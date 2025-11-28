Hindustan Hindi News
खेत में मिली लंबी चोटी ने अपहरण केस को बनाया हत्याकांड, 11 महीने पहले गायब हुई थी लड़की

यूपी के बरेली में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का केस अब हत्याकांड में बदल गया है। दरअसल, खेत में मिली एक चोटी से लिए सैंपल उसकी मां के डीएनए से मिलने के बाद केस को हत्या के केस में बदला गया है। लड़की का शव अभी तक नहीं मिला है।

Fri, 28 Nov 2025 10:05 AMSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, बरेली
यूपी के बरेली में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का केस अब हत्याकांड में बदल गया है। दरअसल, खेत में मिली एक चोटी से लिए सैंपल उसकी मां के डीएनए से मिलने के बाद केस को हत्या के केस में बदला गया है। बताया जा रहा है कि बरेली में अपने घर से गायब हुई 16 साल की लड़की के गायब होने के 11 महीने बाद अब पुलिस ने इस मामले को हत्या में बदल दिया है। दरअसल, फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि गन्ने के खेत से बरामद हुई चोटी उसी की थी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि लड़की का शव अभी तक नहीं मिला है।

गौरतलब हो कि क्योलड़िया इलाके के सुतवान पट्टी गांव की रहने वाली यह किशोरी 8 जनवरी को लापता हो गई थी। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि वह एक रात पहले 2.5 लाख रुपये नकद, आधा तोला सोना और अपना मोबाइल फोन लेकर गायब हो गई थी। उस समय पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और लड़की को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन महीनों की खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। गांव की सीमा में उसका फोन बंद हो गया और फिर कभी चालू नहीं हुआ।

14 सितंबर को पुलिस को एक बड़ी सफलता तब मिली जब एक गन्ने के खेत के पास जंगल के रास्ते में सिर से उखड़े बालों की एक लंबी चोटी मिली। उसके परिवार द्वारा बताए गए विवरण से मेल खाता एक सलवार सूट भी बरामद किया गया। सामान को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया और इस हफ़्ते डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की कि बाल लड़की की मां से मेल खाते हैं। एसपी (उत्तर) मुकेश मिश्रा ने गुरुवार को कहा कि डीएनए मिलान के बाद, गुमशुदगी के मामले को हत्या के मामले में बदल दिया गया है। जाँच तेज कर दी गई है। पुलिस अब गवाहों के बयानों की फिर से जांच कर रही है, पहले मिली तकनीकी जानकारियों की समीक्षा कर रही है और लड़की की हत्या के कारणों का पता लगाने के लिए संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर रही है।

