लग्जरी कार वाले कैनविज ग्रुप के एचीवर्स बिछाते ठगी का जाल, लोगों को 18 साल से फंसा रहे

Dec 15, 2025 01:05 pm ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
कैनविज समूह ने लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए एचीवर्स का मायाजाल फैला रखा था। ग्रुप की वेबसाइट पर इनके बारे में सारी जानकारी मौजूद हैं। निवेश के जरिये मुनाफे का झांसा देकर यह ग्रुप लोगों को रियल एस्टेट, विदेशों में होली डे पैकेज और लग्जरी कार समेत तमाम तरह के लुभावने सपने दिखाकर चूना लगाता था। इसका भंडाफोड़ होने के बाद ग्रुप का एमडी कन्हैया गुलाटी समेत उसके परिवार के सभी सदस्य अंडरग्राउंड हो गए हैं।

कन्हैया गुलाटी के कैनविज ग्रुप ने करीब 18 साल से ठगी का मकड़जाल फैला रखा था। लोगों को ठगी का शिकार बनाने के लिए कैनविज इंडस्ट्रीज, कैनविज रिजॉर्ट मोटेल, कैनविज इंफ्रा इंडिया, कैनविज डेवलपर्स एंड इंफ्रास्टक्चर्स, कैनविज स्टोर समेत कई तरह की कंपनियां बनाकर लोगों को निवेश के जरिये मुनाफे के झांसे दिखाए जाते थे।

कुछ साल पहले इस ग्रुप के खिलाफ शिकायतें हुईं तो समझौता कर उन्हें निपटा लिया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। मगर इसके बाद यह ग्रुप और तेजी से ठगी के धंधे में उतर गया। हाल ही में बरेली में आठ रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस की टीम अब इस ग्रुप के पीछे पड़ी है और गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है।

अंडरग्राउंड हुए शहर के तमाम एचीवर

बरेली में भी कैनविज ग्रुप के कई एचीवर मौजूद हैं। कुछ समय पहले तक आए दिन ये लोग विदेश यात्रा और लग्जरी कारें खरीदने का फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर कैनविज के जयकारे लगाते थे। मगर ठगी का भंडाफोड़ होने के बाद इनमें से तमाम एचीवर गायब हो चुके हैं। कुछ ने सोशल मीडिया प्रोफाइल लॉक कर दी है तो कुछ ने कैनविज से जुड़ी जानकारी डिलीट कर दी है। पुलिस इन पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है।

लोगों की रकम से विदेशों में किया निवेश, खोले स्टोर

कैनविज ग्रुप की ओर से तमाम शहरों में स्टोर भी खोले गए। स्टोर भी किसी एचीवर को दिया गया लेकिन वहां उत्पाद कैनविज की कंपनी के बिकते थे। कहा जाता है कि निवेशकों की रकम से कंपनी के लोग ये उत्पाद बनाकर यहां बिक्री कराकर मुनाफा कमाते थे।चर्चा है कि कैनविज के एमडी कन्हैया गुलाटी ने विदेशों में भी निवेश किया है।

कन्हैया गुलाटी के बनाए एचीवर बुनते थे ठगी का जाल

लोगों से निवेश कराने के लिए इस कंपनी ने तमाम एजेंट्स बना रखे थे, जो समाज के प्रभावशाली लोग होते थे। इनमें शिक्षक या ऐसे लोग शामिल थे, जिनका समाज के तमाम लोगों से संपर्क होता था। इन्हें प्रोत्साहित कर ठगी का मकड़जाल फैलाने के लिए उन्हें लग्जरी गाड़ियां उपहार के रूप में दी जाती थीं, जिसमें कुछ भुगतान कंपनी से भी दिया जाता था। कुछ लोगों को विदेश में हवाई यात्रा के साथ होली-डे पैकेज दिए जाते थे। इन लोगों को एचीवर की संज्ञा दी जाती थी। कैनविज की बेवसाइट पर ऐसे तमाम लोगों की जानकारी मौजूद है, जो लोगों को ठगी का शिकार बनाने में अहम भूमिका निभाते थे।

