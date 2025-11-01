100 साल पूरे करने वाला यूपी का रामगंगा चौबारी मेला कल से शुरू, इन रास्तों पर रूट डायवर्ट

संक्षेप: यूपी के बरेली में लगने वाले कार्तिक मेला श्री रामगंगा चौबारी का रविवार शाम चार बजे हवन-पूजन के साथ शुभारंभ होगा। झूले, दुकानें, नखासा सजना शुरू हो गया है। आठ नवंबर तक चलने वाले मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं।

यूपी के बरेली में लगने वाले कार्तिक मेला श्री रामगंगा चौबारी का रविवार शाम चार बजे हवन-पूजन के साथ शुभारंभ होगा। झूले, दुकानें, नखासा सजना शुरू हो गया है। आठ नवंबर तक चलने वाले मेले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कानून व्यवस्था के लिए एसपी सिटी मानुष पारीक को नोडल अफसर बनाया गया है।

चौबारी मेला इस बार अपनी स्थापना के सौ वर्ष पूरे करने जा रहा है। मेले का रविवार चार बजे हवन-पूजन के साथ शुभारंभ होगा। केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह, वन मंत्री डॉ. अरुण, सांसद छत्रपाल गंगवार, मेयर डॉ. उमेश गौतम, जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल, बिथरी विधायक डॉ. राघवेंद्र शर्मा, कैंट विधायक संजीव अग्रवाल, मीरगंज विधायक डॉ. डीसी वर्मा, फरीदपुर विधायक डॉ. श्याम बिहारी लाल, नवाबगंज के विधायक डॉ. एमपी आर्य, एमएलएसी कुंवर महाराज सिंह, डॉ. जयपाल सिंह और बहोरन लाल आमंत्रित किए गए हैं।

तीन से सुबह आठ बजे से रूट डायवर्जन, पांच तक व्यवस्था - भारी वाहन और रोडवेज बसें सीधे मेले के मुख्य क्षेत्र में नहीं जा पाएंगी। बदायूं से बरेली आने वाले वाहन भमोरा, देवचरा चौराहा, दातागंज, फतेहगंज पूर्वी और बड़ा बाईपास होते हुए शहर में प्रवेश करेंगे। वहीं बदायूं की ओर जाने वाले वाहन लखनऊ, शाहजहांपुर और पीलीभीत मार्ग से दातागंज और फतेहगंज पूर्वी होते हुए बड़े बाईपास से गंतव्य निकलेंगे।

- दिल्ली, मुरादाबाद और रामपुर की ओर से आने वाले वाहन झुमका तिराहा, बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होते हुए बदायूं की ओर निकलेंगे।

- लखनऊ और शाहजहांपुर की ओर जाने वाले वाहन फतेहगंज पूर्वी, बड़ा बाईपास, विलयधाम, विल्वा व झुमका तिराहा होते हुए अपने गंतव्य तक जा सकेंगे। पीलीभीत व नैनीताल से वाहन बड़ा बाईपास, फरीदपुर, फतेहगंज पूर्वी, दातागंज और देवचरा चौराहा होकर बदायूं पहुंचेंगे।