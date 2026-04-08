कैफे में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, वीडियो वायरल करने की धमकी देकर चुप रहने को डराया
यूपी के भोजीपुरा में बातों में फंसाकर नाबालिग छात्रा को कैफे में जाकर गैंगरेप किया गया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मामला खुलने पर छात्रा के ताऊ की तहरीर पर पुलिस ने कैफे संचालक सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है।
यूपी के भोजीपुरा में बातों में फंसाकर नाबालिग छात्रा को कैफे में जाकर गैंगरेप किया गया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। मामला खुलने पर छात्रा के ताऊ की तहरीर पर पुलिस ने कैफे संचालक सहित सात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। भोजीपुरा के एक कस्बे की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा को खजुरिया निवासी असद हैदर 19 मार्च को घुमाने के बहाने जादौंपुर स्थित सैफी कैफे (रेस्टोरेंट) में ले गया।
वहां उसने कैफे की छत पर बने कमरे में छात्रा के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो बना ली। छात्रा को धमकी दी कि किसी को इस बारे में बताया तो उसकी वीडियो वायरल कर दी जाएगी। बदनामी के डर से छात्रा ने परिजन से घटना को छिपा लिया। मगर इसके बाद असद बार-बार छात्रा पर मिलने का दबाव बनाने लगा।
आरोपियों ने साथी से बुलवाकर किया गैंगरेप
आरोप है कि जब छात्रा ने असद हैदर से जाने को मना कर दिया तो दो अप्रैल को स्कूल में अंकपत्र लेने जाते समय कस्बे के ही चांद ने उसे रोक लिया। असद हैदर से मिलने का दबाव बनाते हुए उसने कहा अगर नहीं मिली तो वह वीडियो वायरल कर देगा। इस पर छात्रा उसके साथ फिर से सैफी कैफे पर पहुंची। वहां असद हैदर के अलावा चांद, समीर, बंटी और दो अज्ञात ने उससे बारी-बारी से गैंगरेप किया। इससे उसके पूरे शरीर पर निशान बन गए। इस घटना में रेस्टोरेंट संचालक सैफी की भी मिलीभगत थी।
बार-बार पूछने पर मामले का हुआ खुलासा
छात्रा के बाबा ने बताया कि इस घटना के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। एक व्यक्ति की मदद लेकर वह उनके घर पहुंची और दवा दिलाने को कहा। मगर डर के कारण घटना के बारे में नहीं बताया। उन लोगों ने बार-बार पूछा तो उसने चार अप्रैल को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने सभी आरोपियों के खिलाफ थाना भोजीपुरा में पॉक्सो व गैंगरेप की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई। एसपी नॉर्थ मुकेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।और पढ़ें