चार किलो मार्फीन के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक के फर्श में छिपा रखा था सामान
संक्षेप: यूपी के बरेली में बारादरी पुलिस ने शााहजहांपुर के तस्कर को गिरफ्तार कर चार किलो 186 ग्राम अवैध मार्फीन बरामद की है। पंजाब से मार्फीन लेकर आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच मुख्य तस्कर मौके से फरार हो गया।
यूपी के बरेली में बारादरी पुलिस ने शााहजहांपुर के तस्कर को गिरफ्तार कर चार किलो 186 ग्राम अवैध मार्फीन बरामद की है। पंजाब से मार्फीन लेकर आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच मुख्य तस्कर मौके से फरार हो गया।
एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि सोमवार रात बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने टीम के साथ डोहरा रोड पर मार्फीन की बड़ी खेप पकड़ी। शाहजहांपुर में तिलहर के मोहल्ला बंगसान निवासी सिराज अहमद अपने साथी भमोरा के गांव देवचरा निवासी सुरेंद्र शर्मा के साथ पंजाब से मार्फीन की खेप लेकर आया था।
यह मार्फीन डीसीएम में फ्लोर के नीचे कैविटी बनाकर उसमें छिपाई गई थी। डोहरा रोड पर डीसीएम रोककर सिराज मार्फीन निकाल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। सुरेंद्र शर्मा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।
सरगना सुरेंद्र शर्मा करता था सप्लाई की सेटिंग
सिराज ने बताया कि पहले वह ट्रक ड्राइवर था। इसी दौरान सुरेंद्र से उसकी मुलाकात हुई। सुरेंद्र ने उसे डीसीएम गाड़ी फाइनेंस पर खरीदकर दी और उसे इस तस्करी में शामिल किया। डीसीएम के नीचे एक कैविटी बनवाई गई, जिसमें पंजाब और नगालैंड से मार्फीन लाई जाती थी। यह माल पंजाब के फगवाड़ा से लाया गया था।
चेकिंग से बचने के लिए खाली रखते थे गाड़ी
सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मार्फीन की खेप लेने दोनों एक साथ जाते थे। सिराज ने बताया कि उसका मोबाइल हमेशा बरेली में ही रखवा दिया जाता था। एक खेप के उसे एक लाख रुपये मिलते थे। मादक पदार्थ लाने के दौरान वे लोग डीसीएम खाली रखते थे ताकि चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा न जा सके। सुरेंद्र एक बार कैंट में पकड़ा जा चुका है।