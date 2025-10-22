Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Police Seized four kgs Morphine Smuggler Arrested hid it in truck floor
चार किलो मार्फीन के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक के फर्श में छिपा रखा था सामान

चार किलो मार्फीन के साथ तस्कर गिरफ्तार, ट्रक के फर्श में छिपा रखा था सामान

संक्षेप: यूपी के बरेली में बारादरी पुलिस ने शााहजहांपुर के तस्कर को गिरफ्तार कर चार किलो 186 ग्राम अवैध मार्फीन बरामद की है। पंजाब से मार्फीन लेकर आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच मुख्य तस्कर मौके से फरार हो गया।

Wed, 22 Oct 2025 08:29 AMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में बारादरी पुलिस ने शााहजहांपुर के तस्कर को गिरफ्तार कर चार किलो 186 ग्राम अवैध मार्फीन बरामद की है। पंजाब से मार्फीन लेकर आए तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस बीच मुख्य तस्कर मौके से फरार हो गया।

एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि सोमवार रात बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडेय ने टीम के साथ डोहरा रोड पर मार्फीन की बड़ी खेप पकड़ी। शाहजहांपुर में तिलहर के मोहल्ला बंगसान निवासी सिराज अहमद अपने साथी भमोरा के गांव देवचरा निवासी सुरेंद्र शर्मा के साथ पंजाब से मार्फीन की खेप लेकर आया था।

ये भी पढ़ें:दिल्ली-कानपुर हाईवे पर हादसे में दंपति की मौत-बच्चे घायल, बस ने 30 मीटर तक घसीटा

यह मार्फीन डीसीएम में फ्लोर के नीचे कैविटी बनाकर उसमें छिपाई गई थी। डोहरा रोड पर डीसीएम रोककर सिराज मार्फीन निकाल रहा था। इसी दौरान पुलिस ने उसे दबोच लिया। सुरेंद्र शर्मा पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया।

सरगना सुरेंद्र शर्मा करता था सप्लाई की सेटिंग

सिराज ने बताया कि पहले वह ट्रक ड्राइवर था। इसी दौरान सुरेंद्र से उसकी मुलाकात हुई। सुरेंद्र ने उसे डीसीएम गाड़ी फाइनेंस पर खरीदकर दी और उसे इस तस्करी में शामिल किया। डीसीएम के नीचे एक कैविटी बनवाई गई, जिसमें पंजाब और नगालैंड से मार्फीन लाई जाती थी। यह माल पंजाब के फगवाड़ा से लाया गया था।

चेकिंग से बचने के लिए खाली रखते थे गाड़ी

सीओ पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि मार्फीन की खेप लेने दोनों एक साथ जाते थे। सिराज ने बताया कि उसका मोबाइल हमेशा बरेली में ही रखवा दिया जाता था। एक खेप के उसे एक लाख रुपये मिलते थे। मादक पदार्थ लाने के दौरान वे लोग डीसीएम खाली रखते थे ताकि चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा न जा सके। सुरेंद्र एक बार कैंट में पकड़ा जा चुका है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |