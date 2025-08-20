UP Bareilly mathura Highway tanker filled With chemical caught fire two fireman Burnt बरेली हाईवे पर केमिकल के टैंकर में लगी आग काबू करना मुश्किल, दो दमकल कर्मी झुलसे, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
बरेली हाईवे पर केमिकल के टैंकर में लगी आग काबू करना मुश्किल, दो दमकल कर्मी झुलसे

बरेली हाईवे पर केमिकल के टैंकर में लगी आग काबू करना मुश्किल हो रहा है। चार में से टैंकर के एक टैंक में धमाका हो चुका है। अन्य तीन के फटने का खतरा है। आग बुझाने में दो दमकल कर्मी झुलस गए हैं। पुलिस ने हाईवे पर यातायात रोका।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, मथुराWed, 20 Aug 2025 10:16 AM
मथुरा-बरेली हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। बुधवार सुबह केमिकल से भरा टैंकर मनोहरपुर गांव के पास बेकाबू होकर पलट गया। पलटने के बाद टैंक फट गया, जिससे टैंकर में भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज और आग की लपटें देखकर आसपास पास के लोग मौके पर पहुंचे। टैंकर राया की ओर से नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा था। पुलिस और दमकर विभाग को घटना की जानकारी दी गई। हाईवे पर यातायात रोका गया।

आग लगने की सूचना लोगों ने दमकल विभाग को दी। इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां और रिफाइनरी की दमकल टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल विभाग के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और जमा भीड़ को काबू में किया। आग बुझाने के प्रयास में एफएसओ किशन सिंह और फायरमैन शकीरा झुलस गए हैं। दमकल अधिकारी ने बताया कि टैंकर में केमिकल भरा होने की वजह से आग पर काबू करने में मुश्किल हो रही है। टैंकर में कुल चार टैंक थे, जिनमें से एक फट चुका है। जबकि बाकी टैंकों में भी धमाका होने का खतरा बना हुआ है।

घटना के बाद से टैंकर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने यहां पर यातायात रोक दिया है। आग पर काबू पाने के बाद यातायात खोला जाएगा। पुलिस का कहना है कि दमकल विभाग आग बुझाने को लेकर काम कर रहा है। केमिकल से लगी आग के कारण इसमें समस्या आ रही है। झुलसे दमकल कर्मियों का प्राथमिक उपचार किया गया है। टैंकर से दूर वाहनों को रोक दिया गया है। साथ ही पुलिस टैंकर चालक और मालिक का पता लगाने में भी जुटी है।

