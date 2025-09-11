UP bareilly Man killed By friends During Wedding Function stabbed with knife after dispute दोस्त ने भाइयों संग मिलकर की युवक की हत्या, शादी की तैयारी कर रहा था परिवार, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindi NewsUP NewsUP bareilly Man killed By friends During Wedding Function stabbed with knife after dispute

दोस्त ने भाइयों संग मिलकर की युवक की हत्या, शादी की तैयारी कर रहा था परिवार

बरेली के बहेड़ी में चाकू घोंपकर दोस्त का कत्ल कर दिया गया। मामूली कहासुनी पर दोस्तों ने युवक को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने तीन भाइयों के खिलाफ केस दर्ज किया है। घटना देर रात ढाई बजे हुई।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, बरेलीThu, 11 Sep 2025 01:28 PM
बरेली के बहेड़ी में शादी समारोह में एक युवक ने अपने दो भाईयों के साथ मिलकर एक युवक की चाकू से पेट फाड़कर कत्ल कर दिया। दोनों आपस में दोस्त और साढू भी थे। मृतक के भाई की तहरीर पर पुलिस ने तीनों भाईयों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा कर लिया है। घटना बीती रात करीब ढाई बजे की बताई जाती है। बाई पास स्थित मधुर मिलन बैंक्वेट हाल में लाइनपार नूरी नगर निवासी शोएब पुत्र मेंहदी हसन के भाई शादाब के साले जलीस की शादी का समारोह था।

बताया जा रहा है कि वहां इसी मोहल्ला के शानू उर्फ शोएब पुत्र मेंहदी हसन निवासी नूरी नगर का पूरा परिवार शामिल था। वहां शादी के प्रोग्राम सलामी के दौरान 23 वर्षीय शानू उर्फ शोएब की साढू जुनैद से किसी बात पर कहासुनी हो गई। उस टाइम तो लोगों ने बीच बचाव कर मामला रफा दफा कर दिया लेकिन कुछ ही देर में जुनैद ने अपने भाईयों शकील और सगीर के साथ दोस्त पर चाकू से शोएब पर हमला कर दिया। उसने चाकू निकालकर शोएब के घोंप दिया। हमला करने के बाद तीनों भाई वहां से भाग खड़े हुए।

ये भी पढ़ें:मामूली विवाद में ऑटो चालक ने साथियों संग मिलकर की एक की हत्या, सिर में मारी गोली

घटना के बाद शादी के प्रोग्राम में हड़कंप मच गया। अफरा तफरी में बीच घायल शोएब को अस्पताल के जाया गया। जहां उसने रास्ते में दम तोड़ दिया। शोएब की मौत हो जाने पर उसके घर में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक के भाई जुल्फिकार पुत्र मेंहदी हसन की तरफ से जुनैद,शकील और सगीर पुत्रगण निवासीगण नूरी नगर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। बताया जाता है उसमें एक हमलावर शराब के नशे ने धुत्त था। मृतक शोएब और जुनैद आपस में दोस्त भी थे। प्रभारी निरीक्षक, संजय तोमर ने कहा कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जल्द ही वह सलाखों के पीछे होंगे

एक माह पहले ही हुआ था रिश्ता

शोएब का रिश्ता एक माह पहले ही नगर के मोहल्ला शेरनगर में हुआ था। घर वाले उसकी शादी की तैयारी कर रहे थे लेकिन कातिल बने रिश्ते के साढू ने उसको उससे पहले ही मौत के घाट उतार दिया।

अधिकांश बाराती नशे में धुत थे

मधुर मिलन में बारात के साथ आए ज्यादातर बाराती नशे में धुत थे। हमलावर जुनैद भी नशे में थे। घटना के बाद सारे बारातियों का नशा काफ़ूर हो गया और वह डरकर सब भाग खड़े हुए।

