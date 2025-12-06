मेला देखने गए युवक की पीटकर हत्या के बाद खेत में फेंका शव, लीवर और फेफड़ा फटा

Hindustan Hindi News
UP Bareilly Man going to fare Beaten to death body thrown in fields Liver Lungs Burst
Dec 06, 2025 01:54 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बरेली
यूपी में बरेली के सेंथल में मेला जाने की बात कहकर घर से निकले युवक की हत्या कर शव गेहूं के खेत में फेंक दिया गया। रात में युवक के घर न पहुंचने पर परिजन उसकी तलाश में जुटे थे। शुक्रवार सुबह उसका शव पड़ा मिला। सूचना पर पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर छानबीन की। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें मारपीट कर गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई।

सेंथल के मोहल्ला चौधरी निवासी रामप्रसाद मौर्य सब्जियों की खेती करते हैं। उनक 25 वर्षीय बेटा मुकेश गुरुवार शाम कस्बे में चिराग अली शाह मियां के उर्स पर लगे मेले में जाने की बात कहकर घर से निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे फोन किया तो उसने थोड़ी देर में आने की बात कही, लेकिन बाद में उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। इस पर परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी उसका कहीं पता नहीं चला।

शुक्रवार सुबह श्मशान भूमि के पास गेहूं के खेत में मुकेश का शव पड़ा मिला। सूचना पर परिजन रोते बिलखते मौके पहुंच गए। पुलिस और फारेंसिक टीम ने घटनास्थल पर पड़ताल कर साक्ष्य एकत्र किए। परिजनों ने मुकेश की हत्या किए जाने की आशंका जताई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसमें हत्या की पुष्टि हुई। फिलहाल परिजन ने अभी मामले की तहरीर पुलिस को नहीं दी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज की जाएगी।

बुरी तरह पिटाई से लीवर और फेफड़ा फटा

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक हत्या से पहले मुकेश की बेरहमी से पिटाई की गई। बताते हैं कि मुकेश को इस कदर पीटा गया कि उसकी कई पसलियां टूट गई। पिटाई से उसका लीवर और फेफड़ा फट गया। इसके बाद हत्यारों ने गला दबाकर मुकेश की हत्या कर दी और शव गेहूं के खेत में डालकर फरार हो गए।

प्रेम प्रसंग में हत्या की जताई जा रही आशंका

पोस्टमार्टम में हत्या के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सामने आया है कि मुकेश का समुदाय विशेष की एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। कुछ समय पहले नवाबगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में युवती की शादी कर दी गई, लेकिन शादी के बाद भी युवती मुकेश से मिलती रही। गुरुवार को भी वह युवती के बुलाने पर उससे मिलने गया था। बताते हैं कि युवती मुकेश को ब्लैकमेल कर रुपये ऐंठ रही थी। जिस जगह मुकेश का शव मिला वहां से युवती को घर भी नजदीक बताया जा रहा है। ऐसे में प्रेमप्रसंग के चलते हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मृतक की कॉल डिटेल समेत अन्य चीजों की जांच कर खुलासे का प्रयास कर रही है।

परिजनों ने बताया, तीन महीने बाद होनी थी शादी

मुकेश के परिजनों ने उसका रिश्ता जनपद पीलीभीत के अमरिया थाना क्षेत्र के धुंधरी गांव की एक युवती से तय किया था। 17 अप्रैल को उसकी शादी होनी थी। इसके लिए घर में तैयारियां चल रही थी। उसकी मौत के बाद घर में मातम का माहौल है।

