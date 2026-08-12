विधायक के अस्पताल में गिरी एक्सरे मशीन, मरीज की मौत, परिवार ने किया हंगामा

नवाबगंज में एक विधायक के अस्पताल में मरीज के ऊपर एक्सरे मशीन गिरने से उसकी मौत हो गई। हादसा भाजपा के नवाबगंज विधायक के अस्पताल में हुआ। मरीज की मौत के बाद उसके परिवार ने हंगामा कर दिया। स्टाफ पर लापरवाही के आरोप लगे हैं।

यूपी के नवाबगंज विधायक डॉ. एमपी आर्य के अस्पताल में मंगलवार को एक्सरे मशीन गिरने से मरीज की मौत हो गई। परिजन ने स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया। सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। शाहपुरजी सुखराय गांव के रहने वाले 70 वर्षीय मिश्रीलाल उर्फ लाला प्रसाद तालाब में मछली पालन करते थे। परिजनों ने बताया कि शुक्रवार को पेट में दर्द अधिक होने के कारण उन्हें पीलीभीत हाईवे स्थित विधायक डा. एमपी आर्य के आर्य हास्पिटल एण्ड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में लेकर आए।

परिजनों ने बताया कि मामूली दर्द के बावजूद डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती कर लिया। मंगलवार को एक्सरे के लिए ले जाने के दौरान मशीन उनके ऊपर गिर गई। घटना होते ही एक्सरे कक्ष का स्टाफ वहां से हट गया। सूचना मिलते ही परिजनों ने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। सीओ और कोतवाल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति संभाली। अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से गंभीर था और घबराहट में उसका पैर फंसने से मशीन का एक हिस्सा गिरा। इलाज के दौरान उसकी मौत हुई।

एक्सरे कक्ष में हादसे के बाद अस्पताल में मचा हड़कंप, मौत पर उठे सवाल विधायक डॉ. एमपी आर्य के अस्पताल में भर्ती मरीज की एक्सरे के दौरान हुई मौत ने इलाज व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मृतक के परिजनों का आरोप है कि एक्सरे मशीन मरीज के ऊपर गिरने से उसकी जान गई, जबकि अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि मरीज पहले से गंभीर था और उपचार के दौरान उसकी मौत हुई। मृतक मिश्रीलाल की बेटी लीलावती का आरोप है कि शुक्रवार को आईसीयू में भर्ती करने के बावजूद उनके पिता के पेट का दर्द कम नहीं हुआ। मंगलवार को उन्हें एक्सरे के लिए अस्पताल के रेडियोलॉजी कक्ष में ले जाया गया।

परिजनों का आरोप है कि एक्सरे की प्रक्रिया के दौरान मशीन अचानक मरीज के ऊपर गिर गई। घटना के बाद अस्पताल में अफरातफरी मच गई और एक्सरे कक्ष का स्टाफ मौके से भाग गया। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में परिजन अस्पताल पहुंच गए और हंगामा शुरू कर दिया। मामले की जानकारी पर सीओ नीलेश मिश्र, कोतवाल अरुण कुमार श्रीवास्तव और पुलिस बल मौके पर पहुंचा। पुलिस ने परिजनों को शांत कराया। इसके बाद फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। देर शाम तक दोनों पक्षों के बीच बातचीत और समझौते की कोशिशें चलती रहीं।

सीओ नीलेश मिश्र ने बताया परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है और अभी तक कोई लिखित शिकायत भी नहीं दी है। तहरीर मिलती है तो तथ्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।