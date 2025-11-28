खेत में मिली लंबी चोटी ने अपहरण केस को बनाया हत्याकांड, 11 महीने पहले गायब हुई थी लड़की

संक्षेप: यूपी के बरेली में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का केस अब हत्याकांड में बदल गया है। दरअसल, खेत में मिली एक चोटी से लिए सैंपल उसकी मां के डीएनए से मिलने के बाद केस को हत्या के केस में बदला गया है। लड़की का शव अभी तक नहीं मिला है।

यूपी के बरेली में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का केस अब हत्याकांड में बदल गया है। दरअसल, खेत में मिली एक चोटी से लिए सैंपल उसकी मां के डीएनए से मिलने के बाद केस को हत्या के केस में बदला गया है। बताया जा रहा है कि बरेली में अपने घर से गायब हुई 16 साल की लड़की के गायब होने के 11 महीने बाद अब पुलिस ने इस मामले को हत्या में बदल दिया है। दरअसल, फोरेंसिक रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि गन्ने के खेत से बरामद हुई चोटी उसी की थी। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि लड़की का शव अभी तक नहीं मिला है।

गौरतलब हो कि क्योलड़िया इलाके के सुतवान पट्टी गांव की रहने वाली यह किशोरी 8 जनवरी को लापता हो गई थी। उसके पिता ने पुलिस को बताया कि वह एक रात पहले 2.5 लाख रुपये नकद, आधा तोला सोना और अपना मोबाइल फोन लेकर गायब हो गई थी। उस समय पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज किया और लड़की को खोजना शुरू कर दिया। लेकिन महीनों की खोजबीन के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। गांव की सीमा में उसका फोन बंद हो गया और फिर कभी चालू नहीं हुआ।