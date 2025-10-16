Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Sensational murder: Son of former soldier stabbed to death

रामलीला देखने गए चाकू से गोदकर पूर्व फौजी के बेटे की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: यूपी के बरेली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां रामलीला देखने गए चाकू से गोदकर पूर्व फौजी के बेटे की हत्या कर दी गई है।वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग को लेकर मेले में युवती के परिवार वालों से हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

Thu, 16 Oct 2025 06:37 AMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
रामलीला देखने गए चाकू से गोदकर पूर्व फौजी के बेटे की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

यूपी के बरेली में बिथरी चैनपुर के रजऊ परसपुर में बुधवार देर रात 11 बजे रामलीला देखने गए रिटायर्ड फौजी के बेटे की हाईवे किनारे पुलिस बैरियर के पास चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग को लेकर मेले में युवती के परिवार वालों से हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

रजऊ परसपुर गांव के रहने वाले रामकिशन यादव रिटायर्ड फौजी हैं। उनका 22 वर्षीय बेटा अभिषेक यादव रजऊ में ही स्थित शंकर प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। परिवार वालों ने बताया कि बुधवार रात अभिषेक गांव में ही हाईवे किनारे बाजार वाले बाग में लगी रामलीला देखने गया था। रामलीला में पांच-छह लड़कों से उसकी मारपीट हो गई। अभिषेक जब मेले से वापस जा रहा था तो हाईवे किनारे पुलिस बैरियर के पास उन्हीं लोगों ने उसे घेर लिया। सीने पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।

मौके पर पहुंचे परिवार वाले उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र, एएसपी शिवम आशुतोष और इंस्पेक्टर सीपी शुक्ला ने घटनास्थल का मुआयना कर पूरी जानकारी ली। परिवार वालों ने प्रेम प्रसंग के शक में गांव में ही रहने वाली युवती के पिता व उसके साथियों पर आरोप लगाया है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।