आईटीआई की नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर रेप, छह महीने से कर रहा था ब्रेनवॉश

यूपी के बरेली में आईटीआई की पढ़ाई कर रही मिर्जापुर की छात्रा को बिरयानी बेचने वाला समुदाय विशेष का युवक होटल में ले गया और रेप किया। हिन्दू जागरण मंच व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया और आरोपी को पीटकर पुलिस को सौंप दिया।

यूपी के बरेली में आईटीआई की पढ़ाई कर रही मिर्जापुर की छात्रा को बिरयानी बेचने वाला समुदाय विशेष का युवक होटल में ले गया और रेप किया। हिन्दू जागरण मंच व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया और आरोपी को पीटकर पुलिस को सौंप दिया। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। होटल संचालक पर भी कार्रवाई की जा रही है।

जिला मिर्जापुर के कोतवाली चुनार क्षेत्र के गांव की 16 वर्षीय किशोरी दो अन्य सहेलियों के साथ बहेड़ी में किराये के मकान में रहकर राजकीय पॉलिटेक्निक से आईटीआई कर रही है। उसके पिता बनारस में रेलवे में कार्यरत हैं और परिवार वहीं रहता है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि बाजार जाने के दौरान बिरयानी बेचने वाले मोहल्ला शाहगढ़ निवासी मुजाहिद से करीब छह महीने पहले उसकी जान पहचान हो गई। आरोप है कि गुरुवार रात करीब 11 बजे मुजाहिद ने उसे मिलने के लिए गणेश गेट पर बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठाकर नैनीताल रोड पर शेरों वाली डंडिया स्थित होटल ताज में ले गया। होटल में मुजाहिद ने अपना नाम सजाद और उसका नाम जोया लिखवाकर दोनों वहां ठहर गए।

होटल में मुजाहिद ने उससे दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी होने पर शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस को सूचना देने के साथ ही हिन्दू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल, बजरंग दल के शानू गंगवार आदि ने होटल पहुंचकर हंगामा कर दिया और मुजाहिद की पिटाई कर दी। पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर आरोपी मुजाहिद के खिलाफ रेप और पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग इस मामले में हिमांशु पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस से एक्स पर पोस्ट करके होटल मालिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि होटल संचालक और स्टाफ ने मुजाहिद ने मिलीभगत के चलते नाबालिग छात्रा को फर्जी नाम से होटल में ठहराया। उन्होंने पहले भी होटल में इस तरह की घटनाएं होने की आशंका जताई है।

एसपी नॉर्थ, मुकेश चंद्र मिश्र ने कहा कि नाबालिग छात्रा ने मुजाहिद के खिलाफ रेप और पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

छह महीने से कर रहा था ब्रेनवॉश, मिली चैट पुलिस ने छात्रा से रेप के आरोपी मुजाहिद के मोबाइल की जांच की तो उसमें लंबा चैट रिकॉर्ड मिला। वह करीब छह महीने से छात्रा से मीठी-मीठी बातों में बहलाकर उसका ब्रेनवॉश कर रहा था। साथ ही उसकी छात्रा के साथ लंबी-लंबी वीडियो कॉल भी मिली हैं। उसके मोबाइल में कुछ अन्य नंबरों की चैट भी मिली हैं, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है।