तौकीर के बेटे से ड्रग्स बरामद होने की बात पर हंगामा, मेडिकल के बाद फरमान को मिली जमानत
बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर के बेटे फरमान को शाहजहांपुर में मंगलवार देर रात मेडिकल प्रक्रिया के बाद बुधवार सुबह जमानत दे दी गई। घटना के बाद तिलहर क्षेत्र में देर रात तक हंगामे की स्थिति बनी रही, जिससे पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया।
बरेली बवाल के आरोपी मौलाना तौकीर के बेटे फरमान को शाहजहांपुर में मंगलवार देर रात मेडिकल प्रक्रिया के बाद बुधवार सुबह जमानत दे दी गई। घटना के बाद तिलहर क्षेत्र में देर रात तक हंगामे की स्थिति बनी रही, जिससे पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। मंगलवार शाम शाहजहांपुर में दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर फरमान की कार रोडवेज बस से टकरा गई थी। हादसे के बाद पुलिस ने जांच के दौरान कार से ड्रग्स बरामद होने का दावा किया। इसके बाद फरमान को मेडिकल जांच के लिए तिलहर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले जाया गया, जहां ब्लड सैंपल लेने की प्रक्रिया के दौरान भारी भीड़ जुट गई।
भीड़ के बढ़ते दबाव और हंगामे को देखते हुए तिलहर पुलिस फरमान को वापस कोतवाली ले आई। कोतवाली परिसर में भी लोगों की भीड़ जुटने लगी, जिसके बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए फरमान को नजरबंद करते हुए मीरानपुर कटरा थाने में शिफ्ट कर दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर तिलहर क्षेत्र में चार थानों की भारी पुलिस बल और दंगा नियंत्रण दल तैनात किया गया, जिससे इलाके में अफरा-तफरी और भ्रम की स्थिति बन गई।
इसी बीच रात में ही फरमान के वकील थाने पहुंच गए। सुबह में मीरानपुर कटरा थाने से ही फरमान को जमानत दे दी गई। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि मामले में एक साल तक की सजा का प्रावधान होने के कारण थाने से ही जमानत दी गई है। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रकरण में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
उधर, सीएचसी पर बढ़ते हंगामे के बाद सीएमओ ने तत्काल मेडिकल टीम भेजी, जिसने कोतवाली में ही ब्लड सैंपल लिया। स्थिति बिगड़ने पर नियंत्रण के लिए दंगा नियंत्रण दल को भी मौके पर बुलाया गया। पूरे घटनाक्रम को लेकर जिले में कल रात से आज सुबह तक चर्चाओं का माहौल बना रहा।