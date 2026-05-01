अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम देख मची भगदड़, फड़ विक्रेता की गई जान

यूपी के बरेली में कुतुबखाना चौराहे पर गुरुवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो बाजार में अफरा-तफरी मच गई। उद्योग बंधु की शिकायत पर टीम अवैध साप्ताहिक बाजार हटाने का अभियान चला रही थी।

यूपी के बरेली में कुतुबखाना चौराहे पर गुरुवार को नगर निगम की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची तो बाजार में अफरा-तफरी मच गई। उद्योग बंधु की शिकायत पर टीम अवैध साप्ताहिक बाजार हटाने का अभियान चला रही थी। टीम के पहुंचते ही फड़ लगाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया और कई लोग अपना सामान समेटकर भागने लगे। इसी बीच फड़ विक्रेता की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई।

गुरुवार की दोपहर को नगर निगम की टीम कुतुबखाना पर लग रहे बिना अनुमति के अवैध साप्ताहिक बाजार को हटाने पहुंची थी। इसी बीच टीम को देखकर रोड किनारे फड़ लगाने वालों में हड़कंप मच गया। वह अपना सामान लेकर इधर-उधर भागने लगे। इसी बीच शास्त्री मार्केट स्थित मनिहारान पुरानी तहसील के सामने बर्तनों का फड़ लगाने वाले 52 वर्षीय फैयाज पुत्र रियाज निवासी मनिहारान वाली गली की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। आसपास के दुकानदारों ने बताया कि फड़ विक्रेता को ब्रेन हेमरेज हुआ है। हालांकि, राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि किसी के घायल होने या किसी तरह की क्षति की सूचना हमे नहीं है, यह महज अफवाह है।

फड़ विक्रेता और दुकानदार बोले- हो रहा अत्याचार दुकानदारों का आरोप है कि अतिक्रमण के नाम पर गरीब फड़ विक्रेताओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है। उनका कहना है कि इस तरह की कार्रवाई से छोटे व्यापारियों की रोजी-रोटी प्रभावित हो रही है। वहीं, फैयाज की मौत से उनका परिवार गहरे सदमे में है। उनके परिवार में दो बेटियां और एक बेटा हैं। परिजनों ने गमगीन माहौल में उनका सुपुर्द-ए-खाक कर दिया। घटना के बाद इलाके में शोक और नाराजगी का माहौल बना हुआ है। नगर निगम के अधिकारी अतिक्रमण करनेवालों पर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं।

निर्माण कार्य में लापरवाही पर ठेकेदार को अंतिम चेतावनी बरेली नगर निगम क्षेत्र के वार्ड 46 (मिनी बाईपास) में विकास कार्यों को अधूरा छोड़ने और अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन करने पर अधिशासी अभियंता ने निर्माण फर्म मैसर्स दुष्यंत कुमार के खिलाफ निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम ने अधिकारियों ने बताया कि यदि ठेकेदार ने तत्काल कार्य शुरू नहीं किया तो फर्म पर एक लाख रुपये का दंड लगाने के साथ-साथ ठेका निरस्त किया जाएगा।