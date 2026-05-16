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आईटीआई की नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर रेप, छह महीने से कर रहा था ब्रेनवॉश

Srishti Kunj संवाददाता, बरेली
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यूपी के बरेली में आईटीआई की पढ़ाई कर रही मिर्जापुर की छात्रा को बिरयानी बेचने वाला समुदाय विशेष का युवक होटल में ले गया और रेप किया। हिन्दू जागरण मंच व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया और आरोपी को पीटकर पुलिस को सौंप दिया।

आईटीआई की नाबालिग छात्रा को होटल में ले जाकर रेप, छह महीने से कर रहा था ब्रेनवॉश

यूपी के बरेली में आईटीआई की पढ़ाई कर रही मिर्जापुर की छात्रा को बिरयानी बेचने वाला समुदाय विशेष का युवक होटल में ले गया और रेप किया। हिन्दू जागरण मंच व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर दिया और आरोपी को पीटकर पुलिस को सौंप दिया। छात्रा की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। होटल संचालक पर भी कार्रवाई की जा रही है।

जिला मिर्जापुर के कोतवाली चुनार क्षेत्र के गांव की 16 वर्षीय किशोरी दो अन्य सहेलियों के साथ बहेड़ी में किराये के मकान में रहकर राजकीय पॉलिटेक्निक से आईटीआई कर रही है। उसके पिता बनारस में रेलवे में कार्यरत हैं और परिवार वहीं रहता है। छात्रा ने पुलिस को बताया कि बाजार जाने के दौरान बिरयानी बेचने वाले मोहल्ला शाहगढ़ निवासी मुजाहिद से करीब छह महीने पहले उसकी जान पहचान हो गई। आरोप है कि गुरुवार रात करीब 11 बजे मुजाहिद ने उसे मिलने के लिए गणेश गेट पर बुलाया और अपनी गाड़ी में बैठाकर नैनीताल रोड पर शेरों वाली डंडिया स्थित होटल ताज में ले गया। होटल में मुजाहिद ने अपना नाम सजाद और उसका नाम जोया लिखवाकर दोनों वहां ठहर गए।

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होटल में मुजाहिद ने उससे दुष्कर्म किया। इसकी जानकारी होने पर शुक्रवार सुबह करीब पांच बजे पुलिस को सूचना देने के साथ ही हिन्दू जागरण मंच युवा वाहिनी के जिलाध्यक्ष हिमांशु पटेल, बजरंग दल के शानू गंगवार आदि ने होटल पहुंचकर हंगामा कर दिया और मुजाहिद की पिटाई कर दी। पुलिस दोनों को थाने लेकर पहुंची। पुलिस ने छात्रा की तहरीर के आधार पर आरोपी मुजाहिद के खिलाफ रेप और पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। छात्रा को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजने के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश करके जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि इस मामले में होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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मुख्यमंत्री से कड़ी कार्रवाई की मांग

इस मामले में हिमांशु पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस से एक्स पर पोस्ट करके होटल मालिक पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि होटल संचालक और स्टाफ ने मुजाहिद ने मिलीभगत के चलते नाबालिग छात्रा को फर्जी नाम से होटल में ठहराया। उन्होंने पहले भी होटल में इस तरह की घटनाएं होने की आशंका जताई है।

एसपी नॉर्थ, मुकेश चंद्र मिश्र ने कहा कि नाबालिग छात्रा ने मुजाहिद के खिलाफ रेप और पॉक्सो की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। छात्रा का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और होटल संचालक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

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छह महीने से कर रहा था ब्रेनवॉश, मिली चैट

पुलिस ने छात्रा से रेप के आरोपी मुजाहिद के मोबाइल की जांच की तो उसमें लंबा चैट रिकॉर्ड मिला। वह करीब छह महीने से छात्रा से मीठी-मीठी बातों में बहलाकर उसका ब्रेनवॉश कर रहा था। साथ ही उसकी छात्रा के साथ लंबी-लंबी वीडियो कॉल भी मिली हैं। उसके मोबाइल में कुछ अन्य नंबरों की चैट भी मिली हैं, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है।

लंगड़ाते हुए जेल जाने का वीडियो वायरल

मामले का खुलासा होने पर कार्यकर्ताओं ने मुजाहिद की जमकर पिटाई की। पुलिस उसे बचाकर ले गई। जब उसे कोर्ट में पेश करने के लिए ले जाया गया तो वह हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आया और लंगड़ाते हुए जेल गया। उसका यह वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। साथ ही होटल के कुछ वीडियो भी वायरल हुए हैं।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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