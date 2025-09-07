छह साल की बच्ची से रेप करने वालो को खोज रही थी पुलिस, आरोपी ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या

यूपी में बरेली के फरीदपुर में छह साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी ने शाहजहांपुर के तिलहर स्टेशन के पास ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। बताया जा रहा है कि शिकायत के बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उधर, पीड़ित मासूम का मेडिकल परीक्षण कराया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार फरीदपुर थाना क्षेत्र के गांव में मंगलवार शाम घर के बाहर खेल रही छह साल की बच्ची लापता हो गई थी। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। इसी बीच घर से कुछ दूर स्थित एक मकान में लड़की को खोजते हुए सड़कों पर भटक रहे ग्रामीणों ने बच्ची की चीख सुनी। बताया जा रहा है कि ग्रामीण मकान के अंदर गए तो आरोपी द्रोणपाल बच्ची के साथ दुष्कर्म करते दिखा। लोगों को देखकर आरोपी भाग निकला।

बच्ची को लेकर परिजन इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे और पुलिस में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामले में आरोपी को खोजना शुरू कर दिया था। बाद में रेप के आरोपी की लोकेशन पानीपत मिली तो गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम पानीपत पहुंच गई। इस दौरान शुक्रवार द्रोणपाल ने शाहजहांपुर जिले के तिलहर थाना क्षेत्र में ट्रेन के आगे कूद गया। गंभीर हालत में घायल द्रोणपाल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया।