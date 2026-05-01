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अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम देख मची भगदड़, फड़ विक्रेता की गई जान

May 01, 2026 02:31 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
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यूपी के बरेली में कुतुबखाना चौराहे पर गुरुवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो बाजार में अफरा-तफरी मच गई। उद्योग बंधु की शिकायत पर टीम अवैध साप्ताहिक बाजार हटाने का अभियान चला रही थी।

अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम देख मची भगदड़, फड़ विक्रेता की गई जान

यूपी के बरेली में कुतुबखाना चौराहे पर गुरुवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो बाजार में अफरा-तफरी मच गई। उद्योग बंधु की शिकायत पर टीम अवैध साप्ताहिक बाजार हटाने का अभियान चला रही थी। टीम के पहुंचते ही फड़ लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपना सामान समेटकर भागने लगे। इसी बीच फड़ विक्रेता की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई।

गुरुवार की दोपहर को नगर निगम की टीम कुतुबखाना पर लग रहे बिना अनुमति के अवैध साप्ताहिक बाजार को हटाने पहुंची थी। इसी बीच टीम को देखकर रोड किनारे फड़ लगाने वालों में हड़कंप मच गया। वह अपना सामान लेकर इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच शास्त्री मार्केट स्थित मनिहारान पुरानी तहसील के सामने बर्तनों का फड़ लगाने वाले 52 वर्षीय फैयाज पुत्र रियाज निवासी मनिहारान वाली गली की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि फड़ विक्रेता को ब्रेन हेमरेज हुआ है। हालांकि, राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि किसी के घायल होने या किसी तरह की क्षति की सूचना हमे नहीं है, यह महज अफवाह है।

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फड़ विक्रेता और दुकानदार बोले- हो रहा अत्याचार

दुकानदारों का आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीब फड़ विक्रेताओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है। वहीं, फैयाज की मौत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। परिजनों ने गमगीन माहौल में उनका सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण करनेवालों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

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निर्माण कार्य में लापरवाही पर ठेकेदार को अंतिम चेतावनी

बरेली नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 46 (मिनी बाईपास) में विकास कार्यों को अधूरा छोड़ने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधिशासी अभियंता ने निर्माण फर्म मैसर्स दुष्यंत कुमार के खिलाफ निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने अधिकारियों ने बताया कि यदि ठेकेदार ने तत्काल कार्य शुरू नहीं किया तो फर्म पर एक लाख रुपये का दंड लगाने के साथ-साथ ठेका निरस्त किया जाएगा।

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एक्सईएन राजीव कुमार राठी ने बताया कि अवस्थापना निधि के अंतर्गत पावनी साड़ी स्टोर से ग्रेटर आकाश कॉलोनी, शास्त्रीनगर से अंबेडकर पार्क, और नसीम वेल्डिंग शॉप से हार्टमैन पुल की ओर नाला निर्माण समेत विभिन्न आरसीसी नाला निर्माण कार्यों की स्वीकृति 10 फरवरी को दी गई थी। इसके अगले ही दिन फर्म को कार्यादेश जारी कर दिया गया था, जिसके तहत निर्माण कार्य 10 अगस्त तक पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। क्षेत्रीय अवर अभियंता की ओर से बीते 18 अप्रैल को किए गए स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि फर्म ने मौके पर नाला खोदकर उसे अधूरा छोड़ दिया है। खुदे हुए नाले के कारण स्थानीय निवासियों और राहगीरों का आवागमन न केवल बाधित हो रहा है, बल्कि यह क्षेत्र अब हादसों के लिहाज से बेहद संवेदनशील बन गया है।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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