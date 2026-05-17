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पड़ोसन ने बात करना किया बंद तो गुस्से में किया दंपति और दो बच्चों पर एसिड अटैक, चारों झुलसे

Srishti Kunj संवाददाता, बरेली
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यूपी के बरेली में महिला ने पड़ोसी युवक से बात करना बंद किया तो उसने पूरे परिवार पर सोते समय तेजाब फेंक दिया। इस घटना में दंपति और उनके दोनों बच्चे तेजाब की चपेट में आकर झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। 

पड़ोसन ने बात करना किया बंद तो गुस्से में किया दंपति और दो बच्चों पर एसिड अटैक, चारों झुलसे

यूपी के बरेली में महिला ने पड़ोसी युवक से बात करना बंद किया तो उसने पूरे परिवार पर सोते समय तेजाब फेंक दिया। इस घटना में दंपति और उनके दोनों बच्चे तेजाब की चपेट में आकर झुलस गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। महिला की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है।

शेरगढ़ के मोहल्ला डूंगरपुर में रहने वाले हरप्रसाद, अपनी पत्नी और चार वर्षीय व दो वर्षीय बेटों के साथ शुक्रवार रात आंगन में सो रहे थे। उन लोगों ने दो चारपाइयों को जोड़कर उन पर मच्छरदानी लगा रखी थी। शनिवार सुबह करीब चार बजे पड़ोस में रहने वाला उमेश कश्यप छत के रास्ते घर में घुस आया और उनके ऊपर तेजाब डाल दिया। तेजाब पड़ते ही मच्छरदानी का बड़ा हिस्सा जल गया और उसकी चपेट में दंपति व दोनों बच्चे झुलस गए।

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शोर मचाने पर आरोपी वहां से भाग निकला। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और चारों घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भिजवाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले में हरप्रसाद की पत्नी ने उमेश कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उनका कहना है कि वह पहले उमेश से बातचीत करती थी। मगर कुछ समय से उन्होंने बात करना बंद कर दिया था, जिसके चलते उसने चारों लोगों पर तेजाब से हमला किया है।

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महिला के बात न करने से गुस्से में था उमेश

एसिड अटैक की घटना के बाद शेरगढ़ पुलिस ने हर प्रसाद के घर को सील कर दिया। फोरेंसिक टीम के वहां पहुंचने के बाद घर में दोबारा जांच करके वहां पड़ी एसिड की खाली बोतल बरामद की गई। साथ ही साक्ष्य के रूप में बिस्तर और मच्छरदानी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस की पूछताछ में हरप्रसाद की पत्नी ने बताया कि वह कई साल से उमेश कश्यप से बातचीत करती थी।

इस वजह से उसकी बदनामी होने लगी और घर में क्लेश होने लगा तो उसने बात करना बंद कर दिया। इससे उमेश बौखलाया हुआ था और उसे धमकी दे रहा था। शुक्रवार रात वे लोग आंगन में सो रहे थे तो उमेश कश्यप छत के रास्ते पहुंचा और बोतल में भरा तेजाब उन लोगों पर फेंककर घायल कर दिया। दंपति और दोनों बच्चों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है।

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बैटरी वाला तेजाब होने की आशंका

पुलिस के मुताबिक दंपति और बच्चों पर जिस बोतल से तेजाब फेंका था, उसे पुलिस ने मौकेसे बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि वह बोतल बैटरी में डालने वाले तेजाब की है। इस तेजाब की तीव्रता कम होती है, जिसके कारण वे लोग गंभीर रूप से नहीं झुलसे हैं।

पांच बच्चों का पिता है आरोपी

आरोपी उमेश कश्यप पांच बच्चों का पिता है। उसकी तीन पुत्री व दो पुत्र हैं। बड़ी पुत्री 12 साल की है। आरोपी की पत्नी ने शुक्रवार को एक पुत्री को जन्म दिया है। इस घटना के बाद उसके परिवार के लोग भी गहरे सदमे में हैं।

एसपी नॉर्थ मुकेश चंद्र मिश्र ने बताया महिला की तहरीर के आधार पर पड़ोस में रहने वाले उमेश कश्यप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। उसकी गिरफ्तारी के लिए दो टीमें गठित की गई हैं, जो संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं। जल्दी ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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