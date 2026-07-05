पत्नी से प्रताड़ित होकर युवक ने दी जान, दो वीडियो और तीन पेज के सुसाइड नोट में बताई आपबीती

बरेली में पत्नी से प्रताड़ित होकर युवक ने जान दे दी। युवक ने दो वीडियो और तीन पेज के सुसाइड नोट में आपबीती बताई। उसका कहना है कि प्लानिंग के साथ महिला ने उससे शादी की और उसे प्रताड़ित किया।

यूपी के बरेली में पत्नी और ससुराल वालों से प्रताड़ित नर्सिंग असिस्टेंट को सुभाषनगर पुलिस से मदद नहीं मिली तो उसने जहर खाकर जान दे दी । मामले की जांच को एसपी सिटी के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई है। सुभाषनगर में बालाजी मंदिर के पास रहने वाले 40 वर्षीय कुलदीप गोस्वामी निजी अस्पताल में नर्सिंग असिस्टेंट थे। पहली पत्नी दयावती से तलाक के बाद कुलदीप ने कैंट में सदर बाजार की गुंजन उर्फ गुंजा कुमारी से दूसरी शादी की।

कुलदीप के पिता सत्यपाल का आरोप है कि गुंजा ने षडयंत्र के तहत शादी की और उनके घर से जेवर व रुपये चोरी कर मायके पहुंचाना शुरू कर दिया। इस पर विवाद शुरू हुआ तो गुंजा ने एक जुलाई को महिला थाने में दहेज उत्पीड़न व फिर तीन जुलाई को सुभाषनगर थाने में उनके छोटे बेटे पर दूसरी रिपोर्ट दर्ज करा दी। कुलदीप की शिकायत पर सुनवाई नहीं हुई। उसके भाई का चालान कर दिया गया। आरोप है कि शुक्रवार रात गुंजा, उसकी बहन रीना, भाई अमित व बहनोई सतीश ने कुलदीप को घर बुला प्रताड़ित किया। इससे आहत कुलदीप ने जहर खा लिया तो आरोपियों ने बेहोशी की हालत में उसे मुख्य डाकघर के पास फेंक दिया।

तीन दिन में दो मुकदमे, दरोगा ने अपने हाथ से लिखी तहरीर नर्सिंग असिस्टेंट कुलदीप के परिवार वालों का आरोप है कि दूसरी पत्नी गुंजा ने षडयंत्र के तहत उसे जाल में फंसाया और शादी के बाद ही ससुराल से नकदी-जेवर मायके पहुंचाने लगी। चोरी पकड़ी गई तो दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा दिया। गुंजा के भाई ने कुलदीप के छोटे भाई की पत्नी से अभद्रता की लेकिन सुभाषनगर पुलिस ने उन लोगों की रिपोर्ट के बजाय गुंजा की ओर से कार्रवाई की। आरोप है कि 30 हजार रुपये न देने पर करगैना चौकी इंचार्ज रविंद्र ने कुलदीप की रिपोर्ट नहीं लिखी, जबकि गुंजा की तहरीर उसने अपने हाथ से लिखी। कुलदीप ने यह सारी बातें अपने सुसाइड नोट और वीडियो में भी कही हैं।

कुलदीप के पिता सत्यपाल गोस्वामी ने बताया कि 15 वर्ष पूर्व उसकी शादी दयावती से हुई थी। उनका 13 वर्ष का बेटा उत्कर्ष है, जो पिता के साथ रहता है। दयावती लंबे समय से मायके में थी और कुलदीप पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा करा रखा था। करीब तीन महीने पूर्व दोनों में समझौता हो गया और ढाई लाख रुपये लेकर तलाक हो गया। वहीं, कुलदीप ने खुदकुशी से पहले मोबाइल में रिकॉर्ड किए अपने वीडियो में कहा है कि तलाक के बाद ही गुंजा ने षडयंत्र के तहत उनसे शादी कर ली। इसके बाद उसके घर से नकदी और जेवर गायब होने लगे। उसने अपनी पत्नी गुंजा पर शक किया तो उसने उनके छोटे भाई पर आरोप लगा दिया। इसके बाद उनके घर से 70 हजार रुपये फिर से गायब हो गए, जो गुंजा के घरवालों के खाते में मिले और उसकी रसीद मिलने पर झगड़ा हो गया। इस पर गुंजा ने महिला थाने में एक जुलाई को उन लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज करा दी।

दो वीडियो, तीन पेज के सुसाइड नोट में आपबीती कुलदीप के खुदकुशी करने के दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इनमें एक दस सेकेंड और दूसरा चार मिनट 21 सेकेंड का है। इन दोनों वीडियो में कुलदीप ने पूरी आपबीती बताई है और पत्नी व ससुराल वालों को मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए फांसी की सजा देने के मांग की है। उन्होंने सुभाषनगर पुलिस पर भी कार्रवाई न करने और रिश्वत मांगने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कार से मिले तीन पन्नों के सुसाइड नोट में भी यही सारी बातें लिखी हैं।

पिता बोले, पुलिस सुन लेती तो बच जाता बेटा कुलदीप के पिता सत्यपाल का कहना है कि गुंजा और उसके मायके वालों ने उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया। उनके बेटे को प्रताड़ित किया गया लेकिन सुभाषनगर पुलिस ने सुनवाई नहीं की। तीन दिन में उन लोगों पर दो मुकदमे दर्ज कर दिए गए। अगर पुलिस निष्पक्ष होकर जांच और कार्रवाई करती तो उनके बेटे की जान नहीं जाती।