UP Bareilly Kanhaiya Gulati Kanwhizz looted 800 crore via KM Associates
यूपी में केएम एसोसिएट के जरिए कैनविज ने ठगे 800 करोड़, दिखाते थे करोड़पति बनाने का सपना

संक्षेप:

कैनविज चिटफंड कंपनी फरार होने के बाद निवेशकों के सपने बिखर चुके हैं और हर दिन नये मामले दर्ज हो रहे हैं। अब शाहजहांपुर निवासी व्यक्ति ने कैनविज ग्रुप के एमडी कन्हैया गुलाटी पर परिवार समेत थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

Dec 24, 2025 11:02 am ISTSrishti Kunj मुख्य संवाददाता, बरेली
कैनविज चिटफंड कंपनी फरार होने के बाद निवेशकों के सपने बिखर चुके हैं और हर दिन नये मामले दर्ज हो रहे हैं। अब शाहजहांपुर निवासी व्यक्ति ने कैनविज ग्रुप के एमडी कन्हैया गुलाटी पर परिवार समेत थाना बारादरी में रिपोर्ट दर्ज कराई है। इसमें कैनविज ग्रुप पर केएम एसोसिएट के जरिये करीब 800 करोड़ रुपये की ठगी का आरोप लगाया गया है।

यह रिपोर्ट शाहजहांपुर में बंडा कस्बे के मोहल्ला पटेलनगर निवासी वीरेंद्र प्रताप वर्मा ने कैनविज के एमडी शाहदाना निवासी कन्हैया गुलाटी, उसकी पत्नी राधिका गुलाटी, मां मधु गुलाटी, बेटा गोपाल गुलाटी और पीलीभीत में गौहनिया चौराहा सुरभि कॉलोनी निवासी पत्नी के भाई आशीष महाजन के खिलाफ दर्ज कराई है। उनका कहना है कि कैनविज नाम से ठगी करने के लिए इस गैंग ने कई कंपनियां बनाईं, जिनमें से एक केएम एसोसिएट है।

इसमें योजनाबद्ध तरीके से लोगों से मुनाफा कराने का झांसा देकर करीब 800 करोड़ रुपये की ठगी की गई। इनमें से करीब पांच करोड़ रुपये शेयर ट्रेडिंग के जरिये मुनाफे का झांसा देकर नगर पंचायत क्षेत्र बंडा में ठगे गए हैं। अब यह ग्रुप निवेशकों को पैसा वापस नहीं कर रहा है और बरेली छोड़कर फरार हो चुका है। उन्होंने आरोपियों पर कार्रवाई कर निवेशकों की गाढ़ी कमाई वापस कराने की मांग की है।

करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर गुलाटी ने की ठगी

आठ सौ करोड़ की ठगी की रिपोर्ट लिखाने वाले बंडा के वीरेंद्र प्रताप वर्मा ने ठगी के पूरे तरीके की पुलिस को जानकारी दी है। उनका कहना है कि केएम एसोसिएट के जरिये शेयर एवं फॉरेक्स ट्रेडिंग के नाम पर करोड़पति बनाने का सपना दिखाकर निवेशकों से ठगी की गई। वीरेंद्र वर्मा ने रिपोर्ट में लिखाया है कि कन्हैया गुलाटी ने कई कंपनियां बनाकर पिरामिड स्कीमों के माध्यम से लोगों को झूठे आश्वासन देकर ठगा।

घर-घर एजेंट भेज व सेमिनार करके यह ठगी की गई। कैनविज सेल्स एंड मार्केटिंग के जरिये केएम एसोसिएट बनाया, जिसका ऑफिस पीलीभीत बाईपास पर आशुतोष सिटी में था। वहां जून 2022 में एक स्कीम लांच कर बताया कि केएम एसोसिएट शेयर एवं फॉरेक्स ट्रेडिंग करती है। निवेशकों को पांच प्रतिशत टीडीएस काटकर 20 महीने तक हर महीने पांच प्रतिशत ब्याज मिलेगा और 22वें महीने मूलधन वापस मिल जाएगा।

एक लाख तक निवेश पर भरोसे के लिए पोस्ट डेटेड चेक दिया। पांच लाख और उससे ज्यादा निवेश पर जमीन का एग्रीमेंट दिया गया। इसके चलते हजारों लोगों ने 25 हजार से लेकर 25 लाख तक निवेश किए। मगर कुछ महीने बाद ब्याज मिलना बंद हो गया, जिन खातों के चेक दिए गए, उनमें रकम ही नहीं है। इस तरह कंपनी निवेशकों से करीब 800 करोड़ रुपये लेकर फरार हो गई। इनमें से करीब पांच करोड़ रुपये बंडा के लोगों से निवेश कराकर ठगे गए।

लोन लेकर किया निवेश

वीरेंद्र का कहना है कि मुनाफे के चक्कर में लोगों ने मकान गिरवीं रखकर, क्रॉप लोन लेकर या अन्य कर्जा करके निवेश किया। अब उनकी किस्तें टूट रही हैं और बैंकों के नोटिस आ रहे हैं। हजारों परिवारों का जीवन खतरे में है और लोग आत्महत्या करने को मजबूर हो गए हैं। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि सभी शिकायतों पर जांच कराकर रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है और जांच के लिए एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है।

तीन प्रदेशों में केस दर्ज हैं

पुलिस के मुताबिक कैनविज ग्रुप के एमडी कन्हैया गुलाटी व पदाधिकारियों पर यूपी, बिहार व छत्तीसगढ़ में 36 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें से बरेली के प्रेमनगर, सुभाषनगर, बारादरी, फरीदपुर, नवाबगंज और फतेहगंज पश्चिमी में 30 मुकदमे हैं, जिनमें 17 हाल ही में दर्ज हुए हैं। अयोध्या व कासगंज में एक-एक और शाहजहांपुर में दो मुकदमे हैं। झारखंड में रांची के थाना अरगोरा व बिहार में बेरोह के थाना नगर में एक-एक मुकदमा दर्ज है।

सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं।
