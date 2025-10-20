Hindustan Hindi News
शराब का गिलास गिरने पर चाकू घोंपकर की हत्या, चार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अब भी फरार

संक्षेप: यूपी के बरेली में बिथरी चैनपुर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रजऊ परसपुर में रामलीला के बाहर हुई अभिषेक यादव की हत्या का खुलासा कर दिया। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है।

Mon, 20 Oct 2025 11:19 AMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
यूपी के बरेली में बिथरी चैनपुर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रजऊ परसपुर में रामलीला के बाहर हुई अभिषेक यादव की हत्या का खुलासा कर दिया। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि 15 अक्तूबर की रात ग्राम रजऊ परसपुर में मेला चल रहा था। उसी दौरान हाईवे किनारे रजऊ परसपुर निवासी अभिषेक यादव की चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई।

इस मामले में गांव के ही सतीश, बुद्धपाल और सुंदरलाल पर पुरानी रंजिश चलते हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दी तो तीनों घर में सोते मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि घटना को अन्य हमलावरों ने अंजाम दिया है। जांच के दौरान सामने आया कि अभिषेक के साथ उसका दोस्त विकास भी था।

विकास ने खोला वारदात का राज

पुलिस ने विकास से पूछताछ की तो सामने आया कि घटना की प्रमोद और अभिषेक के साथ वह भिंडौलिया में शराब पीने गया था। शराब भट्टी पर नवदिया देह जब्ती निवासी दीपक बाबू व उसके भाई गोपी से गिलास गिर जाने की बात पर विवाद हो गया। वहां से वे लोग बचकर निकल गए और मेले के पास जा रहे थे। दीपक बाबू, उसके भाई गोपी व राजन और गांव के ही हुकुम सिंह व रौनक ने उन्हें घेरकर चाकू से हमला कर दिया।

मुकदमे में बढ़ाई गई धाराएं

पूरी कहानी सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। रविवार को पुलिस ने बड़ा बाईपास से दीपक बाबू, उसके भाई गोपी, हुकुम सिंह और रौनक गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया। राजन की पुलिस तलाश कर रही है। विकास के घायल होने के चलते मुकदमे में जानलेवा हमला और आरोपियों की संख्या पांच होने के चलते बलवा की धारा बढ़ा दी गई है।

