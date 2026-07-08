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शिकायत करवाने आई महिला से दरोगा ने किया रेप, जबरन गर्भपात करवाकर पीटा और अब…

By Srishti Kunj
मुख्य संवाददाता, बरेली
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बरेली के एक थाने में शिकायत करवाने आई महिला से दरोगा ने रेप किया। उसका जबरन गर्भपात करवा दिया। महिला ने दरोगा पर शादी का दबाव बनाया तो उसने महिला को पीटा। महिला की शिकायत पर दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है।

शिकायत करवाने आई महिला से दरोगा ने किया रेप, जबरन गर्भपात करवाकर पीटा और अब…

यूपी के बरेली में सिरौली थाने में तैनात दरोगा ने एक महिला से रेप किया। उसका जबरन गर्भपात करवाया और पिर उसके साथ मारपीट की। महिला की शिकायत के बाद अब दरोगा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि थाने में शिकायत लेकर गई महिला से नजदीकी बढ़ाई और शादी का झांसा देकर रेप किया। आरोप है कि दरोगा ने जबरन गर्भपात कराया और शादी का दबाव बनाने पर मारपीट भी की। शिकायत पर एसएसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर विभागीय जांच के निर्देश दिए हैं।

बारादरी क्षेत्र की महिला का कहना है कि पति से विवाद के चलते वर्ष 2022 से वह अलग रहती है। वर्ष 2025 में वह अपने पति के खिलाफ कार्रवाई के लिए बारादरी थाने गई, तो वहां तैनात मुरादाबाद के शाहपुर निवासी दरोगा नरेश बाबू ने मदद का आश्वासन देकर उसका मोबाइल नंबर ले लिया। बातों में फंसाकर दरोगा ने उसे नौकरी लगवाने और ससुरालियों पर कार्रवाई कराने का झांसा दिया।

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अगस्त 2025 में एक रात दरोगा नरेश पीड़िता के घर में रुका और जबरन शारीरिक संबंध बना लिए। विरोध पर पत्नी से तलाक लेकर शादी का वादा किया। महिला का आरोप है कि कांकर टोला चौकी के सरकारी आवास में बुलाकर भी दरोगा उसका शोषण करता था। मई 2026 में वह गर्भवती हुई तो दरोगा ने जबरन गर्भपात की दवा खिला दी और हालत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया। आरोपी ने 3.25 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए और उसके घर से करीब आठ लाख रुपये के जेवर भी गायब कर दिए।

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एसएसपी, अनुराग आर्य ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी साउथ को जांच सौंपी गई है। इसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

पत्नी संग गया दरोगा तो थाने पहुंची महिला

महिला का कहना है कि अब आरोपी दरोगा नरेश बाबू सिरौली थाने में तैनात है। चार जुलाई की रात वहां से आने के दौरान रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो उसने अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज के पैसे भी जमा किए। दरोगा के पत्नी, बेटे अस्पताल पहुंचे और उसे धमकी देकर भगा दिया। उसने शादी का दबाव बनाया, तो दरोगा, उसकी पत्नी और बेटों ने मारपीट की। फिर परिवार वाले दरोगा को साथ लेकर चले गए। महिला ने बारादरी पुलिस और अधिकारियों से शिकायत कर दी। एसएसपी अनुराग आर्य ने दरोगा नरेश बाबू को सस्पेंड कर एसपी साउथ को उसके खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं।

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Srishti Kunj

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सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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