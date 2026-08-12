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यूपी के इस शहर में महंगी होगी प्रॉपर्टी, 25 अगस्त से लागू होंगे नए सर्किल रेट

By Srishti Kunj
प्रमुख संवाददाता, बरेली
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यूपी के बरेली में प्रॉपर्टी महंगी होगी। 25 अगस्त से नए सर्किल रेट लागू होंगे। पांच से 20% तक सर्किल रेट बढ़ाने का प्रस्ताव जारी किया गया है। इस पर प्रशासन ने आपत्तियां -सुझाव मांगे हैं।

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यूपी के बरेली में सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी है (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बरेली में जमीन और मकानों के सर्किल रेट में बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। वर्ष 2026-27 के लिए तैयार की गई संशोधित मूल्यांकन दर सूची में अलग-अलग क्षेत्रों में जमीन की मौजूदा दरों में 5 से 20 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा गया है। कुछ स्थानों पर इससे अधिक बढ़ोतरी का भी प्रस्ताव है। अभी ये दरें अंतिम नहीं हैं। प्रशासन ने लोगों से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

बरेली सदर प्रथम क्षेत्र में अकृषक भूमि की दरों में उपयोगिता के आधार पर शून्य से 20 प्रतिशत, कृषि भूमि में शून्य से 12 प्रतिशत और वाणिज्यिक एकल भूमि में औसतन 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। उप निबन्धक सदर प्रथम बरेली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वर्णित एकल से भिन्न वाणिज्यिक भवनों के कॉम्प्लेक्स दर में सभी राजस्व ग्राम / मोहल्ला में औसतन 5 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है।

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डीमार्ट से कनाट प्लेस / क्लाक टावर होते हुये बीसलपुर मार्ग तक / तिराहे तक प्रस्तावित मार्ग मे स्थित राजस्व चन्द्रपुर विचपुरी व डोहरा की दरे प्रस्तावित की गयी है। निर्माण की दरों मे 0 से 10 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। वहीं, सदर द्वितीय क्षेत्र में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में 0 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि प्रस्तावित है। वाणिज्यिक एकल भूमि की दर भी शून्य से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।

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सदर द्वितीय का प्रस्ताव

उप निबन्धक सदर द्वितीय बरेली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वर्णित राजस्व ग्रामों की कृषि भूमि की महत्ता व उपयोगिता के आधार पर उनकी बेसिक दरों में 0 से 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है। उप निबन्धक सदर द्वितीय बरेली के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत वर्णित एकल से भिन्न वाणिज्यिक भवनों के कॉम्प्लेक्स दर में सभी राजस्व ग्राम / मोहल्ला में 0 से 16 प्रतिशत की वृद्धि प्रस्तावित की जा रही है।

17 अगस्त तक दे सकेंगे अपनी अपत्ति या सुझाव

प्रशासन ने संशोधित सर्किल रेट सूची का प्रकाशन 11 अगस्त को किया है। लोग 17 अगस्त तक नई दरों पर अपनी आपत्ति या सुझाव दे सकेंगे। 20 अगस्त को जनप्रतिनिधियों, बार एसोसिएशन, दस्तावेज लेखक संघ और अन्य संगठनों के साथ बैठक कर आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। इसके बाद संशोधित दर सूची को 24 अगस्त को जिलाधिकारी के हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत करने और 25 अगस्त से लागू करने का प्रस्ताव है।

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आंवला के लिए ये है प्रस्ताव

आंवला के कुछ गांवों में कृषि भूमि की दर में 25 प्रतिशत तक बढ़ोतरी प्रस्तावित की गई है।

नवाबगंज पालिका क्षेत्र

नवाबगंज में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में 5 से 20 प्रतिशत तक, जबकि वाणिज्यिक भूमि में औसतन 10 प्रतिशत बढ़ोतरी प्रस्तावित है। नगर पालिका नवाबगंज की सीमा से दो किलोमीटर के दायरे में आने वाले कुछ गांवों को अर्द्धनगरीय क्षेत्र में शामिल करने का प्रस्ताव भी है। आंवला और फरीदपुर में भी कई श्रेणियों की जमीन की दरों में करीब 10 से 20 प्रतिशत तक वृद्धि का प्रस्ताव है।

बहेड़ी क्षेत्र में भी होगी वृद्धि

बहेड़ी क्षेत्र में अकृषक और कृषि भूमि की दरों में 5 से 15 प्रतिशत तक बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। कुछ मोहल्लों में अकृषक भूमि की दर 10 से 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। तेजी से विकसित हो रहे कुछ गांवों को विकासशील गांव की श्रेणी में शामिल करने का भी प्रस्ताव रखा गया है। बहेड़ी में चार प्रमुख सड़क से जुड़े सेगमेंट भी चिह्नित किए गए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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