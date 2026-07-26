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लड़की ने हनी ट्रैप का जाल बिछाकर किया ब्लैकमेल, पहले वसूले लाखों फिर किया रेप केस

By Srishti Kunj
मुख्य संवाददाता, मुरादाबाद
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बरेली में एक लड़की ने युवक को हनी ट्रैप का जाल बिछाकर फंसा लिया। उसे ब्लैकमेल कर लड़की ने पहले मोटी रकम वसूल ली इसके बाद उसे झूठे रेप केस में फंसा दिया और उसे धमकी देने लगी।

Honey Trap
हनी ट्रैप में फंसाकर ऐंठी मोटी रकम (प्रतीकात्मक तस्वीर)

यूपी के बरेली में हनीट्रैप में फंसाकर महिला ने एक व्यक्ति को ब्लैकमेल करके दो लाख रुपये की वसूली कर ली। पीड़ित ने थाना प्रेमनगर में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। इज्जतनगर में सैनिक कॉलोनी निवासी अभिषेक ने पुलिस को बताया कि गांधीपुरम में रामलीला ग्राउंड के पास रहने वाली अमृत कौर ने 28 अप्रैल को उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाकर थाना बारादरी में झूठी शिकायत की।हनीट्रैप में फंसाकर नकद व ऑनलाइन माध्यम से दो लाख रुपये पहले ही वसूल चुकी है।

रुपये देने से इनकार किया तो यौन शोषण के झूठे मुकदमे में फंसाने, जेल भिजवाने और परिवार को बर्बाद करने की धमकी देना शुरू कर दिया। थाना प्रेमनगर गए तो अमृत कौर और साथियों ने रुपये न देने पर जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए धमकाया। अभिषेक का कहना है कि युवती के खिलाफ थाना प्रेमनगर में पहले से भी रंगदारी का एक मुकदमा दर्ज है। इस पर उन्होंने सीओ सिटी से शिकायत कर थाना प्रेमनगर में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है।

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डीएस कॉलेज के छात्र-छात्राओं से बीएड में प्रवेश के नाम पर ठगी

अलीगढ़ में बीएड में प्रवेश दिलाने के नाम पर डीएस कॉलेज के छात्र-छात्राओं से हजारों रुपये की ठगी हो गई। आरोप है कि बुलंदशहर के एक पूर्व छात्र ने झांसे में लेकर नकद व ऑनलाइन रुपये ले लिए। लेकिन, एडमिशन नहीं हुआ, बल्कि कॉलेज की कूटरचित पे-स्लिप थमा दी गई। मामले में गांधीपार्क थाने में तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।

बरला क्षेत्र के भवीगढ़ निवासी मंजू कुशवाह डीएस डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं। उन्होंने मुकदमे में कहा है कि उनके साथ कई अन्य छात्राएं पढ़ रही हैं। सभी बीएड में प्रवेश लेना चाहते थे, जिसके लिए मुस्कान यादव के जरिये बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के लालगढ़ी निवासी नीरज पुत्र राधेश्याम से उनकी वार्ता हुई थीं। चूंकि नीरज कॉलेज का पूर्व का छात्र है। उसने कहा था कि कॉलेज में मेरी जान पहचान है। मैं तुम सभी का दाखिला बीएड में करा दूंगा। इसके लिए नीरज ने सभी छात्राओं से रुपये लिए।

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इनमें मंजू ने 791 रुपये नीरज के फोन नंबर पर व किरन प्रजापति के नाम से बारकोड पर 18,489 रुयपे अलग-अलग तिथियों में डाल दिए। इसी तरह अन्य छात्राओं से रुपये लिए गए। लेकिन, किसी का दाखिला नहीं हुआ। नीरज अब फोन भी नहीं उठा रहा है। छात्राओं ने आशंका जताई कि नीरज कॉलेज के अन्य छात्र-छात्राओं के साथ भी ठगी कर सकता है। नीरज ने सभी को एक फर्जी कूटरचित पे-स्लिप धर्म समाज कॉलेज की भी भेजी है। इंस्पेक्टर विजय सिंह ने बताया कि आरोपी नीरज, किरन प्रजापति व जतिन कुशवाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।

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इस तरह छात्राओं ने दिए रुपये

ग्रिजेश कुमारी ने 9,636 रुपये, ज्योति ने 8861 व 861 रुपये, विशाखा ने 5629 व 4000 रुपये, कविता ने 5629, 2500 व 4000 रुपये, प्रीति ने 768, 8861 रुपये, तनीषा गुप्ता ने 8861 रुपये, कृष्णा ने 10035, 768, 4000 रुपये दिए। ये रुपये नीरज, किरन प्रजापति व जतिन कुशवाह के नाम पर दिए गए बारकोडों पर भेजे गए। इसके अलावा सभी से दो-दो हजार रुपये नकद भी लिए गए।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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