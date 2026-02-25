रिटायर्ड फौजी ने स्कूल में घुसकर सवाल-जवाब के बाद दो बच्चों को लटकाया, बच्चे डरे

यूपी के बरेली में जूनियर हाईस्कूल भरतौल बिथरी चैनपुर में इसी गांव के एक रिटायर फौजी पर स्कूल में जाकर बच्चों के साथ क्लास में पढ़ाई के दौरान मारपीट का आरोप है। इतना ही नहीं दो बच्चों के पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया। जब शिक्षकों ने आपत्ति जताई तो फौजी ने अभद्रता की।

यूपी के बरेली में जूनियर हाईस्कूल भरतौल बिथरी चैनपुर में इसी गांव के एक रिटायर फौजी पर स्कूल में जाकर बच्चों के साथ क्लास में पढ़ाई के दौरान मारपीट का आरोप है। इतना ही नहीं दो बच्चों के पैर पकड़कर उल्टा लटका दिया। जब शिक्षकों ने आपत्ति जताई तो फौजी ने अभद्रता की। फौजी पर एक स्कूली बच्ची ने घर आकर टयूशन पढ़ने का दबाने बनाने का आरोप भी लगाया है। अभिभावकों की ओर से इस मामले की शिकायत कैंट थाना पुलिस से की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जूनियर हाईस्कूल भरतौल बिथरी चैनपुर के प्रिंसिपल और पीड़ित बच्चों के पिता की ओर से कैंट पुलिस को तहरीर दी गई। आरोप है 23 फरवरी को पौने तीन बजे गांव के एक रिटायर फौजी स्कूल में आ गये। कक्षा में जाकर बच्चों से सवाल जबाव करने लगे। कुछ बच्चे सवालों का जवाब नहीं दे सके तो फौजी ने उनके को पीटा। शिक्षकों ने विरोध किया तो उनके साथ भी अभद्रता की। इतना ही नहीं दो बच्चों के पैर पकड़कर लटकाने का भी आरोप है। जिससे बच्चे चिल्लाने लगे। किसी तरह से फौजी वहां से चला गया।

मंगलवार को एक बच्ची स्कूल आ रही थी, तभी फौजी ने उसे रोक लिया। उससे कहा, तुम मुझसे मेरे घर आकर टयूशन पढ़ो। डर के कारण बच्ची ने माता-पिता से स्कूल जाने को मना कर दिया। मंगलवार को फौजी की इस हरकत पर पीड़ित अभिभावक स्कूल पहुंच गए। प्रिंसिपल को पूरी घटना के बारे में बताया। पुलिस को सूचना दी गई। दो अभिभावकों की ओर से कैंट थाने में तहरीर दी गई। तहरीर पर अभिभावकों ने प्रिंसिपल की मोहर को भी लगवा लिया। फौजी से पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी ली। जांच की जा रही है।

स्कूल के अंदर की हरकत, शिक्षकों से भी की अभद्रता जूनियर हाईस्कूल भरतौल बिथरी चैनपुर की प्रिंसिपल रसीदा बानो का कहना है, जब वहां आई तो वहां भीड़ लगी थी। अभिभावकों ने एक रिटायर फौजी पर स्कूल में आकर बच्चों से अभद्रता और शिक्षकों करने का आरोप लगाया। अभिभावकों की ओर से ही तहरीर पुलिस को दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।