शादी कर पत्नी-पत्नी की तरह रहने लगी दो सहेलियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यूपी के बरेली में शादी कर दो सहेलियां पत्नी-पत्नी की तरह रहने लगी हैं। दोनों ने अपने परिवार से खुद की जान को खतरा बताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

यूपी में दो सहेलियों ने एक-दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों पत्नी और पत्नी के रिश्ते में साथ रहने लगी हैं। हालांकि दोनों पहले से ही लिव-इन में साथ रह रही थीं। दोनों के परिवार इन शादी के खिलाफ है। ऐसे में लड़कियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की है जिसमें सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों का कहना है कि उन्हें अपने परिवारों से खतरा है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए बरेली एसपी को एक पत्र भी सौंपा है।

बाबरी थानाक्षेत्र के गांव बुटराड़ा निवासी एक युवती का बरेली की युवती के साथ समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। दोनों ही युवतियों का सोशल मीडिया पर कोर्ट मैरिज करने एवं सुरक्षा के लिए बरेली एसपी को दिए गए शिकायती पत्र की कॉपी आदि के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों का मुजफ्फरनगर में शादी होने का मैसेज भी वायरल किया जा रहा है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बुटराडी गांव में जानकारी पर पता चला कि युवती के परिवार के लोग बाहर मजदूरी को गए हैं, घर पर ताला लगा है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दोनों युवतियां प्रेम विवाह का दावा करने के साथ ही एसपी बरेली के नाम दिया गया बरेली निवासी युवती का शिकायती पत्र भी वायरल हो रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसका बुटराड़ी निवासी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करती थीं और इस साल जनवरी माह से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। वायरल वीडियो के अनुसार दोनों ने परिजनों की इच्छा के विरद्ध शादी कर ली है और अब पत्नी-पत्नी की तरह रह रही हैं। दोनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जीवनभर साथ रहने का निर्णय लिया है।

उन्होंने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। दोनों का कहना है कि वे बालिग हैं और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार रखती हैं। इस मामले गांव बुटराडी में जाकर जानकारी की गई तो पता लगा कि युवती के परिजन बाहर मजदूरी पर गए हैं, घर में ताला लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि बुटराडा की यह युवती शुरुआत से ही लड़को के लिबास में रहना पसंद करती है और बाइक भी चलाती है और अधिकतर पैंट-शर्ट में ही रहती है। कई महीनों से वह नोएडा में किसी फैक्ट्री में काम कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है।