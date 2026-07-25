पत्नी को पीट रहे बेटे को रोकने आए पिता को मार डाला, सीने में छुरी घोंपकर की हत्या

बरेली में बेटे ने पिता के सीने में छुरी घोंपकर हत्या कर दी। मामला बिथरी चैनपुर के गांव तैयतपुर का है। वारदात के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया। पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।

यूपी के बरेली में पत्नी को पीट रहे शराबी युवक ने बीचबचाव करने आए पिता के सीने में छुरी घोंपकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बिथरी चैनपुर के गांव तैयतपुर निवासी बाबूराम कोरी शराब पीने का आदी है। शुक्रवार को वह सुबह से ही शराब पी रहा था। दोपहर करीब 12 बजे बाबूराम घर पहुंचा और खाना नहीं बना होने के कारण पत्नी पुष्पा से मारपीट करने लगा। यह देखकर बाबूराम के पिता 70 वर्षीय रामदीन कोरी बीचबचाव करने लगे। इससे गुस्साए बाबूराम ने सब्जी काटने वाली छुरी से अपने पिता रामदीन के सीने में प्रहार कर दिया।

एक ही प्रहार में रामदीन की मौत हो गई। पत्नी के शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले बाबूराम के बहनोई वीरपाल वहां पहुंचे और उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह धक्का देकर भाग निकला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो कुछ ही देर में सीओ हाईवे देवेश सिंह और बिथरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करने के बाद रामदीन का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। हत्या में प्रयुक्त छुरी को पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं लगा।

इकलौते बेटे ने मासूम बेटी के सामने की पिता की हत्या बिथरी के गांव तैयतपुर निवासी रामदीन के एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है और अब दूसरे बेटे ने उनकी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम के बाद पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। परिजन ने बताया कि रामदीन के दो बेटे थे। बड़े बेटे जसवंत की करीब आठ साल पहले कैंसर के चलते मौत हो चुकी है। उसका परिवार पड़ोस में ही दूसरे घर में रहता है। रामदीन छोटे बेटे बाबूराम, उसकी पत्नी पुष्पा और उसकी आठ वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। मगर बाबूराम शराब का आदी था और आए दिन घर में हंगामा करता था।

शुक्रवार को वह सुबह से ही शराब पीने में व्यस्त था तो उसकी पत्नी पुष्पा ने भी खाना बनाने में ढिलाई कर दी। दोपहर करीब 12 बजे वह घर पहुंचा और खाना नहीं बना होने के कारण पत्नी से मारपीट करने लगा। उस समय उसकी बेटी भी वहां मौजूद थी और जब उसके पिता रामदीन बीचबचाव करने आए तो छुरी से सीने में प्रहार करके हत्या कर दी। इस घटना के बाद उनके घर में मातम छा गया है।