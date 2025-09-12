गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने किया रेफर, मोबाइल ऑफ कर छोड़कर भागा पति

गर्भवती महिला की हालत बिगड़ी तो डॉक्टर ने किया रेफर, मोबाइल ऑफ कर छोड़कर भागा पति
यूपी के बरेली में राजकीय अस्पतालों में स्टाफ की लापरवाही और सही इलाज नहीं मिलने की शिकायत तो आम है लेकिन फरीदपुर सीएचसी पर डॉक्टर-स्टाफ ने जिस तरह खतरा मोल लेकर गर्भवती महिला का प्रसव कराया, वह चिकित्सा सुविधाओं के प्रति उम्मीद जगाने वाला है। यहां भर्ती गर्भवती की हालत शरीर में खून की अत्यधिक कमी, उच्च रक्तचाप और अधिक रक्तस्राव से बिगड़ी तो पति सीएचसी पर ही छोड़कर भाग निकला था। प्रभारी अधीक्षक की सहमति पर डॉक्टर और स्टाफ ने उसका सुरक्षित प्रसव कराया।
कुआंटाडा फैजाननगर से गर्भवती काजल को लेकर घरवाले जब सीएचसी फरीदपुर पहुंचे तो वह दर्द से कराह रही थी। जांच में पता चला कि उसका ब्लड प्रेशर सामान्य से कहीं अधिक था। खून की कमी थी और रक्तस्राव भी हो रहा था। उसकी तबियत बिगड़ने लगी तो पति उसे फरीदपुर सीएचसी पर ही छोड़कर भाग निकला। इतना ही नहीं, उसने अपना फोन भी बंद कर लिया।
गर्भवती के शरीर में खून की अत्यधिक कमी और उच्चरक्तचाप को देखते हुए डॉक्टर ने हायर सेंटर रेफर करने की बात कही तो साथ आई महिला ने दो टूक इंकार कर दिया। आखिर में सीएचसी प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अनुराग गौतम की सहमति पर सीएचसी पर ही उसकी सिजेरियन डिलीवरी कराने का निर्णय लिया गया। डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर अर्चना, सीनियर नर्स साधना के साथ स्टाफ उसे ओटी में ले गया। वहां उसकी सिजेरियन डिलीवरी हुई। उसने बेटे को जन्म दिया है और जच्चा-बच्चा दोनों की हालत स्थिर है।
प्रभारी अधीक्षक फरीदपुर सीएचसी, डॉ. अनुराग गौतम ने कहा कि गर्भवती महिला जब आई तो जांच के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए परिजनों से हायर सेंटर ले जाने को कहा गया। इसके बाद उसका पति अस्पताल से चला गया और मोबाइल भी आफ कर लिया। साथ आई महिला ने कहीं और ले जाने से इंकार कर दिया। बेहद कठिन परिस्थितियों में उसकी सिजेरियन डिलीवरी कराई गई।