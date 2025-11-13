Hindustan Hindi News
एमबीबीएस छात्र ने कैब ड्राइवर संग मिल किया साथी का अपहरण, मांगी 50 लाख फिरौती

एमबीबीएस छात्र ने कैब ड्राइवर संग मिल किया साथी का अपहरण, मांगी 50 लाख फिरौती

संक्षेप: दो साथी छात्रों का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगने का मास्टरमाइंड एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र दिविज ही निकला। उसने दिल्ली से अक्सर साथ आने वाले कैब संचालक के साथ मिलकर इस अपहरण कांड की साजिश रची थी। पुलिस कैब संचालक की तलाश कर रही है।

Thu, 13 Nov 2025 07:40 AMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
दो साथी छात्रों का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगने का मास्टरमाइंड एमबीबीएस थर्ड ईयर का छात्र दिविज ही निकला। उसने दिल्ली से अक्सर साथ आने वाले कैब संचालक के साथ मिलकर इस अपहरण कांड की साजिश रची थी। पुलिस कैब संचालक की तलाश कर रही है। बता दें कि महाराष्ट्र में जिला अहिल्यानगर थाना सोनई निवासी गौरव बरपे फतेहगंज पश्चिमी स्थित राजश्री मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र हैं। रविवार शाम चार बजे गौरव अपने बैचमेट दिविज बहल और गौरवेंद्र सिंह के साथ घूमने गए थे।

जब वे लोग राधा कृष्ण मंदिर से कॉलेज लौट रहे थे तो उसी दौरान पीछे से आई ईको कार में सवार बदमाशों ने स्कूटी रुकवाकर तीनों का अपहरण कर लिया। काफी देर तक आरोपी उन्हें लेकर घूमते रहे। इसी बीच सामने आया कि दिविज एक अपहरणकर्ता को सोनू कहकर संबोधित कर रहा है, जिससे साफ हो गया कि वह उनसे मिला हुआ था।

फिर डरा धमकाकर उनके यूपीआई का पिन पूछकर दिविज ने उनके खाते से 60 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए और उनके पिता व दोस्त कपिल को फोन करके 50 लाख की फिरौती मांगी। मगर तब तक पुलिस को सूचना पहुंच चुकी थी और उनकी तलाश शुरू हो गई। पुलिस की गाड़ियां देखकर आरोपी रात करीब साढ़े 11 बजे उन्हें और गौरवेंद्र को छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में दिविज, सोनू और उनके अज्ञात साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दिविज को हिरासत में ले लिया है।

कैब ड्राइवर ने ही दिविज को सोनू से मिलवाया था

शुरुआती जांच में पता चला है कि दिल्ली का रहने वाला दिविज कालेज तक कैब से आता था। उसकी कैब ड्राइवर से दोस्ती हो गई थी। दोनों ने एमबीबीएस छात्र गौरव के अपहरण की योजना बनाई। कैब ड्राइवर ने ही दिविज को सोनू से मिलवाया था। पुलिस की जांच में पता चला है कि सोनू शातिर बदमाश है। वह पुलिस टीम पर हमला, आम्र्स एक्ट, लूट समेत कई मुकदमों में आरोपी है। राहत की बात यह है कि किसी अप्रिय घटना से पहले ही पुलिस ने अगवा एमबीबीएस छात्रों को सकुशल बरामद कर लिया था। इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले की जांच में कई तथ्य सामने आए हैं। शीघ्र ही अपहरण का खुलासा हो जाएगा।

पहले भी जेल जा चुका है सोनू

एमबीबीएस के छात्रों का अपहरण कर 50 लाख की फिरौती मांगने का आरोपी सोनू जेल जा चुका है और उस पर लूट, पुलिस पर हमला समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। जांच में यह बात सामने आई है। पुलिस अपहरण के मामले की विवेचना कर रही है और जल्द ही इस प्रकरण का खुलासा हो सकता है। इस प्रकरण में एक एमबीबीएस छात्र से पुलिस पूछताछ कर रही है जो घटना का मास्टरमाइंड माना जा रहा है।

महाराष्ट्र में जिला अहिल्यानगर थाना सोनई निवासी गौरव बरपे फतेहगंज पश्चिमी स्थित राजश्री मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस तृतीय वर्ष के छात्र हैं। बीते रविवार शाम चार बजे गौरव अपने बैचमेट दिविज बहल और गौरवेंद्र सिंह के साथ घूमने गए थे। जब वे लोग राधा कृष्ण मंदिर से कॉलेज लौट रहे थे तो उसी दौरान पीछे से आई ईको कार में सवार बदमाशों ने स्कूटी रुकवाकर तीनों का अपहरण कर लिया था।

घटना के दौरान दिविज एक अपहरणकर्ता को सोनू कहकर संबोधित कर रहा है, जिससे साफ हो गया कि वह उनसे मिला हुआ था। फिर डरा धमकाकर उनके यूपीआई का पिन पूछकर दिविज ने उनके खाते से 60 हजार रुपये ट्रांसफर कर लिए और उनके पिता व दोस्त कपिल को फोन करके 50 लाख की फिरौती मांगी। तब तक सूचना मिलने पर अलर्ट हुई पुलिस ने चेकिंग शुरू कर दी थी और पुलिस की गाड़ियां देखकर आरोपी रात करीब साढ़े 11 बजे उन्हें और गौरवेंद्र को छोड़कर फरार हो गए। इस मामले में दिविज, सोनू और उनके अज्ञात साथियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने दिविज को हिरासत में ले लिया है।

