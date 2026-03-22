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पांच सौ रुपये के विवाद में पत्नी को मारी गोली, घायल करके खुद फरार हो गया पति

Mar 22, 2026 01:18 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, बरेली
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यूपी के बरेली में शीशगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। पांच सौ रुपये के हिसाब-किताब को लेकर कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली महिला के कंधे पर लगी, जिसके बाद पति वहां से फरार हो गया।

पांच सौ रुपये के विवाद में पत्नी को मारी गोली, घायल करके खुद फरार हो गया पति

यूपी के बरेली में शीशगढ़ में एक पति ने अपनी पत्नी पर गोली चला दी। पांच सौ रुपये के हिसाब-किताब को लेकर कहासुनी होने पर पति ने पत्नी को गोली मारकर घायल कर दिया। गोली महिला के कंधे पर लगी, जिसके बाद पति वहां से फरार हो गया। समय पर महिला के भाई ने वहां पहुंच बहन को अस्पताल भेजा। महिला के भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

मामले में मिली जानकारी के अनुसार गांव कल्यानपुर में शनिवार सुबह करीब 9:00 बजे निशा अपनी ससुराल में ईद की तैयारियां कर रही थी। इसी दौरान उसका शौहर राशिद घर पहुंचा और तमंचा से फायर कर दिया। दोनों के बीच 500 रुपये के हिसाब को लेकर विवाद था। गोली निशा के बाएं कंधे में लगी और वह घायल होकर वहीं गिर पड़ी। निशा के शोर मचाने पर पड़ोस में ही रहने वाले उसके भाई मोनिश वहां पहुंचे तो राशिद हाथ में तमंचा लेकर वहां से भाग रहा था। उन्होंने घायल निशा को ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इस बाद पुलिस को घटना की जानकारी दी गई।

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इस मामले में निशा के भाई मोनिश की तहरीर पर निशा के पति राशिद के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने इस मामले के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पति राशिद ने निशा को पांच सौ रुपये दिए थे। उसने कहा था कि दूध का हिसाब करके बाकी रुपये वापस कर दे। इन्हीं रुपयों के हिसाब-किताब को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राशिद ने तमंचे से गोली मारकर उसे घायल कर दिया। अस्पताल में भर्ती महिला की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं, आरोपी पति अभी फरार है।

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पुलिस का कहना है कि घायल का इलाज जारी है। महिला के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। आरोपी फरार है और उसकी अभी तलाश की जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दो टीमें बना दी गई हैं। आरोपी को पकड़कर जल्द कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, घायल को इलाज के बाद घर भेजा जाएगा। महिला के भाई की तहरीर पर शिकायत दर्ज है और मामले में जांच जारी है।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

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