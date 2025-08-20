बरेली हाईवे पर केमिकल के टैंकर में लगी आग काबू करना मुश्किल, दो दमकल कर्मी झुलसे

बरेली हाईवे पर केमिकल के टैंकर में लगी आग काबू करना मुश्किल हो रहा है। चार में से टैंकर के एक टैंक में धमाका हो चुका है। अन्य तीन के फटने का खतरा है। आग बुझाने में दो दमकल कर्मी झुलस गए हैं। पुलिस ने हाईवे पर यातायात रोका।

मथुरा-बरेली हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। बुधवार सुबह केमिकल से भरा टैंकर मनोहरपुर गांव के पास बेकाबू होकर पलट गया। पलटने के बाद टैंक फट गया, जिससे टैंकर में भीषण आग लग गई। धमाके की आवाज और आग की लपटें देखकर आसपास पास के लोग मौके पर पहुंचे। टैंकर राया की ओर से नेशनल हाईवे की तरफ जा रहा था। पुलिस और दमकर विभाग को घटना की जानकारी दी गई। हाईवे पर यातायात रोका गया।

आग लगने की सूचना लोगों ने दमकल विभाग को दी। इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां और रिफाइनरी की दमकल टीमें मौके पर पहुंच गईं। दमकल विभाग के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंची और जमा भीड़ को काबू में किया। आग बुझाने के प्रयास में एफएसओ किशन सिंह और फायरमैन शकीरा झुलस गए हैं। दमकल अधिकारी ने बताया कि टैंकर में केमिकल भरा होने की वजह से आग पर काबू करने में मुश्किल हो रही है। टैंकर में कुल चार टैंक थे, जिनमें से एक फट चुका है। जबकि बाकी टैंकों में भी धमाका होने का खतरा बना हुआ है।