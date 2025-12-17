Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Man Begged Money to get Son Dead Body From hospital Stopped after unpaid bills
पैसे नहीं भरने पर अस्पताल ने बेटे का शव रोका, पिता ने सड़क किनारे मांगी भीख

पैसे नहीं भरने पर अस्पताल ने बेटे का शव रोका, पिता ने सड़क किनारे मांगी भीख

संक्षेप:

यूपी के बरेली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक युवक की मौत के बाद उसके पिता को सड़क किनारे भीख मांगनी पड़ी जिससे की वो अस्पताल के पैसे चुकाकर बेटे का शव ले जा सकें। घटना पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल की है।

Dec 17, 2025 01:55 pm ISTSrishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई। एक युवक की मौत के बाद उसके पिता को सड़क किनारे भीख मांगनी पड़ी जिससे की वो अस्पताल के पैसे चुकाकर बेटे का शव ले जा सकें। घटना पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल की है। अस्पताल में इलाज के दौरान घायल युवक की मौत के बाद हंगामा हो गया। परिजनों का आरोप है कि 2.5 लाख रुपये देने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने 2.5 लाख रुपये और मांगे। रुपये नहीं होने पर अस्पताल के स्टाफ ने शव देने से इंकार कर दिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें कि मृतक के पिता का भीख मांगते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो इज्जतनगर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों पक्षों में सुलह कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। बदायूं के हजरतपुर के नगरिया कला निवासी श्यामलाल का बेटा धर्मवीर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। परिजनों ने उसे पीलीभीत बाईपास स्थित निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। अस्पताल में 16 दिन इलाज के बाद उसने दम तोड़ दिया।

ये भी पढ़ें:यातायात नियमों के बहाने दी इस्लामिक शिक्षा, ट्रैफिक टीएसआई लाइन हाजिर

घरवालों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने 2.5 लाख रुपये की मांग करते हुए शव देने से इंकार कर दिया। इसी बीच सोशल मीडिया पर श्यामलाल का एक वीडियो वायरल हो गया जिसमें वह लोगों से भीख मांग रहा था। इज्जतनगर पुलिस को सूचना मिली तो वह निजी अस्पताल पहुंची। जांच में पता चला कि वायरल वीडियो बदायूं के नगरिया कला गांव का है। पुलिस ने अस्पताल प्रबंधन और मृतक के घरवालों से बातचीत कर मामला शांत कराया। शव का पंचायतनामा कर परिजनों को सौंप दिया।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareilly News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |