Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Bareilly Lilaur Jheel Family Train to start From 28 October with many services
यूपी के इस शहर में 28 अक्टूबर से चलेगी फैमिली ट्रेन, ये मिलेंगी सुविधाएं

यूपी के इस शहर में 28 अक्टूबर से चलेगी फैमिली ट्रेन, ये मिलेंगी सुविधाएं

संक्षेप: यूपी के बरेली में महाभारत कालीन लीलौर झील देखने आने वाले पर्यटकों को आकर्षक ट्रेन लुभाएगी। झील के किनारे छठ के दिन 28 अक्तूबर से फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। पांच बोगी वाली रंग-बिरंगी ट्रेन में कार्टून कैरेक्टर और पशु-पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं।

Sun, 26 Oct 2025 01:55 PMSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
share Share
Follow Us on

यूपी के बरेली में महाभारत कालीन लीलौर झील देखने आने वाले पर्यटकों को आकर्षक ट्रेन लुभाएगी। झील के किनारे छठ के दिन 28 अक्तूबर से फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। पांच बोगी वाली रंग-बिरंगी ट्रेन में कार्टून कैरेक्टर और पशु-पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। आंवला तहसील में 52 हेक्टेयर में फैली लिलौर झील का पर्यावरण के साथ-साथ पौराणिक महत्व है।

मान्यता है कि पांडव और यक्ष के संवाद की यह झील साक्षी रही है। प्राकृतिक जलस्रोत बंद हो जाने के कारण झील दम तोड़ती चली गई। प्रशासन इस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। 15 अगस्त को झील में नौका विहार की शुरुआत हुई थी। झील में पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगाया गया है। वाटर लेवल बरकरार रखने के लिए लगातार काम चल रहा है।

ये भी पढ़ें:किशोरी को बंधक बनाकर प्रधान के बेटे ने किया रेप, हत्या की धमकी देकर करवाया चुप

अब 28 अक्तूबर से झील के किनारे पांच बोगी वाली आकर्षक फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। मल्टीकलर ट्रेन में कार्टून कैरेक्टर के साथ ही पशु-पक्षियों के भी चित्र बनाए गए हैं। ट्रेन चलने के साथ ही झील के किनारे पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच, शेड आदि के साथ्व् ही पेयजल, प्रसाधन आदि की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

गेस्ट हाउस की कार्ययोजना

पांडव-यक्ष संवाद की साक्षी लीलौर झील के पास एक गेस्ट हाउस का निर्माण होना है। योजना है कि बाहर से आने वाले पयर्टकों के लिए झील के किनारे रुकने की पूरी व्यवस्था हो। कैंटीन का निर्माण भी इसी उद्देश्य से कराया जा रहा है। पिछले दिनों बैठक में डीएम ने अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए थे।

डीएम, अविनाश सिंह ने कहा कि लीलौर झील को पर्यटन के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। 28 अक्तूबर को झील के किनारे फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू होगा। अन्य सुविधाए व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Bareily News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |