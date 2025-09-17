यूपी के इस जिले में 51.94 करोड़ रुपए से सड़कों का चौड़ीकरण और नाले-नालियों का होगा निर्माण

यूपी के बरेली जिले में 51.94 करोड़ रुपए से सड़कों का चौड़ीकरण और नाले-नालियों का निर्माण होगा। इसके लिए बरेली नगर निगम ने शासन को 39 विकास कार्यों की सूची भेज दी है।

यूपी के बरेली शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन ने नगर निगम से विभिन्न विकास परियोजनाओं की सूची मांगी है। बरेली नगर निगम ने शासन को 39 विकास कार्यों की सूची भेज दी है, जिन पर कुल मिलाकर 51.94 करोड़ रुपये खर्च होंगे। यह धनराशि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत की गई है। राशि सड़कों के चौड़ीकरण, पुनर्निमाण और नाले-नालियों के निर्माण आदि कार्यों पर खर्च होगी।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों पर नगर विकास विभाग ने उन कार्यों का ब्योरा मांगा है, जिनका शिलान्यास और लोकार्पण जल्द होगा है। बताया जा रहा है कि इन कार्यों की टेंडर प्रक्रिया शुरू की जा रही हैं। कई कार्य अक्तूबर माह से शुरू हो सकते हैं। मुख्य अभियंता मनीष अवस्थी का कहना है कि शासन से निर्देश मिलते ही कार्यों की सूची तैयार कर ली थी। कुल 39 कार्यों की सूची शासन को भेज दी गई है। इनमें से कुछ कार्य ऐसे हैं जो पूर्णता के करीब हैं, जबकि कई नए प्रस्तावित हैं जिनकी निविदा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है।

लोगों को मिलेगी बड़ी राहत इन विकास परियोजनाओं के पूरा होने से शहर के कई इलाकों में जलभराव, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित सड़क जैसी समस्याओं से निजात मिलेगी। शहर को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही, शहर का चेहरा बदलने के साथ-साथ स्मार्ट सिटी की ओर एक और कदम बढ़ेगा।

प्रमुख विकास कार्य शहर की प्रमुख सड़कों का चौड़ीकरण और पुनर्निर्माण

जल निकासी के लिए नाले नालियों का निर्माण