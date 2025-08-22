UP Bareilly married Man commit Suicide after Girlfriend killed herself and Wife denied to return home प्रेमिका ने की आत्महत्या तो शादीशुदा प्रेमी ने भी कर ली सुसाइड, मायके से लौट नहीं रही थी पत्नी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Bareilly married Man commit Suicide after Girlfriend killed herself and Wife denied to return home

प्रेमिका ने की आत्महत्या तो शादीशुदा प्रेमी ने भी कर ली सुसाइड, मायके से लौट नहीं रही थी पत्नी

यूपी के बरेली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के आत्महत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी मायके से नहीं लौट रही थी जिसके चलते वो परेशान था। शाही में प्रेमिका और उसके शादीशुदा प्रेमी ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली।

Srishti Kunj संवाददाता, बरेलीFri, 22 Aug 2025 01:00 PM
प्रेमिका ने की आत्महत्या तो शादीशुदा प्रेमी ने भी कर ली सुसाइड, मायके से लौट नहीं रही थी पत्नी

यूपी के बरेली में एक युवक ने अपनी प्रेमिका के आत्महत्या करने के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। केवल इतना ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी मायके से नहीं लौट रही थी जिसके चलते वो परेशान था। शाही में प्रेमिका और उसके शादीशुदा प्रेमी ने फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। प्रेमिका के परिजनों ने गुपचुप तरीके से बेटी का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं, पुलिस ने प्रेमी का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग आई है।

जानकारी के अनुसार शाही थाना क्षेत्र के एक गांव की 18 वर्षीय युवती का गांव के ही 19 वर्षीय सजातीय युवक से प्रेम प्रसंग था। तीन महीने पहले युवक की शादी कहीं और हो गई और अब युवती के घरवालों ने भी उसकी शादी तय कर दी थी। बुधवार दोपहर परिजन काम में व्यस्त थे तो युवती ने घर में ही फंदे से लटककर खुदकुशी कर ली। परिवारवालों ने युवती के शव का गुपचुप तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया।

उधर, प्रेमिका की खुदकुशी की जानकारी मिलने पर युवक घर से लापता हो गया। परिजन उसे तलाशते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। इसी बीच गुरुवार सुबह खेतों की ओर गए ग्रामीणों ने गांव के बाहर यूकेलिप्टस के पेड़ से युवक का शव लटका देखा। परिजनों को इसकी जानकारी दी तो कोहराम मच गया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने भी मौके पर जांच की। पेड़ के पास ही शराब का पाउच और कुछ गिलास भी पड़े थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैंगिंग से मौत की पुष्टि हुई है।

थाना प्रभारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि युवक का शव परिजनों को सौंप दिया गया है। किसी की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। जांच में सामने आया कि युवक शादी के बाद भी प्रेमिका के संपर्क में था। इसकी जानकारी पत्नी को भी थी जिसके चलते पत्नी ने ससुराल आने से इनकार कर दिया था।

Bareilly News Up News Husband Wife अन्य..
