शादीशुदा आलम ने प्रेम सिंह बनकर किया युवती का रेप, राज खुलने पर दी धमकी

यूपी के बरेली में शादीशुदा कैफे संचालक आलम ने प्रेम सिंह बनकर बिजनेस पार्टनर युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात करा दिया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Srishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेलीFri, 29 Aug 2025 02:38 PM
यूपी के बरेली में शादीशुदा कैफे संचालक आलम ने प्रेम सिंह बनकर बिजनेस पार्टनर युवती को प्रेमजाल में फंसा लिया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए और जब वह गर्भवती हो गई तो गर्भपात करा दिया। आरोपी के खिलाफ पीड़िता ने थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीलीभीत में बिलसंडा थाना क्षेत्र की रहने वाली युवती ने पुलिस को बताया कि वह इज्जतनगर क्षेत्र में किराये पर रहकर एयरफोर्स गेट के पास एक कैफे में काम करती है। कैफे के मालिक हाफिजगंज निवासी आलम ने अपना नाम प्रेम सिंह बताकर उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया।

बताया जा रहा है कि दोनों धीरे-धीरे दोनों रिलेशनशिप में आ गए और शारीरिक संबंध बनने लगे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि वह समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है और उसका असली नाम आलम है तो उन्होंने आपत्ति जताई। इस पर आलम ने कहा कि वह उनसे सनातन रीति-रिवाज से शादी करेगा। उसकी बात पर भरोसा करके वह साथ में रहने लगी। मगर जब भी वह शादी को कहती, वह टाल जाता था। इस बीच वह तीन-चार बार गर्भवती हुई तो बरखेड़ा के माया अस्पताल और बरेली के रामा हॉस्पिटल में गर्भपात कराया।

फिर उन्हें पता चला कि आलम शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं, जिसकी वजह से वह शादी नहीं कर रहा है। अब वह शादी को कहने पर मारपीट कर जान से मारने की धमकी देता है। उसके घरवाले धमकी देते हैं कि अगर वह जेल गया तो उसे जान से मार देंगे। इस पर उन्होंने आलम के खिलाफ थाना इज्जतनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

