शराब का गिलास गिरने पर चाकू घोंपकर की हत्या, चार को पुलिस ने किया गिरफ्तार, एक अब भी फरार

यूपी के बरेली में बिथरी चैनपुर पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर रजऊ परसपुर में रामलीला के बाहर हुई अभिषेक यादव की हत्या का खुलासा कर दिया। उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया है। एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया कि 15 अक्तूबर की रात ग्राम रजऊ परसपुर में मेला चल रहा था। उसी दौरान हाईवे किनारे रजऊ परसपुर निवासी अभिषेक यादव की चाकू से प्रहार कर हत्या कर दी गई।

इस मामले में गांव के ही सतीश, बुद्धपाल और सुंदरलाल पर पुरानी रंजिश चलते हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने नामजद आरोपियों की तलाश में दबिश दी तो तीनों घर में सोते मिले। इससे स्पष्ट हो गया कि घटना को अन्य हमलावरों ने अंजाम दिया है। जांच के दौरान सामने आया कि अभिषेक के साथ उसका दोस्त विकास भी था।

विकास ने खोला वारदात का राज पुलिस ने विकास से पूछताछ की तो सामने आया कि घटना की प्रमोद और अभिषेक के साथ वह भिंडौलिया में शराब पीने गया था। शराब भट्टी पर नवदिया देह जब्ती निवासी दीपक बाबू व उसके भाई गोपी से गिलास गिर जाने की बात पर विवाद हो गया। वहां से वे लोग बचकर निकल गए और मेले के पास जा रहे थे। दीपक बाबू, उसके भाई गोपी व राजन और गांव के ही हुकुम सिंह व रौनक ने उन्हें घेरकर चाकू से हमला कर दिया।