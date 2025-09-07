UP bareilly Man raped 6 year old minor Girl accused commit suicide jumped in front of train छह साल की बच्ची से रेप करने वालो को खोज रही थी पुलिस, आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP bareilly Man raped 6 year old minor Girl accused commit suicide jumped in front of train

Srishti Kunj संवाददाता, फरीदपुरSun, 7 Sep 2025 10:34 AM
छह साल की बच्ची से रेप करने वालो को खोज रही थी पुलिस, आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

यूपी में बरेली के फरीदपुर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ने शाहजहांपुर के तिलहर स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उधर, पीड़ित मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया गया है। पुलिस आरोपी के परिजनों के बयान कराएगी। मामले में जांच जारी है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव में मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रही छह साल की बच्ची लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच घर से कुछ दूर स्थित एक मकान में लड़की को खोजते हुए सड़कों पर भटक रहे ग्रामीणों ने बच्ची की चीख सुनी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मकान के अंदर गए तो आरोपी द्रोणपाल बच्ची के साथ दुष्कर्म करते दिखा। लोगों को देखकर आरोपी भाग निकला।

बच्ची को लेकर परिजन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में आरोपी को खोजना शुरू कर दिया था। बाद में रेप के आरोपी की लोकेशन पानीपत मिली तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पानीपत पहुंच गई। इस दौरान शुक्रवार द्रोणपाल ने शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में ट्रेन के आगे कूद गया। गंभीर हालत में घायल द्रोणपाल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया।

बताया जा रहा है कि शनिवार को द्रोणपाल की मौत हो गई। उसके पास से हरियाणा के पानीपत जिले के आसनकला गांव का आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान की पुष्टि हुई। इंस्पेक्टर राधेश्याम ने बताया कि पीड़िता के मेडिकल परीक्षण के बाद जांच जारी है।

