युवक ने दाल में थूका, विरोध करने पर ग्राहक से मारपीट के बाद तमंचा दिखा दी धमकी
यूपी के बरेली में एक युवक ने दाल में थूका और ग्राहक के इसका विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की गई। इतना ही नहीं इसके बाद ग्राहक को तमंचा दिखाकर धमकाया भी गया। बताया जा रहा है कि इज्जतनगर के परतापुर जीवनसहाय स्थित दुकान पर लड़के ने दाल में थूक दिया। जब ग्राहक ने विरोध किया तो मारपीट पर आमादा हो गया। ग्राहक ने आरोप लगाया है कि उसे और उसके भाई को रास्ते में रोककर तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। उसकी तहरीर पर इज्जतनगर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
अब्दुल्लापुर माफी के रहने वाले संजीव कुमार के मुताबिक, बीते 19 नवंबर को वह परतापुर के एक डिपार्टमेंटल स्टोर सामान लेने गया था। दुकान से उसने दाल और चने खरीदे थे। आरोप है कि दुकान पर मौजूद एक लड़के ने दाल में थूक दिया था। यह देखकर उसने विरोध किया तो इसको लेकर विवाद हो गया। आसपास के लोगों ने बीचबचाव कर मामला शांत करा दिया था। आरोप है कि 27 नवंबर की शाम को उसे और उसके भाई को परतापुर जीवन सहाय के रहने वाले तसलीम ने घेर लिया।
आरोप है कि तसलीम ने दोनों को तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी दी। तभी से पूरा परिवार दहशत में है। पीड़ित ने दहशत में आकर पुलिस को इसकी जानकारी दी है। संजीव की तहरीर पर इज्जतनगर थाने में आरोपी तसलीम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है कि आस-पास के लोगों से भी बात करके उनके बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।