छेड़खानी कर रहे युवक को पीट रहे छात्रा के परिजनों को कॉलेज स्टाफ ने पीटा, हंगामा

बरेली में कोचिंग जाते समय कॉलेज का छात्र छात्रा से अभद्रता कर रहा था। छात्रा के परिजनों ने आकर छात्र को मारा तो कॉलेज स्टाफ ने परिजनों से ही मारपीट कर दी। कॉलेज स्टाफ ने बिना मामला जाने छात्र को पिटता देख परिवार को पीट दिया।

यूपी में बरेली के फरीदपुर में कोचिंग जा रही कक्षा 11 की छात्रा का पीछा करके उसके कॉलेज में ही पढ़ने वाला छात्र उसके साथ छेड़खानी करने लगा। इस पर छात्रा ने फोन करके अपने परिजन को बुला लिया। परिजन ने छात्र की पकड़कर पिटाई कर दी। वहीं कॉलेज स्टाफ ने छात्र को पिटता देखा तो बिना मामला समझे छात्रा के परिजन की पिटाई कर दी। इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामले की जानकारी से इन्कार किया है।

फरीदपुर के एक मोहल्ले की रहने वाली छात्रा कस्बे के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में कक्षा 11 में पढ़ती है। छात्रा के परिजनों के मुताबिक कॉलेज में उसके साथ पढ़ने वाला छात्र काफी समय से कोचिंग जाते समय उसका पीछा करते हुए छेड़छाड़ कर रहा था। पढ़ाई छूटने के डर से वह अपने परिवार वालों को उसकी करतूत की जानकारी नहीं दे रही थी। शुक्रवार को घर से निकालकर वह कोचिंग जा रही थी। रास्ते में कॉलेज के पास छात्र ने उसे घेर लिया। छात्रा ने उससे बचने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी छात्र ने अश्लील टिप्पणी करते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। वह घबराकर वहां से बचकर भागी और कॉल करके अपने परिवारवालों को घटना की जानकारी दी।

इसके बाद छात्रा के परिवार वाले कई मोटरसाइकिलों से मौके पर पहुंच गए और छात्र की पकड़कर पिटाई कर दी। इस दौरान वहां पहुंचे कॉलेज स्टाफ ने अपने कॉलेज के छात्र को पिटता देख छात्र के परिजन को पीट दिया। इंस्पेक्टर रविंद्र जैन ने बताया कि किसी पक्ष ने थाने में तहरीर नहीं दी है। मामले की जांच कराई जा रही है।