्ट से जमानत अर्जी खारिज होने के विरुद्ध बवाल के मुख्य आरोपी तौकीर रजा की ओर से हाईकोर्ट में लगाई एसएलपी में उसका आपराधिक इतिहास छिपाया था। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू और एओआर एडवोकेट साक्षी कक्कड़ इसको प्रमुखता देते हुए उसका 24 मुकदमों का आपराधिक इतिहास सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश कर ऐसे अपराधों के लिए अभ्यस्त बताया, जिसके आधार पर उसकी याचिका खारिज कर दी गई।
कानपुर प्रकरण को लेकर 26 सितंबर 2025 को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर को 27 सितंबर को गिरफ्तार कर उसी दिन फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया था। बवाल को लेकर दर्ज कुल 13 मुकदमे में तौकीर रजा आरोपी है और सभी में उसके खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। इनमें से चार मुकदमों में अभी तक तौकीर को जमानत नहीं मिली है। बाकी मुकदमों में सजा सात साल से कम होने के कारण जमानत मिल चुकी है लेकिन किसी में भी बेल बांड दाखिल नहीं किया गया है।
साजिद सकलैनी की याचिका भी हुई खारिज
इस प्रकरण में हाईकोर्ट से जमानत न मिलने पर साजिद सकलैनी ने भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उसने एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका लगाई थी, जिसे पहले ही खारिज किया जा चुका है। पुलिस का कहना है कि अब इस प्रकरण में वांछित अपराधियों के खिलाफ सख्ती से गिरफ्तारी अभियान चलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें