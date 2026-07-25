पत्नी को पीट रहे बेटे को रोकने आए पिता को मार डाला, सीने में छुरी घोंपकर की हत्या
बरेली में बेटे ने पिता के सीने में छुरी घोंपकर हत्या कर दी। मामला बिथरी चैनपुर के गांव तैयतपुर का है। वारदात के बाद आरोपी गांव से फरार हो गया। पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है।
यूपी के बरेली में पत्नी को पीट रहे शराबी युवक ने बीचबचाव करने आए पिता के सीने में छुरी घोंपकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बिथरी चैनपुर के गांव तैयतपुर निवासी बाबूराम कोरी शराब पीने का आदी है। शुक्रवार को वह सुबह से ही शराब पी रहा था। दोपहर करीब 12 बजे बाबूराम घर पहुंचा और खाना नहीं बना होने के कारण पत्नी पुष्पा से मारपीट करने लगा। यह देखकर बाबूराम के पिता 70 वर्षीय रामदीन कोरी बीचबचाव करने लगे। इससे गुस्साए बाबूराम ने सब्जी काटने वाली छुरी से अपने पिता रामदीन के सीने में प्रहार कर दिया।
एक ही प्रहार में रामदीन की मौत हो गई। पत्नी के शोर मचाने पर पड़ोस में रहने वाले बाबूराम के बहनोई वीरपाल वहां पहुंचे और उसे पकड़ने का प्रयास किया लेकिन वह धक्का देकर भाग निकला। ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी तो कुछ ही देर में सीओ हाईवे देवेश सिंह और बिथरी पुलिस मौके पर पहुंच गई। फोरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्र करने के बाद रामदीन का शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया। हत्या में प्रयुक्त छुरी को पुलिस ने मौके से बरामद कर लिया है। आरोपी की तलाश में पुलिस टीमें लगी हुई हैं लेकिन देर रात तक उसका कोई सुराग नहीं लगा।
इकलौते बेटे ने मासूम बेटी के सामने की पिता की हत्या
बिथरी के गांव तैयतपुर निवासी रामदीन के एक बेटे की पहले ही मौत हो चुकी है और अब दूसरे बेटे ने उनकी हत्या कर दी। इस घटनाक्रम के बाद पूरा परिवार सदमे में है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। परिजन ने बताया कि रामदीन के दो बेटे थे। बड़े बेटे जसवंत की करीब आठ साल पहले कैंसर के चलते मौत हो चुकी है। उसका परिवार पड़ोस में ही दूसरे घर में रहता है। रामदीन छोटे बेटे बाबूराम, उसकी पत्नी पुष्पा और उसकी आठ वर्षीय बेटी के साथ रहते थे। मगर बाबूराम शराब का आदी था और आए दिन घर में हंगामा करता था।
शुक्रवार को वह सुबह से ही शराब पीने में व्यस्त था तो उसकी पत्नी पुष्पा ने भी खाना बनाने में ढिलाई कर दी। दोपहर करीब 12 बजे वह घर पहुंचा और खाना नहीं बना होने के कारण पत्नी से मारपीट करने लगा। उस समय उसकी बेटी भी वहां मौजूद थी और जब उसके पिता रामदीन बीचबचाव करने आए तो छुरी से सीने में प्रहार करके हत्या कर दी। इस घटना के बाद उनके घर में मातम छा गया है।
बाबूराम के शराब के आदी होने के कारण रामदीन ही किसी तरह परिवार का गुजारा करते थे लेकिन बाबूराम ने उनकी हत्या कर दी। ऐसे में परिवार के सामने रोजी-रोटी का भी संकट पैदा हो गया है। सीओ हाईवे, देवेश सिंह ने कहा कि धारूपुर ठाकुरान गांव में पत्नी से मारपीट कर रहे बाबूराम ने अपने पिता रामदीन के सीने में चाकू से प्रहार कर दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। घटनास्थल से आलाकत्ल बरामद कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई कराई जा रही है।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें