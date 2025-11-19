बीमारी से परेशान युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़ा, पत्नी से तलाक के बाद मानसिक तनाव ने भी घेरा

संक्षेप: यूपी के नवाबगंज में बीमारी से परेशान एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए अपना पेट चीर डाला। युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़कर जान देने की कोशिश की। परिजनों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए।

यूपी के नवाबगंज में बीमारी से परेशान एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए अपना पेट चीर डाला। युवक ने ब्लेड से अपना पेट फाड़कर जान देने की कोशिश की। परिजनों को इस बारे में पता चला तो हड़कंप मच गया। जानकारी होने पर परिजन उसे सीएचसी ले गए। जहां डाक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देख उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार नवाबगंज थाने क्षेत्र के गांव रिछोला किफायतुल्ला निवासी रियासत अपने दो भाइयों के साथ दिल्ली में रहकर काम करते हैं। मां बतूलन और छोटा भाई रईस गांव में रहते हैं। परिजनों के मुताबिक रियासत काफी समय से बीमार चल रहा हैं। पत्नी भी तलाक दे चुकी है। इस वजह से वह मानसिक तनाव में भी था। 15 दिन पहले वह दिल्ली से घर आए थे।

परिवार वालों के बताए अनुसार सोमवार रात वह खाना खाने के बाद सोने चले गए। सुबह करीब चार बजे उन्होंने ब्लेड से अपना पेट फाड़कर जान देने की कोशिश की। जानकारी होने पर मां और भाई कमरे में पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही सूचना पर पहुंची पुलिस ने उन्हें सीएचसी भेज दिया। जहां डॉक्टरों ने युवक की हालत गंभीर देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए बरेली रेफर कर दिया।