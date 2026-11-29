सगे भाई ने दो साल तक बहन से किया रेप, परिवार को बताया तो घर में कर लिया कैद
बरेली में किराए के मकान में रहने वाले सगे भाई ने दो साल तक बहन से रेप किया। लड़की ने परेशान होकर परिवार को बताया तो उसे घर में कैंद कर लिया गया। लड़की ने भागकर पुलिस को मामले में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
बरेली, मुख्य संवाददाता। यूपी के बरेली में किराये पर साथ रहने वाले सगे भाई ने दो साल तक बहन का शारीरिक शोषण कर रेप किया। युवती ने इसका वीडियो बनाकर परिवार वालों से शिकायत की तो उसे घर में ही कैद कर दिया गया। इस पर युवती ने घर से भागकर थाना बारादरी में रिपोर्ट लिखाई। युवती की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार बदायूं में दातागंज थानाक्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय युवती ने पुलिस को बताया कि वह वर्ष 2022 में जीएनएम की पढ़ाई के लिए बरेली आई थी और बारादरी क्षेत्र में अपने बड़े भाई के साथ किराये पर रहने लगी।
युवती का आरोप है कि पिछले दो साल से भाई उसका शारीरिक शोषण कर रहा है और शिकायत करने पर खुदकुशी करने की धमकी देता है। कहता है कि इसके सदमे में माता-पिता भी मर जाएंगे और फिर कोई उससे शादी नहीं करेगा। इससे डरकर वह चुप हो गई और परिवार वालों को इस बारे में जानकारी दी तो उन लोगों ने भरोसा नहीं किया।
वीडियो बनाया तो घर में कर लिया कैद
युवती ने पुलिस को बताया कि भाई की करतूत उजागर करने के लिए उसने 17 सितंबर को चुपके से वीडियो बना लिया। यह वीडियो घर में दिखाया तो उसे चुप करके घर में ही रोक लिया गया। उसने सैलेरी के लिए बरेली आने को कहा तो मना कर दिया गया। इस पर वह घर से भाग निकली और थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई। इंस्पेक्टर बारादरी बिजेंद्र सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लड़की ने कहा कि भाई ने उसका रेप करने के बाद उसे कई बार धमकाया और अपनी जान लेने की भी धमकी दी। माता-पिता के नाम पर आरोपी अपनी बहन को डराता रहा और दो साल तक उसका रेप करता रहा। बहन ने अपने घर में इस बारे में कई बार बताया लेकिन पहले उसकी बात मानी नहीं गई और बाद में सबूत के तौर पर वीडियो दिखाई तो उसे घर में कैद कर लिया गया।
लड़की ने कहा कि बमुश्किम वो घर से भागी और पुलिस को अपने भाई के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने लड़की की शिकायत के आधार पर मामले में जांच शुरू की। लड़की का मेडिकल करवाया गया और आरोपी को पकड़ लिया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें