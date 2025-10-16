रामलीला देखने गए चाकू से गोदकर पूर्व फौजी के बेटे की हत्या, यूपी में सनसनीखेज मर्डर

संक्षेप: यूपी के बरेली में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां रामलीला देखने गए चाकू से गोदकर पूर्व फौजी के बेटे की हत्या कर दी गई है।वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग को लेकर मेले में युवती के परिवार वालों से हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

यूपी के बरेली में बिथरी चैनपुर के रजऊ परसपुर में बुधवार देर रात 11 बजे रामलीला देखने गए रिटायर्ड फौजी के बेटे की हाईवे किनारे पुलिस बैरियर के पास चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। वारदात के पीछे प्रेम प्रसंग को लेकर मेले में युवती के परिवार वालों से हुआ विवाद बताया जा रहा है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।

रजऊ परसपुर गांव के रहने वाले रामकिशन यादव रिटायर्ड फौजी हैं। उनका 22 वर्षीय बेटा अभिषेक यादव रजऊ में ही स्थित शंकर प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। परिवार वालों ने बताया कि बुधवार रात अभिषेक गांव में ही हाईवे किनारे बाजार वाले बाग में लगी रामलीला देखने गया था। रामलीला में पांच-छह लड़कों से उसकी मारपीट हो गई। अभिषेक जब मेले से वापस जा रहा था तो हाईवे किनारे पुलिस बैरियर के पास उन्हीं लोगों ने उसे घेर लिया। सीने पर चाकुओं से ताबड़तोड़ प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।