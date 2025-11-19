Hindustan Hindi News
UP Bareilly Nawabganj sick Man Cut his Stomach to commit suicide due to his disease
बीमारी से परेशान युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़ा, पत्नी से तलाक के बाद मानसिक तनाव ने भी घेरा

बीमारी से परेशान युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़ा, पत्नी से तलाक के बाद मानसिक तनाव ने भी घेरा

संक्षेप: यूपी के नवाबगंज में बीमारी से परेशान एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए अपना पेट चीर डाला। युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़कर जान देने की कोशिश की। परिजनों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए।

Wed, 19 Nov 2025 01:04 PMSrishti Kunj संवाददाता, नवाबगंज
यूपी के नवाबगंज में बीमारी से परेशान एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए अपना पेट चीर डाला। युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़कर जान देने की कोशिश की। परिजनों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए। जहां डाक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार नवाबगंज थाने क्षेत्र के गांव रिछोला किफायतुल्ला निवासी रियासत अपने दो भाइयों के साथ दिल्ली में रहकर काम करते हैं। मां बतूलन और छोटा भाई रईस गांव में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक रियासत काफी समय से बीमार चल रहा हैं। पत्नी भी तलाक दे चुकी है। इस वजह से वह मानसिक तनाव में भी था। 15 दिन पहले वह दिल्ली से घर आए थे।

परिवार वालों के बताए अनुसार सोमवार रात वह खाना खाने के बाद सोने चले गए। सुबह करीब चार बजे उन्होंने ब्लेड से अपना पेट फाड़कर जान देने की कोशिश की। जानकारी होने पर मां और भाई कमरे में पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी भेज दिया। जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया।

परिजन ने उन्हें बरेली स्थित निजी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। वहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों का कहना है कि अभी युवक का इलाज जारी है। उसकी हालत गंभीर है और बचाने की कोशिश जारी है। वहीं, पुलिस का कहना है कि अपनी बीमारी के कारण युवक ने आत्महत्या की कोशिश की है। ऐसे में अभी इलाज के लिए उसे भर्ती करवाया गया है। उसकी हालत में सुधार के बाद उसका बयान दर्ज किया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
