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शादी कर पत्नी-पत्नी की तरह रहने लगी दो सहेलियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, शामली
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यूपी के बरेली में शादी कर दो सहेलियां पत्नी-पत्नी की तरह रहने लगी हैं। दोनों ने अपने परिवार से खुद की जान को खतरा बताया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।

शादी कर पत्नी-पत्नी की तरह रहने लगी दो सहेलियां, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल

यूपी में दो सहेलियों ने एक-दूसरे से शादी कर ली। शादी के बाद दोनों पत्नी और पत्नी के रिश्ते में साथ रहने लगी हैं। हालांकि दोनों पहले से ही लिव-इन में साथ रह रही थीं। दोनों के परिवार इन शादी के खिलाफ है। ऐसे में लड़कियों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल की है जिसमें सुरक्षा की गुहार लगाई है। दोनों का कहना है कि उन्हें अपने परिवारों से खतरा है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा के लिए बरेली एसपी को एक पत्र भी सौंपा है।

बाबरी थानाक्षेत्र के गांव बुटराड़ा निवासी एक युवती का बरेली की युवती के साथ समलैंगिक विवाह का मामला सामने आया है। दोनों ही युवतियों का सोशल मीडिया पर कोर्ट मैरिज करने एवं सुरक्षा के लिए बरेली एसपी को दिए गए शिकायती पत्र की कॉपी आदि के वीडियो वायरल हो रहे हैं। वायरल वीडियो में दोनों का मुजफ्फरनगर में शादी होने का मैसेज भी वायरल किया जा रहा है। हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। बुटराडी गांव में जानकारी पर पता चला कि युवती के परिवार के लोग बाहर मजदूरी को गए हैं, घर पर ताला लगा है।

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सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में दोनों युवतियां प्रेम विवाह का दावा करने के साथ ही एसपी बरेली के नाम दिया गया बरेली निवासी युवती का शिकायती पत्र भी वायरल हो रहा है। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि उसका बुटराड़ी निवासी युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियां नोएडा की एक फैक्ट्री में काम करती थीं और इस साल जनवरी माह से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थीं। वायरल वीडियो के अनुसार दोनों ने परिजनों की इच्छा के विरद्ध शादी कर ली है और अब पत्नी-पत्नी की तरह रह रही हैं। दोनों का कहना है कि उन्होंने अपनी मर्जी से जीवनभर साथ रहने का निर्णय लिया है।

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उन्होंने परिजनों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग की है। दोनों का कहना है कि वे बालिग हैं और अपनी इच्छा से जीवन जीने का अधिकार रखती हैं। इस मामले गांव बुटराडी में जाकर जानकारी की गई तो पता लगा कि युवती के परिजन बाहर मजदूरी पर गए हैं, घर में ताला लगा है। ग्रामीणों ने बताया कि बुटराडा की यह युवती शुरुआत से ही लड़को के लिबास में रहना पसंद करती है और बाइक भी चलाती है और अधिकतर पैंट-शर्ट में ही रहती है। कई महीनों से वह नोएडा में किसी फैक्ट्री में काम कर रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह तरह की चर्चा हो रही है।

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उधर, एसपी एनपी सिंह का कहना है कि यह मामला अभी जानकारी में नहीं आया है। यदि पुलिस को सुरक्षा संबंधी कोई प्रार्थना पत्र मिलता है तो इसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मामले में संज्ञान लिया जाएगा।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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