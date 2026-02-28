बरेली में रामबारात से पहले ड्रोन से घरों के ऊपर तलाशी, दो जगहों छतों पर मिले पत्थर

यूपी के बरेली में होली पर निकलने वाली राम बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को कोहाड़ापीर और बानखाना इलाके में ड्रोन से छतों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दो स्थानों पर छतों पर पत्थर रखे मिले, जिन्हें हटाने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है।

यूपी के बरेली में होली पर निकलने वाली राम बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस ने शुक्रवार को कोहाड़ापीर और बानखाना इलाके में ड्रोन से छतों पर तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान दो स्थानों पर छतों पर पत्थर रखे मिले, जिन्हें हटाने के लिए 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। होली के अवसर पर निकलने वाली रामबारात को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए पुलिस-प्रशासन ने सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके तहत राम बारात के रूट की भी जांच कराई जा रही है।

शुक्रवार को सीओ सिटी आशुतोष शिवम की अगुवाई में पुलिस फोर्स ने सांप्रदायिक दृष्टिाकोण से अतिसंवेदनशील माने जाने वाले कोहाड़ापीर और बानखाना क्षेत्र में लोगों से संवाद कर आयोजन को सकुशल संपन्न कराने की बात कही। इस दौरान ड्रोन उड़ाकर छतों पर भी तलाशी कराई गई। सुर्खा-बानखाना रोड पर दो छतों पर ईंट के टुकड़े व पत्थर पड़े नजर आए, जिस पर गृहस्वामियों को 12 घंटे के अंदर उन्हें हटाने के निर्देश दिए गए। साथ ही अन्य लोगों को भी चेतावनी दी कि छत पर ईंट-पत्थर जमा न करें, वरना कार्रवाई की जाएगी।

कड़ी निगरानी में होगा आयोजन सीओ सिटी आशुतोष शिवम ने बताया कि राम बारात को सकुशल संपन्न कराने के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। कुछ स्थानों पर अस्थाई कैमरे भी लगवाए जाएंगे। स्मार्ट सिटी के कंट्रोल रूम से भी निगरानी कराई जाएगी। साथ ही अतिरक्त फोर्स की डिमांड भी भेज दी गई है।

राम बारात का रूट रामबारात बड़ी बमनपुरी में नृसिंह मंदिर से शुरू होकर मलूकपुर चौराहा, बिहारीपुर ढाल, कुतुबखाना, घंटाघर, नावल्टी चौराहा, बरेली कॉलेज गेट, कालीबाड़ी, श्यामगंज चौराहा, साहू गोपीनाथ, मठ चौकी, शिवाजी मार्ग से वापस कुतुबखाना, बड़ा बाजार, किला चौराहा, सिटी सब्जीमंडी से मलूकपुर चौराहा होते हुए नृसिंह मंदिर पर संपन्न होगी।

एडवाइजरी हुई जारी, इन नंबरों पर करें संपर्क होली तीन व तीन मार्च को मनाई जाएगी। लेकिन इस रंगों के पर्व में बीते वर्षों में होलिका दहन के दौरान जिले के विभिन्न इलाकों में अग्नि दुर्घटनाएं हुई। गुरुवार को मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने होलिका दहन समिति को लिखित एडवाइजरी भी जारी कर दी है। जिससे लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इस संबंध में मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने बताया कि होलिका दहन स्थल, विद्युत तारों, टेलिफोन तारों या किसी दूरसंचार तारों इत्यादि के नीचे किसी भी दशा में नही होना चाहिये।