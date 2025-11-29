Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Man Spit in Food Beaten Customer on opposing Threatened with gun
युवक ने दाल में थूका, विरोध करने पर ग्राहक से मारपीट के बाद तमंचा दिखा दी धमकी

युवक ने दाल में थूका, विरोध करने पर ग्राहक से मारपीट के बाद तमंचा दिखा दी धमकी

संक्षेप:

यूपी के बरेली में एक युवक ने दाल में थूका और ग्राहक के इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं इसके बाद ग्राहक को तमंचा दिखाकर धमकाया भी गया। बताया जा रहा है कि इज्जतनगर के परतापुर जीवनसहाय स्थित दुकान पर लड़के ने दाल में थूक दिया।

Sat, 29 Nov 2025 12:25 PMSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में एक युवक ने दाल में थूका और ग्राहक के इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं इसके बाद ग्राहक को तमंचा दिखाकर धमकाया भी गया। बताया जा रहा है कि इज्जतनगर के परतापुर जीवनसहाय स्थित दुकान पर लड़के ने दाल में थूक दिया। जब ग्राहक ने विरोध किया तो मारपीट पर आमादा हो गया। ग्राहक ने आरोप लगाया है कि उसे और उसके भाई को रास्ते में रोककर तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसकी तहरीर पर इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अब्दुल्लापुर माफी के रहने वाले संजीव कुमार के मुताबिक, बीते 19 नवंबर को वह परतापुर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर सामान लेने गया था। दुकान से उसने दाल और चने खरीदे थे। आरोप है कि दुकान पर मौजूद एक लड़के ने दाल में थूक दिया था। यह देखकर उसने विरोध किया तो इसको लेकर विवाद हो गया। आसपास के लोगों ने बीचबचाव कर मामला शांत करा दिया था। आरोप है कि 27 नवंबर की शाम को उसे और उसके भाई को परतापुर जीवन सहाय के रहने वाले तसलीम ने घेर लिया।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस जिले में एंटी करप्शन के रडार पर कई अधिकारी-कर्मचारी, ऐक्शन की तैयारी

आरोप है कि तसलीम ने दोनों को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। तभी से पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित ने दहशत में आकर पुलिस को इसकी जानकारी दी है। संजीव की तहरीर पर इज्जतनगर थाने में आरोपी तसलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आस-पास के लोगों से भी बात करके उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |