फेसबुक लाइव आकर युवक ने की आत्महत्या, सुसाइड के दौरान पत्नी करती रही फोन
बरेली में फेसबुक लाइव आकर युवक ने आत्महत्या कर ली। पत्नी नाराज होकर चाचा के घर आ गई थी। इसी वजह से पति ने खुदकुशी कर ली। घटना इज्जतनगर क्षेत्र के गांव पहाड़गंज में मंगलवार सुबह दस बजे हुई।
यूपी के बरेली में एक पति ने पत्नी से विवाद होने के बाद फेसबुक पर लाइव आकर अपने कमरे में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। उसके सुसाइड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराकर परिवार वालों को सौंप दिया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार इज्जतनगर के गांव पहाड़गंज निवासी 27 वर्षीय सनी कुमार उर्फ राहुल अपनी पत्नी काजल और तीन बच्चों के साथ हल्द्वानी में रहकर मजदूरी करता था। सनी के साले आकाश ने बताया कि शक के चलते उनकी बहन और बहनोई में अक्सर विवाद होता था। इस वजह से दो दिन पहले उनकी बहन काजल बारादरी के मोहल्ला कटरा चांद खां में अपने चाचा सूरज के पास आ गई।
उसके बाद सनी भी बरेली आ गया और पत्नी से फोन पर बात कर चलने को कहा। मगर फोन पर भी दोनों के बीच लगातार विवाद हो रहा था। इसके चलते ही मंगलवार सुबह करीब दस बजे सनी ने अपने घर में ही फेसबुक पर लाइव आकर खुदकुशी कर ली।
सुसाइड के दौरान पत्नी करती रही फोन
सनी के लाइव आने के दौरान उसकी पत्नी काजल लगातार फोन करती रही लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। वीडियो में फोन की घंटी लगातार सुनाई दे रही है। उसके परिवार में पत्नी काजल और तीन बच्चे हैं। इंस्पेक्टर सुरेश चंद्र गौतम ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन को सौंप दिया है।
4.21 मिनट का वीडियो हो रहा वायरल
सनी कुमार उर्फ राहुल के खुदकुशी करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 4.21 मिनट के इस वीडियो में दिख रहा है कि सनी फंदा बनाने के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। एक बार उसने फंदा गले पर कसा लेकिन वह खुल गया। इसके बाद उसने दोबारा कई गांठें बांधकर फंदा बनाया और गले में डालकर लटक गया।
पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जा रही है। वायरल हुई सुसाइड वीडियो का भी संज्ञान लिया गया है। मामले में पुलिस ने जांच शुरू की है और आगे की कार्रवाई जल्द की जाएगी। शव परिवार को सौंपा गया है। परिवार ने इसे पति पत्नी के बीच का विवाद बताया है। महिला के परिवार ने भी बयान दिया है कि दोनों के बीच आए-दिन झगड़ा होता था।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें