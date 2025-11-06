शर्मनाक! बरेली में जंगल में कुत्तों ने नोंचा नवजात, शाहजहांपुर में अस्पताल के बाहर छोड़ा भ्रूण

Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly New Born Eaten by Dogs Shahjahanpur Stillborn left outside Hospital
संक्षेप: यूपी के बरेली में शीशगढ़ के बंजरिया चौकी क्षेत्र के जंगल में बुधवार को एक नवजात के शव को कुत्ते नोचते दिखे। इससे हड़कंप मच गया। लोगों ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है।

Thu, 6 Nov 2025 07:46 AMSrishti Kunj बरेली
यूपी के बरेली में शीशगढ़ के बंजरिया चौकी क्षेत्र के जंगल में बुधवार को एक नवजात के शव को कुत्ते नोचते दिखे। इससे हड़कंप मच गया। लोगों ने सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची । पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर चोट लगने से मौत की पुष्टि हुई है। बंजरिया गांव में बुधवार सुबह एक ग्रामीण ने झाड़ियों में कुत्तों को नवजात को नोचते हुए देखा। मामले की सूचना फैलते ही तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों ने कुत्तों को भगाकर पुलिस को सूचना दी।

ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि किसी ने नवजात को झाड़ियों में फेंक दिया था। कुत्ते नवजात का एक हाथ नोच ले गए। बंजरिया चौकी इंचार्ज और थाना प्रभारी निरीक्षक हरेंद्र सिंह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। इंस्पेक्टर क्राइम रविंद्र कुमार नैन ने बताया कि नवजात एक-दो दिन का लग रहा है। नवजात को फेंकने वालों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।

मेडिकल कॉलेज गेट पर महिला का हुआ प्रसव

शाहजहांपुर जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर बुधवार दोपहर एक हृदय विदारक घटना हुई। छह माह की गर्भवती महिला ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही गेट पर मृत भ्रूण को जन्म दे दिया। महिला की हालत गंभीर होने पर परिजन उसे पास के निजी अस्पताल ले गए, जबकि मृत भ्रूण दीवार के पास पड़ा रहा। करीब 15 मिनट बाद मेडिकल कॉलेज का स्टाफ पहुंचा और भ्रूण को ट्रे में रखकर अंदर ले गया।

रोजा थाना क्षेत्र के मठिया कॉलोनी निवासी लक्ष्मी (25) की शादी धर्मेंद्र से हुई है, जो ट्रक चालक है और ज्यादातर समय घर से बाहर रहता है। लक्ष्मी छह माह की गर्भवती थी और पिछले कुछ दिनों से उसे लगातार पेट दर्द की शिकायत थी। सोमवार को वह राजकीय मेडिकल कॉलेज में दवा लेने आई थी, लेकिन बुधवार सुबह से उसे फिर से तेज दर्द शुरू हो गया।

दोपहर करीब 12 बजे वह अपनी सात वर्षीय बेटी और ननद नीरज के साथ ई-रिक्शे से अस्पताल के लिए निकली। जैसे ही रिक्शा मेडिकल कॉलेज के गेट के पास पहुंचा, लक्ष्मी को प्रसव पीड़ा हुई और उसने वहीं मृत भ्रूण को जन्म दे दिया। यह दृश्य देखकर ननद नीरज घबरा गई। लोगों ने सहायता की, और नीरज ने स्थानीय लोगों की मदद से लक्ष्मी को पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

महिला का मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज

इस बीच मृत भ्रूण गेट की दीवार के पास ही पड़ा रहा। राहगीरों ने जब यह दृश्य देखा तो उन्होंने अस्पताल प्रशासन को सूचना दी। लगभग 15 मिनट बाद मेडिकल कॉलेज का स्टाफ मौके पर पहुंचा और भ्रूण को एक ट्रे में रखकर अस्पताल के अंदर ले गए। बाद में जब महिला का पता नहीं चला, तो स्टाफ ने उसकी तलाश शुरू की।

