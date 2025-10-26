यूपी के इस शहर में 28 अक्टूबर से चलेगी फैमिली ट्रेन, ये मिलेंगी सुविधाएं

संक्षेप: यूपी के बरेली में महाभारत कालीन लीलौर झील देखने आने वाले पर्यटकों को आकर्षक ट्रेन लुभाएगी। झील के किनारे छठ के दिन 28 अक्तूबर से फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। पांच बोगी वाली रंग-बिरंगी ट्रेन में कार्टून कैरेक्टर और पशु-पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं।

यूपी के बरेली में महाभारत कालीन लीलौर झील देखने आने वाले पर्यटकों को आकर्षक ट्रेन लुभाएगी। झील के किनारे छठ के दिन 28 अक्तूबर से फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। पांच बोगी वाली रंग-बिरंगी ट्रेन में कार्टून कैरेक्टर और पशु-पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं। आंवला तहसील में 52 हेक्टेयर में फैली लिलौर झील का पर्यावरण के साथ-साथ पौराणिक महत्व है।

मान्यता है कि पांडव और यक्ष के संवाद की यह झील साक्षी रही है। प्राकृतिक जलस्रोत बंद हो जाने के कारण झील दम तोड़ती चली गई। प्रशासन इस झील को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रहा है। 15 अगस्त को झील में नौका विहार की शुरुआत हुई थी। झील में पानी की आपूर्ति के लिए ट्यूबवेल लगाया गया है। वाटर लेवल बरकरार रखने के लिए लगातार काम चल रहा है।

अब 28 अक्तूबर से झील के किनारे पांच बोगी वाली आकर्षक फैमिली ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। मल्टीकलर ट्रेन में कार्टून कैरेक्टर के साथ ही पशु-पक्षियों के भी चित्र बनाए गए हैं। ट्रेन चलने के साथ ही झील के किनारे पर्यटकों के लिए अन्य सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। पर्यटकों के बैठने के लिए बेंच, शेड आदि के साथ्व् ही पेयजल, प्रसाधन आदि की भी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

गेस्ट हाउस की कार्ययोजना पांडव-यक्ष संवाद की साक्षी लीलौर झील के पास एक गेस्ट हाउस का निर्माण होना है। योजना है कि बाहर से आने वाले पयर्टकों के लिए झील के किनारे रुकने की पूरी व्यवस्था हो। कैंटीन का निर्माण भी इसी उद्देश्य से कराया जा रहा है। पिछले दिनों बैठक में डीएम ने अधिकारियों को इसके निर्देश भी दिए थे।