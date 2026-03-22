पांच सौ रुपये के विवाद में पत्नी को मारी गोली, घायल करके खुद फरार हो गया पति

यूपी के बरेली में शीशगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। पांच सौ रुपये के हिसाब-किताब को लेकर कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली महिला के कंधे पर लगी, जिसके बाद पति वहां से फरार हो गया।

यूपी के बरेली में शीशगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। पांच सौ रुपये के हिसाब-किताब को लेकर कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली महिला के कंधे पर लगी, जिसके बाद पति वहां से फरार हो गया। समय पर महिला के भाई ने वहां पहुंच बहन को अस्पताल भेजा। महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव कल्यानपुर में शनिवार सुबह करीब 9:00 बजे निशा अपनी ससुराल में ईद की तैयारियां कर रही थी। इसी दौरान उसका शौहर राशिद घर पहुंचा और तमंचा से फायर कर दिया। दोनों के बीच 500 रुपये के हिसाब को लेकर विवाद था। गोली निशा के बाएं कंधे में लगी और वह घायल होकर वहीं गिर पड़ी। निशा के शोर मचाने पर पड़ोस में ही रहने वाले उसके भाई मोनिश वहां पहुंचे तो राशिद हाथ में तमंचा लेकर वहां से भाग रहा था। उन्होंने घायल निशा को ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

इस मामले में निशा के भाई मोनिश की तहरीर पर निशा के पति राशिद के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पति राशिद ने निशा को पांच सौ रुपये दिए थे। उसने कहा था कि दूध का हिसाब करके बाकी रुपये वापस कर दे। इन्हीं रुपयों के हिसाब-किताब को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राशिद ने तमंचे से गोली मारकर उसे घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, आरोपी पति अभी फरार है।